Ριάνα επέστρεψε στη σκηνή μετά από σχεδόν 7 χρόνια απουσίας, για λογαριασμό του Super Bowl LVII, επιβεβαιώνοντας στο φαντασμαγορικό σόου , τη δεύτερη εγκυμοσύνη της

Το come back της 34χρονης ποπ σταρ είναι γεγονός και πολλοί βρέθηκαν στο «State Farm Stadium» του Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, περισσότερο για εκείνη παρά για τον αγώνα.

Μία από τις μεγάλες φαν της Ριάνα, είναι και η Κάρα Ντελιεβίν , η οποία έδωσε το «παρών» στον τελικό των Κάνσας Σίτι Τσιφς με τους Φιλαδέλφεια Ιγκλς, μόνο και μόνο για τα 13 λεπτά που τραγούδησε η Ριάνα στο ημίχρονο.

Αυτό έγινε ξεκάθαρο από την Ντελεβίν, η οποία είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για τη μεγάλη μέρα. Μέσα από φωτογραφίες της που ανέβασε στο Instagram, το διάσημο μοντέλο φαίνεται να φορά μία λευκή μπλούζα που γράφει: «Η συναυλία της Ριάνα διακόπηκε από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, παράξενο αλλά τέλος πάντων».

Στο δεύτερο στιγμιότυπο, γυρνά τη μπλούζα ανάποδα και την περνά στο κεφάλι της. Στην πίσω όψη του T-Shirt εμφανίζεται το κεφάλι της Ριάνα.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Ντελεβίν φρόντισε να κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρο τον λόγο που πήγε στον αγώνα, γράφοντας «teamrihanna», δηλαδή «ομάδα της Ριάνα».

Η τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός και επιχειρηματίας από τα Μαρμπάντος εμφανίστηκε στο κέντρο του γηπέδου, μετά το τέλος του 2ου δεκαλέπτου του τελικού για ένα επικό σετ 13 λεπτών γεμάτο επιτυχίες, από το «Work» και το «Bitch Better Have My Money» μέχρι το «Rude Boy» και το «Diamonds».Ωστόσο η 34χρονη τραγουδίστρια του «Umbrella» με το που έκανε την εμφάνισή της με την κόκκινη φόρμα της πυροδότησε φήμες ότι περιμένει και 2ο μωρό, καθώς η κοιλιά της ήταν φουσκωμένη εννέα μήνες μετά την πρώτη εγκυμοσύνη τηςΈτσι εξηγείται άλλωστε το γεγονός ότι η Ριάνα περιόρισε στο ελάχιστο τις χορευτικές της κινήσεις αφήνοντας στους χορευτές να «σηκώσουν» το συγκεκριμένο βάρος.."Εντάξει, όλοι έψαξαν στο google "Rihanna έγκυος" σωστά", έγραψε ένας χρἠστης στο Twitter .«Είναι ξανά έγκυος;» ρώτησε ένας άλλος μαζί με ένα βίντεο με τη Ριάνα να τρίβει το στομάχι της στην αρχή της ερμηνείας της.Η Ριάνα, η οποία έφερε στον κόσμο έναν γιο με τον σύντροφό της, A$AP Rocky, τον Μάιο του 2022, εμφανίστηκε ζωντανά για πρώτη φορά από το 2018 και τα Grammy. Επίσης δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε νέο άλμπουμ εδώ και 7 χρόνια, παρά μόνο ένα κομμάτι το "Lift Me Up" για τη νέα ταινία «Black Panther: Wakanda Forever».