Survivor All Star: Ο Τάκης δείπνησε με την κόρη του και αποχώρησε, πανηγύρισε ο Μπάρτζης - Δείτε βίντεο

Στη συνέχεια, αφού νύχτωσε, ήρθε η ώρα των Κόκκινων για την πολυαναμενόμενη αυτή συνάντηση.





Οι Μαχητές, συγκεντρωμένοι στην καλύβα και έχοντας ανοίξει κουβέντα και συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για την ήττα, ξεκαθαρίζοντας την πρόθεσή τους να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους για να κερδίσουν.Πριν τον δεύτερο αγώνα για το έπαθλο της επικοινωνίας ο Κωνσταντίνος Βασάλος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το εάν θα τα καταφέρει να ολοκληρώσει τον αγώνα, καθώς στο πρώτο σκέλος είχε μείνει εκτός λόγω τραυματισμού.Οι Κόκκινοι μπήκαν στο στίβο μάχης με... το δεξί του Σάκη, όμως η Στέλλα απάντησε άμεσα για το 1-1. Ο Βασάλος έκανε το 2-1 για την ομάδα του δείχνοντας πως το έχει με το στόχο, όμως η Σταυρούλα έφερε ξανά την ισορροπία.Στον αγώνα του Καραγκούνια με τον Μπάρτζη, ο Τάκης δυσκολεύτηκε πολύ στο στόχο και οι Μπλε κατάφεραν να περάσουν μπροστά με 3-2 με τον 49χρονο μισθοφόρο να κάνει ένσταση για μια επαφή που είχε με τον Ηλία Μπόγδανο.«Το είδατε, παιδιά; Παιδιά, το είδατε; Μα την Παναγία, δηλαδή πως θα παίξω ρε; Γιατί με παίζουν έτσι, ρε;. Ήρθε πάνω μου και μου κάνει αυτό εδώ έτσι! Αυτό ακριβώς! Εντάξει, για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Για να γίνει τι θα δούμε τώρα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τάκης Καραγκούνιας απευθυνόμενος στον Κωνσταντίνο Βασάλο.Λίγα λεπτά αργότερα, τον λόγο πήρε ο παρουσιαστής του Survivor All Star, Γιώργος Λιανός προκειμένου να τονίσει τα εξής. «Είχαμε την διακοπή του αγώνα για ένταση του Τάκη Καραγκούνια για περίπτωση προσπάθειας του Ηλία Μπόγδανου να έχει επαφή μαζί του κατά την διάρκεια των πανηγυρισμών. Παρατηρώντας καρέ καρέ όλο το περιστατικό, βλέπουμε ότι η επαφή σχεδόν δεν υπάρχει καν και δεν υπάρχει και πρόθεση του Ηλία να έρθει πάνω σου, Τάκη», με τον Καραγκούνια να μην δέχεται την απόφαση.Οι δύο ομάδες πήγαν χέρι-χέρι μέχρι το 4-4, με τη Στέλλα να δίνει ξανά το προβάδισμα στους Μπλε, τον Ασημακόπουλο να κάνει το 6-4 και τη Σταυρούλα το 7-4. Ο Σάκης μείωσε σε 7-5, όμως η Στελλα καθάρισε το πρώτο σετ κάνοντας τογια τους Μπλε και το 1-0 στα σετ.Στο δεύτερο σετ μπορεί οι Μπόγδανος και Στέλλα να έσωσαν προβάδισμα δύο πόντων στην ομάδα τους με το «καλημέρα», όμως Σάκης και Μαριαλένα ισοφάρισαν.Ο Τάκης γνωρίζοντας ακόμα μια ήττα κόντρα στον Ασημακόπουλο έγινε έξαλλος και από τα νεύρα του, με τους Μπλε να μην δέχονται τον τραυματισμό του 49χρονου μισθοφόρου και να απειλούν με αποχώρηση, αναγκάζοντας τον Γιώργο Λιανό«Έχουμε διακοπή του αγώνα. Είδαμε τον Τάκη Καραγκούνια, μετά την ήττα του σε αυτή την αναμέτρηση, να προχωράει με αρκετό πάθος και ένταση και να κλωτσάει τον κουβά τον οποίο έχετε για να ξεπλένεστε. Με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την άποψη της γιατρού, να έχει αυτοτραματιστεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει με το πόδι του αλλά θα χρειαστούν κάποιες συμπληρωματικές εξετάσεις για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως η άποψη της γιατρού, για να είμαι ξεκάθαρος πάνω σε αυτό – και εγώ και η παραγωγή – , είναι ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα αν δεν γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο αγώνας είναι ξεχωριστός, έχει ιδιαίτερη ψυχολογική φόρτιση για όλους τους παίκτες, επομένως ήταν κάτι το οποίο δεν περιμέναμε να δούμε αλλά δυστυχώς συνέβη. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Τάκης έχει τραυματιστεί, δεν μπορεί να συνεχίσει με εντολή γιατρού, οι Μπλε δεν δέχονται να μην πάρουν κάποιο πέναλτι για αυτό γιατί, από ότι καταλαβαίνω, θεωρούν ότι ο Τάκης το έκανε από δική του πρόθεση» σημείωσε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής του Survivor All Star.«Είμαστε αναγκασμένοι, λοιπόν, να διακόψουμε τον αγώνα. Το τι θα γίνει με τους συγγενείς σας θα το δούμε γιατί η προγραμματισμένη σας συνάντηση με αυτούς είναι για σήμερα» συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιανός με τις δύο ομάδες να επιμένουν στις αντίθετες τους απόψεις και να αναγκάζονται, έπειτα από λίγα λεπτά, να αποχωρήσουν για να οδηγηθούν με τεταμένες σχέσεις στα πρόχειρα καταλύματα τους.Οι δύο ομάδες λίγο αργότερα επέστρεψαν στο στίβο μάχης με τον Τάκη να δηλώνει έτοιμος να συνεχίσει τον αγώνα.Οι Μπλε κατάφεραν να νικήσουν και το δεύτερο σετ μεκαι να ισοφαρίσουν τη νίκη των Κόκκινων στον πρώτο αγώνα του επάθλου, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε έναν τελευταίο καθοριστικό γύρο.Ο Τάκης όχι μόνο έδειξε να ξεπερνάει τον τραυματισμό του αλλα νίκησε τον Μάριο για το 1-0 των Κόκκινων.Η Στέλλα έκανε το 1-1 κόντρα στη Μελίνα. Ο Μπόγδανος επικράτησε του Βασάλου για το 2-1 των Μπλε.Η Μαριαλένα με αντίπαλο τη Σταυρούλα ισοφάρισε σε 2-2. Ο Σάκης κόντρα στο Μπάρτζη έβαλε μπροστά τους Κόκκινους με 3-2. Όμως ο Ηλίας νίκησε τον Βασάλο και ισοφάρισε σε 3-3. Την ανατροπή για τους Μπλε πέτυχε η Σταυρούλα η οποία επικράτησε της Μαριαλένας. Ο... άχαστος Σάκης έκανε το 4-4 κόντρα στον Ασημακόπουλο και το έπαθλο πήγε σε flag race.Τη νίκη για τους Κόκκινους εξασφάλισε ο Σάκης με τη βοήθεια της Μελίνας απέναντι στους Ηλία και Σταυρούλα για έναν στόχο.Οι Μπλε δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι έχασαν και δεν θα δουν τους συγγενείς τους, ωστόσο ο Γιώργος Λιανός.... γλύκανε τον πόνο τους καθώς όπως είπε μετά τον αγώνα, οι κανόνες είναι για να σπάνε ανακοινώνοντας πως και«Επειδή αυτό το έπαθλο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρουμε ότι το Survivor έχει κανόνες αλλά οι κανόνες μερικές φορές, όταν ο λόγος είναι ανθρώπινος, σπάνε. Γι’ αυτό λοιπόν και η μπλε ομάδα, έστω για λίγη ώρα, για ένα τεταρτάκι, θα έχει την χαρά να βρεθεί και αυτή με τις οικογένειες της. Θα υπάρχει ένα μικρό γλυκάκι και εκεί πέρα να τους κεράσετε, να σας κεράσουνε και να γλυκαθείτε λιγάκι αυτή την ημέρα που δεν κύλησε για εσάς όπως θα θέλατε» είπε ο Γιώργος Λιανός, λίγο πριν αποχωρήσουν οι δυο ομάδες του Survivor All Star, με τους Μπλε να ξεσπούν σε δάκρυα χαράς.Αρχικά, τα μέλη των Μπλε συνάντησαν πλάι στη θάλασσα τους δικούς τους ανθρώπους και τα χαμόγελα έδιναν συνεχώς την θέση στα δάκρυα χαράς.έσφιξε στην αγκαλιά του την κορούλα του, προσφέροντας της μάλιστα ένα κοχύλι, ενώ εκείνη δεν δίστασε να ομολογήσει πως θα ήθελε ένα αυτόγραφο από τον Κωνσταντίνο Βασάλο.είχε την ευκαιρία να καθίσει μετά από πέντε μήνες στο ίδιο τραπέζι με την μητέρα του, οαντάμωσε τον πατέρα του, ητην μητέρα της και ητον μπαμπά της που ταξίδεψε από την Κύπρο στον Άγιο Δομίνικο για το Survivor All Star.

