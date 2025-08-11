Ο Κόλιν Φάρελ θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης με το βραβείο Golden Icon

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Πρόκειται για έναν από τους πιο παθιασμένους και χαρισματικούς ηθοποιούς του σύγχρονου κινηματογράφου, δήλωσε ο διευθυντής του φεστιβάλ, Κρίστιαν Γιούνγκεν
Ο Κόλιν Φάρελ θα τιμηθεί με το βραβείο Golden Icon στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης. Η απονομή του βραβείου έρχεται ως αναγνώριση όχι μόνο της πορείας του στον χώρο του κινηματογράφου, αλλά και της ερμηνείας του στο επερχόμενο ψυχολογικό θρίλερ του Έντουαρντ Μπέργκερ, «Ballad Of A Small Player».
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα παραλάβει το βραβείο στις 27 Σεπτεμβρίου, σε μια ειδική εκδήλωση στην οποία θα δώσει το «παρών» και ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης της ταινίας. «Είναι η πρώτη φορά που θα επισκεφθώ την όμορφη πόλη της Ζυρίχης και είμαι κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένος που θα περπατήσω στους δρόμους της, θα πιω τον καφέ της και θα βρεθώ ανάμεσα στους κατοίκους της. Είναι τόσο γενναιόδωρο όσο και τιμητικό να αναγνωρίζονται τα χρόνια που κάνω σινεμά από ένα τόσο ιστορικό φεστιβάλ, το οποίο υποστηρίζει ταινίες από κάθε γωνιά του πλανήτη», δήλωσε ο Φάρελ.
Καλλιτέχνες που έχουν επίσης τιμηθεί με το συγκεκριμένο βραβείο είναι μεταξύ άλλων οι Κέιτ Γουίνσλετ, Τζέσικα Τσαστέιν, Χιου Τζάκμαν, Κέιτ Μπλάνσετ και Χιου Γκραντ.
«Ο Κόλιν Φάρελ είναι ένας από τους πιο παθιασμένους και χαρισματικούς ηθοποιούς του σύγχρονου κινηματογράφου», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κρίστιαν Γιούνγκεν, διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης. «Είναι εξίσου πετυχημένος τόσο σε ρόλο κακού όσο και σε έναν ρομαντικό ρόλο καθώς και σε σύνθετους χαρακτήρες όπως στη ακαταμάχητη ταινία του Έντουαρντ Μπέργκερ ''Ballad of a Small Player'', που μας μαγεύει ως ένας απατεώνας τζογαδόρος και μας κάνει να συμπάσχουμε με τον χαρακτήρα του», πρόσθεσε.
Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου.
Colin Farrell To Receive Zurich Film Festival’s Golden Icon Award https://t.co/2rgXFxvbbV— Deadline (@DEADLINE) August 11, 2025
