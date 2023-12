Σελένα Γκόμεζ: Aπό τον Νικ Τζόνας στον Μπένι Μπλάνκο - Οι διάσημοι άντρες που ερωτεύτηκαν την τραγουδίστρια

Το 2017, η Σελένα ξεκίνησε δεσμό με τον The Weeknd , τον Καναδό τραγουδιστή, γνωστό για τη R&B μουσική του. Το ειδύλλιό τους καλύφθηκε από έντονη μυστικότητα, με το ζευγάρι να εντοπίζεται σπάνια μαζί.Tο 2015, Σελένα Γκόμεζ και, εθεάθησαν σε ραντεβού στην προβλήτα της Σάντα Μόνικα. Το ζευγάρι αργότερα απαθανατίστηκε «να φιλιέται, να αγκαλιάζεται και να χορεύει κοντά ο ένας στον άλλο» στο πάρτι των 35ων γενεθλίων της Jenna Dewan-Tatum.Το 2015, η Γκόμεζ έβγαινε για λίγο χρονικό διάστημα με τον, τον Γερμανό DJ και παραγωγό. Η σχέση τους τροφοδοτήθηκε από το κοινό τους πάθος για τη μουσική, οδηγώντας σε συνεργασίες και κοινές εμφανίσεις. Όμως και αυτό το ειδύλλιο ήταν σύντομο.Το 2016, κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες πως η τραγουδίστρια είχε συνδεθεί ρομαντικά με τον μουσικό, Τσάρλι Πουθ . Η σύνδεσή τους ήταν εμφανής στη μουσική τους, με τη συνεργασία τους στο "We Don't Talk Anymore" να αντανακλά την πολυπλοκότητα ενός χωρισμού.Το 2014, η Γκόμεζ «χρεώθηκε» έναν ακόμα δεσμό, αυτή τη φορά με τον γνωστό ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ . Αν και η σχέση δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, ξένα δημοσιεύματα ανέφεραν πως δεν κράτησε περισσότερο από λίγες εβδομάδες.H Γκόμεζ επιβεβαίωσε τις προάλλες τη σχέση της με τον Μπένι Μπλάνκο , τον Αμερικανό παραγωγό δίσκων και τραγουδοποιό. Η σχέση τους λέγεται ότι βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό, με την Σελένα να βρίσκει παρηγοριά στην υποστηρικτική παρουσία του συντρόφου της.Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε τη σχέση τους με μερικά σχόλια στο Instagram. Η Γκόμεζ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο, όπου δίπλα της φαίνεται ένας άνδρας.Η Σελένα Γκόμεζ δεν προσπάθησε πολύ να κρύψει τη νέα της σχέση, αφού έκανε μάλιστα, like στις αναρτήσεις των μέσων που μιλούσαν για τον δεσμό της με τον Μπένι Μπλάνκο.Σύμφωνα με την Pop Crave, όπου μίλησε η σταρ, η ίδια δηλώνει ενθουσιασμένη με τον νέο της έρωτα και μάλιστα, αναφέρει πως είναι καλύτερος από όλους τους προηγούμενους συντρόφους της.Η ίδια σχολίασε και μια ανάρτηση στο Instagram, η οποία επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε σχέση, γράφοντας κάτω από αυτή: «Γεγονότα». Όταν ένας φαν φαίνεται να τη ρώτησε για τη σχέση της στα σχόλια, εκείνη δεν δίστασε να απαντήσει, μιλώντας για τον αγαπημένο της με τα καλύτερα λόγια, ενώ έγραψε πως «είναι ό,τι καλύτερο της έχει συμβεί στη ζωή της».