Βίντεο: Η Κατερίνα Γερονικολού στεγνώνει τα μαλλιά της χορεύοντας πάνω σε γιοτ
Η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο από τις διακοπές της στην Ιθάκη
Έναν πρωτότυπο τρόπο να στεγνώσει τα μαλλιά της βρήκε η Κατερίνα Γερονικολού και τον έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους στα social media. Η ηθοποιός αυτό το διάστημα απολαμβάνει τον ελεύθερό της χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και χαλαρώνει στην Ιθάκη, μαζί με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.
Το ζευγάρι βρήκε την ευκαιρία να ξεκλέψει λίγο χρόνο κι έκανε μια απόδραση στο νησί, με ένα γιοτ. Η ηθοποιός συχνά, μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι τους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας έτσι μια γεύση στους θαυμαστές της από τις διακοπές τους.
Στη νέα ανάρτηση που έκανε, η Κατερίνα Γερονικολού εμφανίζεται να «προσπαθεί να στεγνώσει τα μαλλιά της», όπως λέει, χορεύοντας πάνω στο γιοτ, με φόντο τα καταγάλανα νερά. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: «Ο καλύτερος τρόπος να στεγνώνεις τα μαλλιά σου».
