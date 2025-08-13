Η Κατερίνα Γερονικολού φωτογραφήθηκε πάνω σε γιοτ στις διακοπές της στην Ιθάκη
Η Κατερίνα Γερονικολού φωτογραφήθηκε πάνω σε γιοτ στις διακοπές της στην Ιθάκη

Δείτε τα στιγμιότυπα που ανάρτησε στο Instagram η ηθοποιός

Η Κατερίνα Γερονικολού φωτογραφήθηκε πάνω σε γιοτ στις διακοπές της στην Ιθάκη
Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Κατερίνα Γερονικολού μαζί με τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, ταξιδεύοντας στο Ιόνιο. Μέχρι στιγμής, το ζευγάρι έχει κάνει στάσεις σε Λευκάδα και Ιθάκη με την ηθοποιό να μοιράζεται φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στην τελευταία της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Γερονικολού δημοσίευσε στιγμιότυπα από το χωριό Κιόνι στην Ιθάκη. Σε αυτά, ποζάρει με ένα κίτρινο μαγιό και καφτάνι πάνω σε ένα γιοτ.

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες, η ηθοποιός εμφανίζεται να κρατά ένα καλάμι και να κάνει ότι ψαρεύει. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της έγραψε: «Ένα αστέρι φωτεινό που όλο γύρω μου γυρίζει».

