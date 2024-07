View this post on Instagram





Συνοδευόμενη από τον πατέρα της η νύφη ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας υπό τους ήχους του All of me του John Legend, ενώ στο πέπλο του νυφικού της υπήρχε η φράση «Το μόνο που ήθελα πάντα».









Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης έχοντας αγκαλιά την κόρη τους Άρια (γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2023) και μπροστά σε 160 καλεσμένους (ανάμεσα τους η Ελισαμπέτα Κανάλις, Μισέλ Χουνζίκερ, η Ελεονόρα Μπερλουσκόνι, η τραγουδίστρια Έλοντι).