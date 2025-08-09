Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στις καρδιές αμέτρητων ανθρώπων, δήλωσε η μητέρα του Μάλκολμ Τζαμάλ Γουόρνερ
Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στις καρδιές αμέτρητων ανθρώπων, δήλωσε η μητέρα του Μάλκολμ Τζαμάλ Γουόρνερ
Νιώθω τόσο ευλογημένη που ήμουν μητέρα του, είπε η Πάμελα Γουόρνερ για τον ηθοποιό που πνίγηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Κόστα Ρίκα
Για την απώλεια του Μάλκολμ Τζαμάλ Γουόρνερ μίλησε η μητέρα του τρεις εβδομάδες περίπου μετά τον θάνατό του. Ο 54χρονος ηθοποιός που έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «The Cosby Show» πνίγηκε, όταν παρασύρθηκε από ισχυρό θαλάσσιο ρεύμα κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Κόστα Ρίκα.
Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, η Πάμελα Γουόρνερ περιέγραψε τον γιο της ως έναν εξαιρετικό σύζυγο, πατέρα και γιο, βαθιά αφοσιωμένο στην οικογένεια, την υποκριτική και τη μουσική. Δήλωσε επίσης ευλογημένη που υπήρξε μητέρα του και κάλεσε όσους πενθούν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του.
Όπως ανέφερε στην ανάρτηση: «Δίχως αμφιβολία, οι καρδιές μας είναι βαριές με την απώλεια του Μάλκολμ. Ήταν ένας καλός, αγαπητός άνθρωπος με τεράστια καρδιά. Ήθελε όλοι να γνωρίζουν τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους και ότι μπορούν να πετύχουν, να κατακτήσουν και να μεταμορφωθούν. Αυτή ήταν η τελευταία του αποστολή και έργο — η μεταμόρφωση — ώστε να μπορείς να είσαι πλήρως παρών στη ζωή σου. Ο Μάλκολμ ήταν ένας εξαιρετικός σύζυγος, πατέρας και γιος — ένας άντρας βαθιά ερωτευμένος με τη ζωή, τη σύζυγό του και την κόρη του. Δεν ήταν μόνο ο γιος μου, αλλά και δάσκαλος, προπονητής, έμπιστος, συνεργάτης και καλύτερός μου φίλος. Ήταν ο γιος για τον οποίο ο πατέρας του ήταν απίστευτα περήφανος και τον αγαπούσε έντονα και άνευ όρων».
Στη συνέχεια, υπογράμμισε την αγάπη του γιου της για την υποκριτική: «Ήταν ερωτευμένος με τη μαγεία της υποκριτικής, πάντα μελετούσε και τελειοποιούσε την τέχνη του. Αν και ξεκίνησε τη μουσική του πορεία λίγο αργότερα στη ζωή, στα 26 του, διακρίθηκε ως μπασίστας και δημιούργησε το δικό του συγκρότημα, τους Miles Long. Ποιητής αλλά και μουσικός, κυκλοφόρησε τέσσερα άλμπουμ — δύο υποψηφιότητες για Grammy και ένα βραβείο Grammy. Στα οκτώ του χρόνια, μετά την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή, δήλωσε ότι το να βρίσκεται στη σκηνή ήταν αυτό που ήθελε να κάνει για το υπόλοιπο της ζωής του. Και αυτή η δήλωση έγινε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ο Μάλκολμ άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον κόσμο και στις καρδιές αμέτρητων ανθρώπων. Όλοι όσοι τον συνάντησαν, έστω και για λίγο, έγιναν καλύτεροι από αυτή την εμπειρία».
Η Πάμελα Γουόρνερ δήλωσε επίσης τυχερή που υπήρξε μητέρα του ηθοποιού: «Ως μητέρα του, υπάρχουν τόσα πολλά που μπορώ να πω. Θα γέμιζαν τόμους. Αλλά αυτό που θα πω είναι ότι νιώθω τόσο ευλογημένη που εκείνος με διάλεξε να είμαι η μητέρα του, να έρθει στον κόσμο μέσα από τα νερά της μήτρας μου. Είναι μια τιμή και μια ευλογία που θα με συνοδεύουν για όλες τις ημέρες της ζωής μου. Σε όσους νιώθουν χαμένοι, πονεμένοι από την ξαφνική του αναχώρηση, λαχταρούν την παρουσία του ή απλώς να ακούσουν ξανά τη φωνή του, να δουν για ακόμη μία φορά το υπέροχο χαμόγελό του, να παρηγορηθούν από το γεγονός ότι ήταν σε ειρήνη και, το πιο σημαντικό, δεν υπέφερε».
Κλείνοντας, ανέφερε: «Ο Μάλκολμ γεννήθηκε μέσα από το νερό και ''έφυγε'' μέσα από το νερό. Έφυγε όπως ήρθε, μέσα από το νερό. Αυτή ήταν η ώρα του. Η αποστολή του στη Γη είχε ολοκληρωθεί. Κρατήστε κοντά σας όποιο κομμάτι της ζωής του Μάλκολμ άγγιξε τη δική σας. Διατηρώντας το κοντά, κρατάτε ζωντανό το πνεύμα του — τρέφοντάς σας με την ειρήνη, την αγάπη, τη χαρά και το φως που ενσάρκωνε ο Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ».
