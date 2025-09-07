Στη Σάμο η Μαρία Μπεκατώρου - Δείτε τα στιγμιότυπα
Η παρουσιάστρια έκανε ακόμα μια απόδραση πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις
Tις τελευταίες καλοκαιρινές στιγμές πριν την επιστροφή της στο «The Chase» απολαμβάνει η Μαρία Μπεκατώρου. Λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στην Αθήνα και ξεκινήσει τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο του τηλεπαιχνιδιού στο Mega, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από μια ακόμη απόδραση.
Η ίδια πέρασε ένα ήσυχο και ξεκούραστο καλοκαίρι μαζί με τον σύζυγό της Αντώνη Αλεβιζόπουλο και μαζί βρέθηκαν σε μερικά ελληνικά νησιά. Με το καλοκαίρι να ολοκληρώνεται, η Μαρία Μπεκατώρου θέλησε να χαρεί λίγες ακόμα στιγμές ξεγνοιασιάς δίπλα στη θάλασσα, πριν επιστρέψει στους απαιτητικούς ρυθμούς της τηλεόρασης κι έτσι, επισκέφτηκε τη Σάμο.
Το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Μπεκατώρου ανήρτησε στο Instagram φωτογραφίες όπου ποζάρει με φόντο το απέραντο γαλάζιο, συνοδεύοντάς τις με στίχους τραγουδιού: «Μ’ ένα τραγούδι του δρόμου να ’ρθεις όνειρό μου… Το καλοκαίρι που λάμπει τ’ αστέρι με φως να ντυθείς».
Δείτε τις φωτογραφίες
