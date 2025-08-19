Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το χυδαίο μήνυμα που δέχτηκε και η απάντησή της - Δείτε φωτογραφία
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το χυδαίο μήνυμα που δέχτηκε και η απάντησή της - Δείτε φωτογραφία

Έναν ιδιαίτερα προσβλητικό χαρακτηρισμό έστειλε κάποιος στο μοντέλο, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την έκρηξή της

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το χυδαίο μήνυμα που δέχτηκε και η απάντησή της - Δείτε φωτογραφία
Ένα χυδαίο μήνυμα δέχτηκε στα social media η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σχέση με τον Χρήστο Μάστορα. Το μοντέλο έχει αρκετές φορές γίνει αποδέκτης αρνητικών σχολίων και προσβλητικών μηνυμάτων, τα οποία συνήθως επιλέγει να αγνοεί.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις απαντά δημοσίως. Αυτήν τη φορά, κάποιος την προσέβαλε, στέλνοντάς την τον χαρακτηρισμό «πο*****» και προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ανάρτησε το μήνυμα στον λογαριασμό της, συνοδεύοντάς το με τη δική της απάντηση - σπόντα για τη φωτογραφία προφίλ που είχε το άλλο άτομο. Πιο συγκεκριμένα, στην εικόνα του ακόλουθού της, φαίνεται ο ίδιος δίπλα σε μία κατσίκα. Έτσι λοιπόν, του έγραψε: «Την κατσίκα σου και δρόμο».

Δείτε την απάντησή της
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το χυδαίο μήνυμα που δέχτηκε και η απάντησή της - Δείτε φωτογραφία



