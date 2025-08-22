Αστέρι του OnlyFans που λέει ότι έχει ύψος 2,13μ. ισχυρίζεται ότι της έχουν στείλει μήνυμα Σακίλ Ο'Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αστέρι του OnlyFans που λέει ότι έχει ύψος 2,13μ. ισχυρίζεται ότι της έχουν στείλει μήνυμα Σακίλ Ο'Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Φημολογείται πως το πραγματικό της ύψος είναι περίπου 1.90μ. - Βγάζει περίπου 10 εκατ. δολάρια τον χρόνια από την παραγωγή περιεχομένου
Μια σταρ του OnlyFans που ισχυρίζεται ότι έχει ύψος 2,13 μέτρα, δήλωσε ότι οι θρύλοι του ΝΒΑ Σακίλ Ο'Νιλ και Κέβιν Ντουράντ της έχουν στείλει μηνύματα στο Instagram.
Ο λόγος για την Μαρί Τεμάρα, που έχει πάνω από 3 εκατομμύρια followers στο Instagram και λέει ότι έχει δεχτεί προσφορές από μια σειρά διασημοτήτων μετά την πρόσφατη άνοδό της στη φήμη.
«Ο Κέβιν Ντουράντ με ρώτησε πόσο ψηλή είμαι», είπε η ίδια και πρόσθεσε: «Ο Σακίλ Ο'Νιλ μου έχει στείλει πολλά μηνύματα. Με κολακεύει που με προσέγγισαν και το βρήκα αρκετά ωραίο - είναι οι παίκτες του NBA που θαύμαζα όταν ήμουν μικρή».
Ωστόσο, παρά το ότι ισχυρίζεται ότι έχει ύψος 2,13 μέτρα, η Τεμάρα θεωρείται ευρέως ότι είναι πιο κοντά στα 1,90 μέτρα και έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν κατηγορίες ότι υπερβάλλει για το ύψος της.
Το μοντέλο του OnlyFans ισχυρίζεται ότι ακόμη και ο ράπερ Lil Jon, 54 ετών, την έχει προσέξει - αν και υπήρξε μια σύγχυση. «Κάποτε έκανε ένα κομπλιμέντο σε ένα βίντεο που νόμιζε ότι ήμουν εγώ που έκανα καρφώματα - αλλά στην πραγματικότητα ήταν ο αδερφός μου. Ήμουν απλά ενθουσιασμένη που είχε δει τα βίντεό μου και τα βρήκε αστεία».
Η Τεμάρα έχει χτίσει μια διαδικτυακή αυτοκρατορία αξιοποιώντας το ύψος της, κερδίζοντας το εκπληκτικό ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων από το περιεχόμενό της.
Οι δύο μικρότεροι αδελφοί της, ο Τρόι (27) και ο Σέιν (29), είναι επίσης εξαιρετικά ψηλοί, με ύψος 2,08 μ. και 2,06 μ., και έχουν ενταχθεί μαζί της στην οικοδόμηση μιας διαδικτυακής βάσης θαυμαστών.
Ο Σέιν φέρεται να κερδίζει 100.000 δολάρια ετησίως από τη δημιουργία περιεχομένου, ενώ ο Τρόι κερδίζει 50.000 δολάρια ως influencer.
Το μοντέλο, που παραιτήθηκε από μια δουλειά λογιστή με ετήσιο μισθό 100.000 δολάρια για να ενταχθεί στο OnlyFans πριν από τέσσερα χρόνια, έχει μετατρέψει την ασυνήθιστη δυναμική της οικογένειάς της σε εμπορικό σήμα.
Ειδήσεις σήμερα:
Προβάδισμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό, όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ, πιο δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ - Δείτε τα γκολ
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
«Κωδικό όνομα: Αφροδίτη» - Τα άγνωστα παιχνίδια κατασκόπων στην Αθήνα: Όταν η ΕΛΑΣ συνέλαβε πράκτορα της CIA στην Οδό Μηθύμνης
Ο λόγος για την Μαρί Τεμάρα, που έχει πάνω από 3 εκατομμύρια followers στο Instagram και λέει ότι έχει δεχτεί προσφορές από μια σειρά διασημοτήτων μετά την πρόσφατη άνοδό της στη φήμη.
«Ο Κέβιν Ντουράντ με ρώτησε πόσο ψηλή είμαι», είπε η ίδια και πρόσθεσε: «Ο Σακίλ Ο'Νιλ μου έχει στείλει πολλά μηνύματα. Με κολακεύει που με προσέγγισαν και το βρήκα αρκετά ωραίο - είναι οι παίκτες του NBA που θαύμαζα όταν ήμουν μικρή».
Ωστόσο, παρά το ότι ισχυρίζεται ότι έχει ύψος 2,13 μέτρα, η Τεμάρα θεωρείται ευρέως ότι είναι πιο κοντά στα 1,90 μέτρα και έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν κατηγορίες ότι υπερβάλλει για το ύψος της.
Το μοντέλο του OnlyFans ισχυρίζεται ότι ακόμη και ο ράπερ Lil Jon, 54 ετών, την έχει προσέξει - αν και υπήρξε μια σύγχυση. «Κάποτε έκανε ένα κομπλιμέντο σε ένα βίντεο που νόμιζε ότι ήμουν εγώ που έκανα καρφώματα - αλλά στην πραγματικότητα ήταν ο αδερφός μου. Ήμουν απλά ενθουσιασμένη που είχε δει τα βίντεό μου και τα βρήκε αστεία».
Η Τεμάρα έχει χτίσει μια διαδικτυακή αυτοκρατορία αξιοποιώντας το ύψος της, κερδίζοντας το εκπληκτικό ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων από το περιεχόμενό της.
Οι δύο μικρότεροι αδελφοί της, ο Τρόι (27) και ο Σέιν (29), είναι επίσης εξαιρετικά ψηλοί, με ύψος 2,08 μ. και 2,06 μ., και έχουν ενταχθεί μαζί της στην οικοδόμηση μιας διαδικτυακής βάσης θαυμαστών.
@shanetemara
Our height compared to 7ft tall📏📐🤯 #tall #mom #family #sister #tallgirl♬ edamame - bbno$
Ο Σέιν φέρεται να κερδίζει 100.000 δολάρια ετησίως από τη δημιουργία περιεχομένου, ενώ ο Τρόι κερδίζει 50.000 δολάρια ως influencer.
@marietemara4.0
They are all TINY compared to me😳 #tallgirl #gymnastics #sports #height♬ Viagem De Carro - Flame Runner & Scythermane & DXN CHVLX
Το μοντέλο, που παραιτήθηκε από μια δουλειά λογιστή με ετήσιο μισθό 100.000 δολάρια για να ενταχθεί στο OnlyFans πριν από τέσσερα χρόνια, έχει μετατρέψει την ασυνήθιστη δυναμική της οικογένειάς της σε εμπορικό σήμα.
Ειδήσεις σήμερα:
Προβάδισμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό, όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ, πιο δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ - Δείτε τα γκολ
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
«Κωδικό όνομα: Αφροδίτη» - Τα άγνωστα παιχνίδια κατασκόπων στην Αθήνα: Όταν η ΕΛΑΣ συνέλαβε πράκτορα της CIA στην Οδό Μηθύμνης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα