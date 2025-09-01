Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Χριστίνα Σούζη: Με άφρο λουκ η μετεωρολόγος - «Έλα μέσα Τζούλιους Έρβινγκ» της είπαν Κούτρας και Ντσούνος
«Έχει έρθει πάλι στη μόδα η περμανάντ και την κάνουν και άνδρες, αφήνουν μπροστά το μαλλί να μεγαλώνει και ξέρεις πόσο ωραίο γίνεται;» είπε η Χριστίνα Σούζη
Με εντελώς διαφορετικό λουκ στα μαλλιά εμφανίστηκε η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Σούζη.
Όπως εξήγησε έκανε την αλλαγή με το άφρο λουκ πριν από έναν μήνα, όταν έφυγε για διακοπές. «Μόλις τελείωσα από εδώ πήγα στο κομμωτήριο. Είναι τα δικά μου μαλλιά συν περμανάντ, τα μαλλιά μου είναι κατσαρά έτσι κι αλλιώς» εξήγησε η μετεωρολόγος.
«Έλα μέσα Τζούλιους Έρβινγκ» είπαν οι «Αταίριαστοι» Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος, οι οποίοι δεν σταμάτησαν τα πειράγματα στην μετεωρολόγο για τα μαλλιά της ρωτώντας της αν μένουν έτσι αν βραχεί, με τη Χριστίνα Σούζη να απαντάει: «θα έρθω μια ημέρα βρεγμένη να με δείτε. Είπα να αλλάξω βαρέθηκα τόσα χρόνια».
«Θα σε στείλουμε με τον Αντετοκούνμπο. Οι μαμάδες με αυτό το μαλλί ήταν, με αυτό μεγαλώσαμε» συνέχισε ο Χρήστος Κούτρας με τη γνωστή μετεωρολόγο να αποκαλύπτει: «έχει έρθει πάλι στη μόδα η περμανάντ και την κάνουν και άνδρες, αφήνουν μπροστά το μαλλί να μεγαλώνει και ξέρεις πόσο ωραίο γίνεται;»
Δείτε στο την τελευταία εμφάνιση της Χριστίνας Σούζη στον ΣΚΑΪ πριν φύγει για διακοπές, στο οποίο φαίνεται το εντελώς διαφορετικό λουκ στα μαλλιά της σε σχέση με σήμερα.
Παρακάτω βλέπετε τη φωτογραφία του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα του ΝΒΑ, Τζούλιους Έρβινγκ, που θύμισε στους «Αταίριαστους» το νέο λουκ της Χριστίνας Σούζη.