Οι παίκτες των δύο ομάδων περιέγραψαν στον Γιώργο Λιανό πως πέρασαν το χρόνο τους με τους συγγενείς τους πριν ο παρουσιαστής του Survivor ανακοινώσει τον παίκτη που θα αποχωρούσε.«Είναι μια αποχώρηση η οποία έχει ξεχωριστή σημασία. Αυτή τη στιγμή είστε 11 άτομα εδώ μέσα. Μετά από αυτή την αποχώρηση θα έχουμε φτάσει στη δεκάδα του Survivor All Star. 38 άτομα πέρασαν από το Survivor All Star και θα έχουν μείνει πλέονοι 10 που θα προχωρήσουν στην τελική ευθεία. Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε στην ανακοίνωση. Ο παίκτης ή η παίκτρια που» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός.Στο άκουσμα της ανακοίνωσης του αποτελέσματος,από τον απέναντι πάγκο προκαλώντας την έκπληξη τόσο της κόκκινης ομάδας όσο και του παρουσιαστή του ριάλιτι επιβίωσης.«Χαίρομαι, Γιώργο, γιατί χάρηκε ο Νίκος Μπάρτζης! Δεν θέλω να συνεχίσω τίποτα άλλο. Τώρα χάρηκε και ο Μπόγδανος αλλά αυτός δεν το έδειξε, δεν πειράζει» τόνισε, εμφανώς απορημένος, ο μισθοφόρος και πρώην παίκτης της κόκκινης ομάδας με τον Γιώργο Λιανό να προσπαθεί να επιβάλει την τάξη το συμβούλιο του νησιού.Ο Τάκης πριν αποχωρήσει αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του, όμως περισότερο, τον οποίο ευχήθηκε να δει νικητή του Survivor All Star.