Survivor All Star: Η Σταυρούλα πήρε το αυτοκίνητο και η Μαριαλένα… κατέρρευσε – Δείτε βίντεο

ήταν η νικήτρια του μεγάλου επάθλου τουκαι πήρε τα κλειδιά του δεύτερου αυτοκινήτου που μοίρασε το, μετά από αυτό που είχε πάρει ο Σάκης Κατσούλης.Μπλε και Κόκκινοι στο επεισόδιο της Κυριακής (28/5) κλήθηκαν να διαχειριστούν την μετά…εποχή. Ο 45χρονος φαρμακοποιός φάνηκε πως θα λείψει τόσο στον φίλο και συμπαίκτη του Ηλία Μπόγδανο, όσο και στον αντίπαλό του Τάκη Καραγκούνια.Αντίθετα ο Μαρτίκας δεν θα λείψει καθόλου στον Νίκο Μπάρτζη με τον οποίο εδώ και καιρό ήταν στα μαχαίρια.Την ενόχληση της για τον φαρμακοποιό και πρώην παίκτη των Μπλε δεν έκρυψε ούτε η Σταυρούλα. Ο λόγος ήταν οι τοποθέτηση του Μαρτίκα σχετικά με τα πρόσωπα που θα ήθελε να δει να φτάνουν ως το τέλος του Survivor All Star από τα οποία, όμως, απουσίαζε αυτό της συμπαίκτριάς του.«Ο Σπύρος είπε ότι η τελική τετράδα θα είναι αντρική υπόθεση. Μέχρι πριν λίγες μέρες έβαζε και εμένα στην εξίσωση, τώρα όμως δεν ξέρω τι άλλαξε στις τρεις ημέρες που έλειψα. Με ενόχλησε λίγο αυτό γιατί, όταν είχα έρθει στην μπλε ομάδα, είχε χαρεί πάρα πολύ γιατί ήξερε τι παίκτρια είμαι και όντως είχαμε κερδίσει πολλά έπαθλα σαν ομάδα όλοι μαζί. Γενικά δεν με ενόχλησε μόνο του Σπύρου η αντίδραση. Με ενοχλεί όλων των παιδιών που δεν βάζουν μια γυναίκα στην εξίσωση εκτός της Ρίας, που είναι κολλητή φίλη της Στέλλας. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουν οι γυναίκες για να μπουν σε αυτή την εξίσωση και να μπορέσουν να κερδίσουν ένα Suvivor All Star; Νομίζω ότι όλες έχουμε δείξει πόσο αγωνιστικά καλές είμαστε, ότι μπορούμε να επιβιώσουμε και δεν έχουμε ανάγκη τους άντρες. Αν νομίζουν ότι τους έχουμε ανάγκη, κάνουν λάθος. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό πραγματικά. Δηλαδή μου δείχνει ότι δεν υπάρχει υποστήριξη μεταξύ του γυναικείου φίλου και επίσης δεν υπάρχει και ισότητα. Εγώ πιστεύω ότι οι άντρες είναι ανώτεροι από εμάς και αυτό εννοείται πως με ενοχλεί πάρα πολύ σαν γυναίκα. Με ενόχλησε και από τον Σπύρο γιατί ξαφνικά δεν με έβαλε στην εξίσωση ενώ ήμασταν πάρα πολύ κοντά, κάναμε παρέα και ήμασταν συνέχεια μαζί», δήλωσε η Σταυρούλα.

Η αποχώρηση του Μαρτίκα μπορεί να στεναχώρησε κάποιους και για άλλους να πέρασε αδιάφορη, όμως για τους Μπλε είναι μια ευκαιρία να ανέβουν κι' άλλο αγωνιστικά, καθώς θεωρούν πως ο φαρμακοποιός δεν τους βοηθούσε όσο θα ήθελαν στους στίβους μάχης.Ανεξάρτητα με την αγωνιστικότητα του ο Σπύρος Μαρτίκας ήταν ένας από τους εμβληματικούς παίκτες που πέρασαν από το Survivor με τον Γιώργο Λιανό να στέκεται σε αυτό λίγο πριν ρωτήσει Μπλε και Κόκκινους για το πως νιώθουν για την αποχώρηση του φαρμακοποιού.Το έπαθλο για τους νικητές ήταν πάλι ένα αυτοκίνητο και στο ξεκίνημα του αγώνα, όταν ο παρουσιαστής του Survivor All Star του έδωσε τον λόγο στους παίκτες που το διεκδικούσαν, ο Τάκης Καραγκούνιας θέλησε να κάνει σε υψηλούς τόνους μια έκκληση στους ανθρώπους της παραγωγής.