Η Κατερίνα Γερονικολού ποζάρει σε σκάφος τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της - Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός αποχαιρετά το φετινό καλοκαίρι από το Μεγανήσι
Τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της πέρασε στο Μεγανήσι η Κατερίνα Γερονικολού, ανεβάζοντας στα social media φωτογραφίες της πάνω σε σκάφος.
Η ηθοποιός ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αθήνα και να προσαρμοστεί στους φθινοπωρινούς ρυθμούς, λίγο πριν το τέλος του Αυγούστου. Την Τρίτη, ανάρτησε στο Instagram δύο στιγμιότυπα από τη θάλασσα, φορώντας το μαγιό της και γράφοντας «αντίο διακοπούλες».
Τις προηγούμενες ημέρες είχε βρεθεί στην Ιθάκη, συνδυάζοντας έτσι τις διακοπές της στο Ιόνιο με στάσεις σε περισσότερους από έναν προορισμούς.
Δείτε την ανάρτησή της
