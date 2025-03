Το βίντεο που εξόργισε τους Αυστραλούς: Αμερικανίδα influencer αρπάζει μικρό γουόμπατ από τη μαμά του μέσα στη νύχτα

Κλείσιμο

Οργή έχει προκαλέσει στην Αυστραλία μια Αμερικανίδα influencer, η οποία είχε τη... φαεινή ιδέα να αρπάξει ένα μωρό γουόμπατ που είδε να περπατάει στην άκρη του δρόμου μέσα στη νύχτα, και να αρχίσει να τρέχει μακριά από τη μαμά του μικρού πλάσματος που την κυνηγούσε έντρομη., η οποία κατάγεται από τη Μοντάνα των ΗΠΑ και ζει προσωρινά στην Αυστραλία, ανέβασε στα social media ένα βίντεο που τη δείχνει να πιάνει το ζωάκι και να το μεταφέρει τρέχοντας στο αμάξι και τον φίλο της, ο οποίος καταγράφει τη σκηνή με το κινητό του γελώντας.«Έπιασα ένα μωρό» ακούγεται να λέει στο βίντεο χαμογελώντας περήφανα η Τζόουνς, ενώ η μαμά του ζώου προσπαθεί να την πλησιάσει για να πάρει πίσω το μωρό της. Τελικά, η νεαρή γυναίκα αποφασίζει να αφήσει ξανά το ζωάκι στην άκρη του δρόμου και να φύγει με την παρέα της.Το βίντο, που πλέον κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Τζόουνς στο Instagram με το όνομα «samstrays_somewhere», όπου η ίδια παρουσιάζεται ως «λάτρης της φύσης και κυνηγός». Δεν είναι γνωστό ούτε σε ποια περιοχή τραβήχτηκε ούτε πότε.Το βίντεο της Αμερικανίδας προκάλεσε αμέτρητα επικριτικά σχόλια σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τόσο από απλούς πολίτες, όσο και από αξιωματούχους και φιλοζωικές οργανώσεις. Η Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals χαρακτήρισε την πράξη της νεαρής «άκαρδη» και η Αυστραλή υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για μια κίνηση απολύτως απαράδεκτη.Τοείναι ένα εμβληματικό μαρσιποφόρο ζώο της Αυστραλίας που κατέχει ιδιαίτερη θέση στη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Έχει κοντά πόδια, φτάνει σε μήκος περίπου το 1 μέτρο και διαθέτει μικρή κοντόχοντρη ουρά. Στην Αυστραλία υπάρχουν τρία είδη γουόμπατ, εκ των οποίων τα δύο είναι απειλούμενα.Σύμφωνα με τον Guardian, η Τζόουνς βρίσκεται πλέον υπό έρευνα για πιθανή παραβίαση των όρων της αυστραλιανής βίζας της. «Ανυπομονώ να δω αυτή τη γυναίκα να φεύγει από τη χώρα», δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, σχολιάζοντας το περιστατικό. Ο Μπερκ ανέφερε ότι το υπουργείο του εξετάζει τους όρους της βίζας της Τζόουνς, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει παραβιάσει τη μεταναστευτική νομοθεσία. «Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου του αριθμού των ελέγχων που θα υποστεί αν υποβάλει ξανά αίτηση, αμφιβάλλω αν θα μπει καν σε αυτή τη διαδικασία».Μετά την κατακραυγή για το γουόμπατ, ο λογαριασμός της νεαρής στο Instagram έγινε ιδιωτικός, και ο Guardian επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί της χωρίς επιτυχία. Ο αντίστοιχος λογαριασμός της στο TikTok διαγράφηκε.