Ο 49χρονος μισθοφόρος που εκτίει ποινή για παραβίαση κανονισμών μετά την διαμάχη με τον Νίκο Μπάρτζη, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «επειδή δεν μπορώ να αγωνιστώ για το έπαθλο, θέλω να παίξω κανονικά! Θέλω να παίζω στους αγώνες, είμαι εδώ για να αγωνίζομαι! Θέλω να μπω να παίξω και ας μην το πάρω το αυτοκίνητο. Μπορεί να πάω τελικό; Όποιος θα πάει τελικό μαζί μου, λοιπόν, ας το πάρει. Εγώ θέλω να παίξω! Παρακαλώ πάρα πολύ τους αρμόδιους να με αφήσουν να παίξω! Δεν μπορώ να κάτσω στον πάγκο. Θέλω να παίξω! Και το αυτοκίνητο να μην το πάρω ποτέ, Γιώργο. Συγγνώμη, για το έπαθλό της Νέας Υόρκης λοιπόν δεν θα έπρεπε να παίξω γιατί, αν δεν έφερνα τις νίκες εκεί, θα είχανε πάει τα παιδιά στη Νέα Υόρκη» συμπλήρωσε ο Τάκης Καραγκούνιας στο Survivor All Star το βράδυ της Κυριακής. «Εντάξει, ναι, η λογική είναι διαφορετική… Γιώργο σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ, συγγνώμη για το έντονο ύφος μου άλλη μια φορά. Αυτός είμαι, ο φωνακλάς», είπε ο Καραγκούνιας.Εκτός από τον Τάκη δεν θα αγωνιζόταν και ο Σάκης Κατσούλης καθώς ήταν αυτός που κέρδισε το πρώτο αυτοκίνητο.Οι παίκτες μπήκαν με τέσσερις ζωές στο στίβο μάχης με τους Βασάλο, Ασημακόπουλο να αποχωρούν πρώτοι από τον αγωνιστικό χώρο και να τους ακολουθούν κατά σειρά οι Μελίνα Μεταξά, Νίκος Μπάρτζης και Ηλίας Μπόγδανος και το έπαθλο να γίνεται γυναικεία υπόθεση με τις Σταυρούλα, Στέλλα και Μαριαλένα να μένουν μέχρι το τέλος και να διεκδικούν το αυτοκίνητο.Η πρώτη από τις τρεις που βγήκε εκτός μάχης ήταν η Μαριαλένα η οποία κατέρρευσε και στον τελικό οδηγήθηκαν η Σταυρούλα και η Στέλλα.Νικήτρια αναδείχθηκε η Σταυρούλα με τον Γιώργο Λιανό να της δίνει τα κλειδιά αλλά η ίδια να μην μπορεί να το οδηγήσει καθώς δεν έχει δίπλωμα.Μετά το τέλος του αγώνα ηδεν κατάφερε να διαχειριστεί την συναισθηματική της φόρτιση, με την 27χρονη γυμνάστρια να ξεσπάει σε κλάματα με αναφιλητά.«Γενικά δεν είμαι καλά ψυχολογικά. Δεν ήταν η αιτία το ότι έχασα και έκλαψα. Από πριν τον αγώνα προσπαθώ να μαζέψω τα κομμάτια μου και να τρέξω και να μπω και να τα δώσω όλα. Μετά από τη Νέα Υόρκη δεν μπορώ να προχωρήσω, δεν μπορώ να δω θετικά, δεν μπορώ να δω αισιόδοξα. Νιώθω ένα βάρος στην καρδιά και το στομάχι μου. Τρέχω, πηγαίνω στα run και λέω «δεν μπορώ να τρέξω άλλο! Δεν μπορώ να είμαι κάτω από τον ήλιο άλλο! Δεν μπορώ να τρώω μόνο καρύδα! Δεν μπορώ». Και προσπαθώ όλο αυτό να το παλέψω μέσα μου και προσπαθώ να μην σκέφτομαι την οικογένεια μου έξω και όλα αυτά που έχω στην Ελλάδα και… δεν μπορώ. Συγγνώμη, με έχει πιάσει τώρα! Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου γιατί προσπάθησε να με στηρίξει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Πιστεύω ότι είναι κακές μέρες, θα τις ξεπεράσω και θα ξαναβρώ τον εαυτό μου γιατί στις ζωή δεν έχει σημασία πόσες φορές θα πέσεις αλλά να σηκωθείς πιο δυνατή» σημείωσε χαρακτηριστικά η Μαριαλένα.Στο δεύτερο σκέλος του επάθλου ο Σταυρούλα έπρεπε να διαλέξει 4 άτομα που θα ήθελε να πάρει μαζί της για να φάνε σε ένα υπέροχο εστιατόριο, με τη νικήτρια να επιλέγει τη Στέλλα με την οποία έφτασαν μαζί στον τελικό, τους συμπαίκτες της Μάριο Πρίαμο και Ηλία Μπόγδανο, ενώ ζήτησε να γίνει κλήρωση μεταξύ των Ασημακόπουλου και Μπάρτζη, με το Νίκο να ζητάει να μείνει εκτός και έτσι ο... κλήρος έπεσε στον Γιώργο.Τελικά ο Νίκος Μπάρτζης έμεινε στην καλύβα και έφαγε μαζί με τους Κόκκινους, ο Τάκης Καραγκούνιας δήλωσε πως δεν θέλει αυτοκίνητα αλλά να κατακτήσει το Survivor All Star, ενώ η Μαριαλένα Ρουμελιώτη συνέχισε το κλάμα τονίζοντας πως και φέτος θα πάρει τον τίτλο «κλαψιάρα 2023».Την ίδια ώρα η Σταυρούλα έκανε το τραπέζι στους φίλους της.