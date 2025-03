Χόλιγουντ: Πώς σκεπάζονται σκάνδαλα ή καταστρέφονται καριέρες - Γνωστές και άγνωστες κόντρες ηθοποιών - Τι είναι το astroturfing

Σήμερα, όμως, παρόμοιες διαμάχες σπάνια βλέπουν το φως της δημοσιότητας, χάρη στους καλά ενορχηστρωμένους μηχανισμούς ελέγχου των media.Ωστόσο, με τα social media να επιτρέπουν στους θαυμαστές άμεση πρόσβαση στους σταρ, οι δημόσιες σχέσεις και η διαχείριση κρίσεων έχουν γίνει πιο περίπλοκες. Οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι συγκάλυψης –μέσω αποκλειστικών πληροφοριών σε εφημερίδες ή περιοδικά– έχουν αντικατασταθεί από πιο εξελιγμένες ψηφιακές στρατηγικές, όπως η διασπορά στοχευμένης παραπληροφόρησης.«Σε κάθε πλατό, υπάρχουν καβγάδες, σχέσεις... συμβαίνουν όλα τα είδη των πραγμάτων», εξηγεί ο Ρίτσαρντ Ράσφιλντ, ιδρυτής και αρθρογράφος στο ενημερωτικό δελτίο του Χόλιγουντ The Ankler. «Το Χόλιγουντ είναι ένας κόσμος γεμάτος από πολύ ακατάστατους ανθρώπους που συναντιούνται για αυτά τα γιγαντιαία έργα, όπου συγκροτούν γρήγορα ομάδες για να φτιάξουν αυτά τα πράγματα και διαλύονται αμέσως μετά.Ελάχιστες διαφωνίες έχουν ξεχυθεί στο φως τα τελευταία χρόνια - και όσες έγιναν, επιλέχθηκαν απλώς επειδή είναι τόσο σπάνιες.Ο ηθοποιός Ντουέιν Τζόνσον αποκάλυψε «μια θεμελιώδη διαφορά στις φιλοσοφίες για το πώς προσεγγίζουμε τη δημιουργία ταινιών και τη συνεργασία» με τον συμπρωταγωνιστή του στο Fast & Furious, Βιν Ντίζελ, σε συνέντευξή του το 2018.Οι πρωταγωνιστές μιας άλλης ταινίας δράσης,φέρονται να έχουν γυρίσει πολλές από τις σκηνές τους χωριστά.Και έπειτα υπήρχαν οι υποτιθέμενες εντάσεις μεταξύ τηςοι οποίες ήταν συμπρωταγωνίστριες στο Sex and the City, το οποίο προβλήθηκε για έξι χρόνια. Το 2018, αφού η Πάρκερ εξέφρασε συλλυπητήρια για τον θάνατο του αδελφού της Κατραλ, αυτή απάντησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλώντας την Πάρκερ «υποκρίτρια» και δηλώνοντας: «Δεν είστε η οικογένειά μου. Δεν είσαι φίλος μου».Αλλά πίσω από τα παρασκήνια, εκατοντάδες άλλοι καβγάδες δεν θα δουν ποτέ το φως της δημοσιότητας.«Κάποια από τα καλύτερα έργα ενός δημοσιογράφου μπορεί να μη φανούν ποτέ», λέει ο Daniel Bee, δημοσιογράφος με έδρα το Λος Άντζελες, επειδή σταμάτησε «κάτι που ήταν λάθος, ή επανασχεδίασε κάτι σε μια διαφορετική αφήγηση, ή έδειξε το φως προς μια διαφορετική κατεύθυνση».«Τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχω κάνει ποτέ ως publicist είναι αυτά που κανείς δεν θα μάθει ποτέ», είπε.: Δημιουργία ψεύτικων τάσεων στα social media μέσω ψεύτικων λογαριασμών ή πληρωμένων «οπαδών» που προωθούν συγκεκριμένες αφηγήσεις και φήμες.Κατευθυνόμενες αποκαλύψεις που θολώνουν την πραγματική εικόνα μιας κρίσης και εστιάζουν αλλού τη δημόσια συζήτηση.Χρήση bots ή ανώνυμων πηγών για τη διασπορά παραποιημένων αφηγήσεων στα social media.Οι μεγάλες κινηματογραφικές εταιρείες ασκούν επιρροή μέσω της διαφημιστικής δύναμης που διαθέτουν στα μέσα ενημέρωσης.Η δύναμη του PR μηχανισμού του Χόλιγουντ αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι περισσότερες κρίσεις σπάνια φτάνουν στο κοινό. Όπως αναφέρουν επαγγελματίες του χώρου, «μερικές από τις πιο αποτελεσματικές κινήσεις δημοσίων σχέσεων είναι εκείνες που κανείς δεν μαθαίνει ποτέ».