Τζέσικα Άλμπα: Με 25χρονο μοντέλο βγαίνει ο πρώην σύζυγος της μετά το διαζύγιό τους
Τζέσικα Άλμπα: Με 25χρονο μοντέλο βγαίνει ο πρώην σύζυγος της μετά το διαζύγιό τους
Ο 46χρονος εθεάθη να περπατά χέρι-χέρι με τη Χάνα Σαν Ντοέρ
Ο εν διαστάσει σύζυγος της Τζέσικα Άλμπα, Κας Γουόρεν επιβεβαίωσε ότι βγαίνει ραντεβού με το μοντέλο Χάνα Σαν Ντοέρ. Το ζευγάρι εθεάθη κατά τη διάρκεια μιας βόλτας που έκανε στο Μπέβερλι Χιλς. Σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το Page Six, ο 46χρονος παραγωγός ταινιών αγκάλιασε τη 25χρονη Ντοέρ και την φίλησε στο μάγουλο, ενώ στη συνέχεια, βρέθηκαν για δείπνο στο πολυτελές E. Baldi.
Το ζευγάρι εντοπίστηκε επίσης να γελάει και να κρατιέται χέρι-χέρι, ενώ πίσω τους περπατούσε ένα άλλο ζευγάρι. Η δημόσια έξοδος του Κας Γουόρεν με τη Χάνα Σαν Ντοέρ έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κοινή εμφάνισή τους σε δείπνο στις 7 Αυγούστου στο Λος Άντζελες.
Η Τζέσικα Άλμπα είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο μέσω Instagram ότι ο γάμος της με τον Κας Γουόρεν έφτασε στο τέλος μετά από σχεδόν 17 χρόνια. «Έχω κάνει ένα ταξίδι αυτογνωσίας και μεταμόρφωσης για χρόνια, τόσο ως άτομο όσο και στη σχέση μου με τον Κας», έγραψε και πρόσθεσε: «Είμαι περήφανη για την ανάπτυξη που είχαμε στον γάμο μας τα τελευταία 20 χρόνια και τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο προσωπικής εξέλιξης».
Τόνισε επίσης, πως προτεραιότητά τους είναι τα παιδιά τους. «Προχωράμε με αγάπη, καλοσύνη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον και θα παραμείνουμε για πάντα οικογένεια. Τα παιδιά μας παραμένουν η υψηλότερη προτεραιότητά μας και ζητάμε ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή». Η ηθοποιός έχει αποκτήσει με τον Κας Γουόρεν τους Όνορ, Χέιβεν και Χέις. Η Τζέσικα Άλμπα επέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο, επικαλούμενη «μη συμφιλιώσιμες διαφορές».
Παράλληλα, η Τζέσικα Άλμπα εντοπίστηκε για πρώτη φορά με τον Ντάνι Ράμιρεζ, τότε άγνωστης ταυτότητας, σε ραντεβού στο Regent’s Park του Λονδίνου τον Μάιο, όπου, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα στο The Sun, «ενοικίασαν ξαπλώστρες και κάθισαν εκεί, ενώ αντάλλαζαν φιλιά». Τον Ιούλιο, μετά από ταξίδι στο Κανκούν του Μεξικού, αποκαλύφθηκε ότι ο μυστηριώδης άνδρας της ήταν ο 32χρονος Ντάνι Ράμιρεζ, με τον οποίο η Τζέσικα Άλμπα έχει εμφανιστεί έκτοτε σε δημόσια ραντεβού.
Δείτε φωτογραφίες της Χάνα Σαν Ντοέρ
Το ζευγάρι εντοπίστηκε επίσης να γελάει και να κρατιέται χέρι-χέρι, ενώ πίσω τους περπατούσε ένα άλλο ζευγάρι. Η δημόσια έξοδος του Κας Γουόρεν με τη Χάνα Σαν Ντοέρ έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κοινή εμφάνισή τους σε δείπνο στις 7 Αυγούστου στο Λος Άντζελες.
Jessica Alba's ex Cash Warren, 46, confirms he's dating a model 20 years his junior as they hold hands and kiss https://t.co/jkeWBUpiQh— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) August 21, 2025
Τόνισε επίσης, πως προτεραιότητά τους είναι τα παιδιά τους. «Προχωράμε με αγάπη, καλοσύνη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον και θα παραμείνουμε για πάντα οικογένεια. Τα παιδιά μας παραμένουν η υψηλότερη προτεραιότητά μας και ζητάμε ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή». Η ηθοποιός έχει αποκτήσει με τον Κας Γουόρεν τους Όνορ, Χέιβεν και Χέις. Η Τζέσικα Άλμπα επέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο, επικαλούμενη «μη συμφιλιώσιμες διαφορές».
Παράλληλα, η Τζέσικα Άλμπα εντοπίστηκε για πρώτη φορά με τον Ντάνι Ράμιρεζ, τότε άγνωστης ταυτότητας, σε ραντεβού στο Regent’s Park του Λονδίνου τον Μάιο, όπου, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα στο The Sun, «ενοικίασαν ξαπλώστρες και κάθισαν εκεί, ενώ αντάλλαζαν φιλιά». Τον Ιούλιο, μετά από ταξίδι στο Κανκούν του Μεξικού, αποκαλύφθηκε ότι ο μυστηριώδης άνδρας της ήταν ο 32χρονος Ντάνι Ράμιρεζ, με τον οποίο η Τζέσικα Άλμπα έχει εμφανιστεί έκτοτε σε δημόσια ραντεβού.
Δείτε φωτογραφίες της Χάνα Σαν Ντοέρ
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Ο Τραμπ αναπτύσσει αρμάδα πολεμικών πλοίων, ο Μαδούρο 4,5 εκατ. εθνοφύλακες
Έρχονται τα τελευταία 40άρια του Αυγούστου: Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Με «καλοκαιράκι» θα μπει και ο Σεπτέμβριος
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Ο Τραμπ αναπτύσσει αρμάδα πολεμικών πλοίων, ο Μαδούρο 4,5 εκατ. εθνοφύλακες
Έρχονται τα τελευταία 40άρια του Αυγούστου: Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Με «καλοκαιράκι» θα μπει και ο Σεπτέμβριος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα