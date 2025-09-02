Κόνι Μεταξά: Ως παιδιά διασήμων πρέπει να αποδείξουμε ότι αξίζουμε 100% παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους
Όταν έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις πιο εύκολα από τους υπόλοιπους τη δική σου επαγγελματική πορεία, όλοι αυτομάτως σε μισούν, τόνισε η τραγουδίστρια και κόρη του Λευτέρη Πανταζή
Στον τρόπο με τον οποίο επηρέασε την επαγγελματική της πορεία το γεγονός ότι είναι κόρη του Λευτέρη Πανταζή αναφέρθηκε η Κόνι Μεταξά. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι της δόθηκε η ευκαιρία να ξεκινήσει πιο εύκολα την καριέρα της συγκριτικά με άλλους συναδέλφους της που δεν προέρχονται από οικογένειες καλλιτεχνών, αλλά έπρεπε να αποδείξει ότι άξιζε μια θέση στη μουσική σκηνή. Η ευκολία αυτή, την οποία απολαμβάνουν τα παιδιά επώνυμων προσωπικοτήτων, προκαλεί, σύμφωνα με εκείνη, το μίσος των υπολοίπων.
«Όλοι πιστεύουν ότι υπάρχει ένα πάτημα που σου δίνεται από τους γονείς σου για να κάνεις πράγματα. Υπάρχουν όμως και πολλοί προκατειλημμένοι. Όταν έχεις την ευκαιρία να ξεκινήσεις πιο εύκολα από τους υπόλοιπους τη δική σου επαγγελματική πορεία, όλοι αυτομάτως σε μισούν. Επίσης, πολλές φορές πιστεύουν ότι δεν αξίζεις και ότι ο μόνος λόγος που τα έχεις καταφέρει είναι επειδή είναι διάσημοι οι γονείς σου», είπε χαρακτηριστικά η Κόνι Μεταξά στο περιοδικό OK! «Όλα τα παιδιά διάσημων γονιών το έχουμε εισπράξει αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι μεν μπορεί να έρθουμε πιο γρήγορα στο σημείο που είναι να φτάσουμε, αλλά πρέπει να αποδείξουμε ότι αξίζουμε αυτή τη θέση 100% παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους», πρόσθεσε.
Όσον αφορά δε στο πώς διαχειρίζεται την αναγνωρισιμότητα, η τραγουδίστρια διευκρίνισε πως είναι συμφιλιωμένη, αφού ο κόσμος τη γνωρίζει από την καλλιτεχνική της πορεία και όχι μόνο λόγω του πατέρα της: «Δεν με ενοχλεί που με ξέρει κόσμος, γιατί με γνωρίζουν για αυτό που κάνω. Μπορεί ακόμη να λέει κάποιος ''η κόρη του Λε Πα'', αλλά επειδή έχω πετύχει πράγματα σε αυτό τον επαγγελματικό χώρο που μου αρέσει δεν με ενοχλεί τόσο πολύ. Δεν είναι ότι με ξέρουν μόνο ως κόρη του Λευτέρη Πανταζή. Αν είχα επιλέξει μια άλλη δουλειά, αν ήθελα, για παράδειγμα, να γίνω γιατρός, μπορεί και να με ενοχλούσε».
