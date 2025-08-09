Λάιβλι: Δεκτό το αίτημά της για διαγραφή της απομαγνητοφώνησης της κατάθεσής της από τον φάκελο της υπόθεσης με τον Μπαλντόνι
Λάιβλι: Δεκτό το αίτημά της για διαγραφή της απομαγνητοφώνησης της κατάθεσής της από τον φάκελο της υπόθεσης με τον Μπαλντόνι
Η Λάιβλι είχε κατηγορήσει τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us» για διαρροή στοιχείων της κατάθεσής της στα μέσα
Δεκτό έγινε το αίτημα της Μπλέικ Λάιβλι να διαγραφεί η απομαγνητοφώνηση της κατάθεσής της από τον φάκελο της υπόθεσης. Η 38χρονη ηθοποιός κατέθεσε στις 31 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης της με τον Τζάστιν Μπαλντόνι και την εταιρεία του Wayfarer Studios για την ταινία του «It Ends With Us» στην οποία συμπρωταγωνίστησαν.
Οι δικηγόροι της ζήτησαν από τον ομοσπονδιακό δικαστή να διαγράψει το 292 σελίδων πρόχειρο αντίγραφο της κατάθεσης, το οποίο είχε κατατεθεί υπό σφράγιση, υποστηρίζοντας ότι η πλευρά Μπαλντόνι το ανήρτησε στον δημόσιο φάκελο «χωρίς κανέναν εύλογο νομικό λόγο» πέρα από το να χρησιμοποιηθεί «ως υλικό για την επικοινωνιακή εκστρατεία των εναγομένων της Wayfarer Studios ».
Στην απόφαση της 8ης Αυγούστου, ο δικαστής τόνισε ότι «η επισύναψη ολόκληρης της σχεδόν 300 σελίδων κατάθεσης — ενώ στην επιστολή τους επικαλέστηκαν μόνο δύο σελίδες — δεν εξυπηρετούσε καμία νομική σκοπιμότητα και φαίνεται να έγινε με σκοπό να επιβαρύνει την Λάιβλι (και το δικαστήριο) και να προκαλέσει δημόσιες εικασίες και σκάνδαλο».
Στην απόφαση αναφέρεται επίσης: «Το συμπέρασμα είναι ότι η πλευρά της Wayfarer κατέθεσε περιττές σελίδες άσχετου περιεχομένου ώστε, αν η Λάιβλι ζητούσε συνέχιση της σφράγισης, να μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την αντίδρασή της για λόγους δημοσίων σχέσεων. Το δικαστήριο δεν έχει μόνο την εξουσία αλλά και την ευθύνη να παρέμβει».
Στην αίτηση της 4ης Αυγούστου, οι δικηγόροι της Λάιβλι κατηγόρησαν επίσης την πλευρά Μπαλντόνι ότι διέρρευσε στοιχεία της κατάθεσης στο TMZ και την Daily Mail, δημιουργώντας την εντύπωση ότι πρόκειται για «αντιπαράθεση πρόσωπο με πρόσωπο» των δύο ηθοποιών. Οι δικηγόροι του Μπαλντόνι απάντησαν ότι η Λάιβλι δεν παρουσίασε αποδείξεις για την πηγή της διαρροής. Αναφερόμενοι στο αίτημα διαγραφής της κατάθεσης, οι δικηγόροι του Μπαλντόνι αναρωτήθηκαν γιατί η Λάιβλι θα ήθελε να αποκρύψει τη δική της μαρτυρία «σε μια υπόθεση στην οποία είναι η ενάγουσα».
Σε δήλωση στις 7 Αυγούστου στο People, εκπρόσωπος της Λάιβλι ανέφερε ότι είναι «ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της κατάθεσής της και πλέον ανυπομονούν να καταθέσουν τον Τζάστιν Μπαλντόνι και καθέναν από τους συγκατηγορούμενους σύντομα» και τόνισε ότι «η κατάθεση είναι εμπιστευτική — αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο σε μια νομική διαδικασία και υπόκειται σε ενστάσεις και κανόνες σχετικά με την απόδειξη. Οι ένορκοι δεν παίρνουν απλώς καταθέσεις στο σπίτι τους να τις διαβάσουν. Ακούν τις καταθέσεις που παρουσιάζονται στη δίκη υπό την επίβλεψη δικαστή».
Η διαμάχη των δύο ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η Λάιβλι κατέθεσε μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του Μπαλντόνι, κατηγορώντας τον για ανάρμοστη συμπεριφορά στα γυρίσματα και εκστρατεία δυσφήμισής της, κατηγορίες που εκείνος αρνείται. Τον Ιούνιο, απορρίφθηκε η αγωγή του Μπαλντόνι ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Λάιβλι και του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς, για εκβιασμό, συκοφαντική δυσφήμηση και άλλες κατηγορίες. Οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει ότι σκοπεύουν να καταθέσουν στη δίκη, η οποία έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2026 στη Νέα Υόρκη.
Judge Grants Blake Lively's Motion to Strike Deposition Transcript in Latest Justin Baldoni Case Development https://t.co/lHqJ4710bX— People (@people) August 8, 2025