Αυτό που είναι σαφές, ωστόσο, είναι ότι, με τα στούντιο να παρέχουν σε ορισμένες εκδόσεις σημαντικά διαφημιστικά έσοδα, καθώς και να παρέχουν ταλέντα για ειδικές εκδηλώσεις και εξώφυλλα, οι αποκαλύψεις συχνά εμφανίζονται αλλού στα μέσα ενημέρωσης.«Όταν [τα σκάνδαλα] βγαίνουν στη φόρα, συνήθως προέρχονται από μέρη εκτός του Χόλιγουντ», υποστηρίζει ο κ. Ράσφιλντ. «Η ιστορία με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν αποκαλύφθηκε από τους New York Times και το New Yorker».Ήταν οι New York Times που ανέφεραν πρώτοι τη νομική καταγγελία της Λάιβλι τον Δεκέμβριο. «Είναι ένα από τα λίγα μέρη που μπορούν να αντέξουν οικονομικά να το κάνουν αυτό, και στη συνέχεια όλοι οι άλλοι μπήκαν στο κόλπο, ώστε κανείς να μην βάζει το κεφάλι του στη φωτιά».Ο Μπαλντόνι κατέθεσε αγωγή ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον των New York Times τον Δεκέμβριο, αν και ένας ομοσπονδιακός δικαστής ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι μπορεί να απορριφθεί.Ακόμη και όταν μεγαλύτερα μέσα δημοσιεύουν ειδήσεις σχετικά με τις διαμάχες του Χόλιγουντ, η αυξανόμενη κυριαρχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνεπάγεται ότι οι ιστορίες μπορεί να μην έχουν την ίδια διάχυση που είχαν στο παρελθόν.Η Ντορίν Σεντ Φέλιξ, συγγραφέας που ήταν προηγουμένως συντάκτρια στο ενημερωτικό δελτίο της Λένα Ντάναμ, έγραψε πρόσφατα στο The New Yorker ότι οι ιστορίες παρενόχλησης και κακοποίησης, για παράδειγμα, λαμβάνουν τώρα μια «πηγμένη, κυνική και εξαντλημένη υποδοχή» - αυτό, λιγότερο από μια δεκαετία μετά την εμφάνιση του κινήματος MeToo.Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι: «Το είδος του ρεπορτάζ #MeToo στα τέλη της δεκαετίας του 2010 δεν μπορεί να ευδοκιμήσει στο σημερινό ασταθές διαδίκτυο. Η πληροφορία είναι παραπληροφόρηση και το αντίστροφο. Τα θύματα είναι δράστες και οι δράστες είναι θύματα».Μερικές φορές, ωστόσο, ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψουν οι δημοσιογράφοι την ενίσχυση των ιστοριών είναι να παρακάμπτουν εντελώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν αντιδρούν σε ένα σκάνδαλο.«Αν το δώσεις πρώτα στον Τύπο, δεν παραθέτουν τόσα πολλά από τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», λέει η κ. Speight. «Ελέγχετε πλήρως την αφήγηση, επειδή τα σχόλια έρχονται μετά».Ο κ. Ράσφιλντ επισημαίνει ότι πολύ λίγες από τις αποκαλύψεις στον ψυχαγωγικό Τύπο βγαίνουν στη δημοσιότητα επειδή κάποιος «αποκάλυψε» κάτι. «Σχεδόν όλα όσα διαβάζετε υπάρχουν επειδή κάποιος τα τοποθέτησε εκεί - κάποιος υπαγορεύει μια ιστορία».Όπως τονίζει η ειδικός Carla Speight, «ένα λάθος tweet ή ένα κακοδιατυπωμένο σχόλιο μπορεί να καταστρέψει καριέρες». Παράλληλα, οι αποκαλύψεις που γίνονται μέσα από ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης ή έρευνες όπως αυτές του New York Times και του New Yorker για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν, δείχνουν ότι το απόλυτο PR blackout δεν είναι πλέον εφικτό.Η σύγκρουση μεταξύ Λάιβλι και Μπαλντόνι μπορεί να αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, αλλά επιβεβαιώνει ότι, όταν ένα σκάνδαλο ξεφεύγει από τον έλεγχο, το Χόλιγουντ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαμορφώσει τη δημόσια εικόνα των εμπλεκομένων. Και όπως φαίνεται, η μάχη της αφήγησης δεν θα τελειώσει σύντομα.