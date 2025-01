Ελληνικός τελικός Eurovision: Η Κλαυδία νίκησε, οι τηλεοπτικές εντυπώσεις χάθηκαν

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d7foo8z8noq9)

Σεργουλόπουλου

Δύσκολα θα έχανε την πρόκριση η «Αστερομάτα» της Κλαυδίας , σε έναν τελικό όπου στο σύνολο των ημερών που προηγήθηκαν δεν έπεσε ποτέ από την πρώτη θέση στις προβλέψεις, στα στοιχήματα και στις προτιμήσεις του κοινού σε όλα τα μέσα.Εύκολα η ΕΡΤ σε μία τροχιά όπου εσχάτως χαρακτηρίζεται από αστοχίες, έχασε για μία ακόμη φορά την ευκαιρία να εντυπωσιάσει. Λίγο πολύ όλοι φαντάζονταν πως η χθεσινή βραδιά δεν θα μπορούσε να ανταγωνιστεί καλά οργανωμένα σόου και προγράμματα, πατώντας πάνω σε μία τηλεοπτική ιστορία που μόνο ρεκόρ τηλεθέασης φέρνει με άδεια χέρια και απουσία έμπνευσης.Η Ελενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς, δύο σταρ, δύο λαμπερά πρόσωπα της μουσικής εγκλωβίστηκαν σε μία εικόνα αμήχανη, γεμάτη λάθη και σαρδάμ, με κακή σκηνοθεσία και φυσικά απουσία πρωτοτυπίας. Ένα σόου που ούτε πριν είκοσι χρόνια δεν θα ήταν τόσο στατικό, ανέμπνευστο, παλιακό και προβλέψιμο. Ξανά αναδρομές, ξανά επαναλήψεις, ξανά τα ίδια και τα ίδια. Οι πρόβες δεν ήταν, όπως φάνηκε, αρκετές για να διαφυλάξουν, για να προστατεύσουν δύο από τα κορυφαία πρόσωπα της Eurovision για την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να συμπάσχει σχεδόν το κοινό. Δύσκολο να φανταστείς τι θα γινόταν αν δεν έφερναν και εκείνοι την λάμψη τους στην σκηνή. Ακόμη και οι σχολικές παραστάσεις έχουν κάνει άλματα σε σχέση με το τηλεοπτικό προϊόν που παρακολούθησε το κοινό το βράδυ της Πέμπτης.Παρακολουθώντας τα κοινωνικά δίκτυα μπορούσες εύκολα να ψυχολογήσεις την αίσθηση του κόσμου, που πλέον καλά εκπαιδευμένος σε τηλεοπτικά θεάματα, μάταια αναζητούσε ένα πρωτότυπο κείμενο, μία έξυπνη ατάκα, μία έκπληξη, μία χημεία προσώπων που θα έδινε έναν αέρα σόου. Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς, η ερμηνεία της Ελενας Παπαρίζου με το «Die for you» και φυσικά το «My number one». Το «φως» που φέρει αυτή η ερμηνεύτρια έσωσε κάπως την τηλεοπτική «σούπα» που σερβίρισε η δημόσια τηλεόραση. Σε παρόμοια τροχιά και η εμφάνιση του Σάκη Ρουβά, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Shake it» με το οποίο κατέκτησε την 3η θέση όσο και το «This is our night» με το οποίο βρέθηκε στην 7η θέση.H εμφάνιση του Σάκη Ρουβά:Τις περισσότερες αντιδράσεις, και λογικό ήταν, προκάλεσε η ανακοίνωση των ονομάτων του Φώτηκαι της Τζένης Μελιτά στην επιτροπή. Ειδικά η τελευταία για μία ακόμη φορά προκάλεσε απορίες για το ποιες είναι οι ικανότητες και η εξειδίκευση που οδήγησαν την δημόσια τηλεόραση να την εντάξει για μία ακόμη φορά σε πρόγραμμα που αφορά την Eurovision και μάλιστα την κριτική επιτροπή. Μάλλον θα μείνουμε για μία ακόμη χρονιά με την απορία όλοι.Στην ουσία της βραδιάς, το τραγούδι «Αστερομάτα» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69ο Διαγωνισμό της Eurovision αφού πρώτα διαγωνιστεί στον δεύτερο Ημιτελικό του Διαγωνισμού, στις 15 Μαΐου.Ο τελικός της Eurovision, που θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας.Η τελική κατάταξη των τραγουδιών μετά την ψηφοφορία είναι η εξής:1. Klavdia, Αστερομάτα – 44 βαθμοί2. Evangelia, Vale – 42 βαθμοί3. Barbz, Sirens – 30 βαθμοί4. Dinamiss, Odyssey – 24 βαθμοί5, Xannova Xan, Play it – 20 βαθμοί6. Κώστας Αγέρης, Γη μου – 18 βαθμοί7. Rikki, Elevator (Up and down) – 14 βαθμοί8. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου & Κώστας Καραφώτης, Παράδεισος – 13 βαθμοί9. Θάνος Λάμπρου, Free Love – 12 βαθμοί10. Georgina Kalais & Joht Vlaseros, High Road – 8 βαθμοί11. Andy Nicolas, Lost my way – 8 βαθμοί12 Nafsica, Unhurt me – 0 βαθμοί