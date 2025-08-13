Η Κατερίνα Γερονικολού φωτογραφήθηκε πάνω σε γιοτ στις διακοπές της στην Ιθάκη
Η Κατερίνα Γερονικολού φωτογραφήθηκε πάνω σε γιοτ στις διακοπές της στην Ιθάκη
Δείτε τα στιγμιότυπα που ανάρτησε στο Instagram η ηθοποιός
Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Κατερίνα Γερονικολού μαζί με τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, ταξιδεύοντας στο Ιόνιο. Μέχρι στιγμής, το ζευγάρι έχει κάνει στάσεις σε Λευκάδα και Ιθάκη με την ηθοποιό να μοιράζεται φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Στην τελευταία της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Γερονικολού δημοσίευσε στιγμιότυπα από το χωριό Κιόνι στην Ιθάκη. Σε αυτά, ποζάρει με ένα κίτρινο μαγιό και καφτάνι πάνω σε ένα γιοτ.
Σε κάποιες από τις φωτογραφίες, η ηθοποιός εμφανίζεται να κρατά ένα καλάμι και να κάνει ότι ψαρεύει. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της έγραψε: «Ένα αστέρι φωτεινό που όλο γύρω μου γυρίζει».
Δείτε την ανάρτηση
Στην τελευταία της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Γερονικολού δημοσίευσε στιγμιότυπα από το χωριό Κιόνι στην Ιθάκη. Σε αυτά, ποζάρει με ένα κίτρινο μαγιό και καφτάνι πάνω σε ένα γιοτ.
Σε κάποιες από τις φωτογραφίες, η ηθοποιός εμφανίζεται να κρατά ένα καλάμι και να κάνει ότι ψαρεύει. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της έγραψε: «Ένα αστέρι φωτεινό που όλο γύρω μου γυρίζει».
Δείτε την ανάρτηση
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα