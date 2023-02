NFL: Η... αποκάλυψη της Ριάνα στο ημίχρονο του Super Bowl - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqh2880gxxzl)

επέστρεψε στην σκηνή μετά από σχεδόν 6 χρόνια δίνοντας ένα εκπληκτικό σόου στο ημίχρονο του… και, σύμφωνα με ορισμένους, μπορεί να έκανε και μια μεγάλη αποκάλυψη.Η Μπαρμπαντιανή τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός και επιχειρηματίας εμφανίστηκε στο κέντρο του γηπέδου «State Farm Stadium» του Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, μετά το τέλος του 2ου δεκαλέπτου του τελικού τωνγια ένα επικό σετ 13 λεπτών γεμάτο επιτυχίες, από το "Work" και το "Bitch Better Have My Money" μέχρι το "Rude Boy" και το "Diamonds".Ωστόσο η 34χρονη τραγουδίστρια του «Umbrella» με το που έκανε την εμφάνισή της με την κόκκινη φόρμα της πυροδότησε φήμες ότι περιμένει και 2ο μωρό, καθώς η κοιλιά της ήταν φουσκωμένη."Εντάξει, όλοι έψαξαν στο google "Rihanna έγκυος" σωστά", έγραψε ένας χρἠστης στο Twitter .«Είναι ξανά έγκυος;» ρώτησε ένας άλλος μαζί με ένα βίντεο με τη Rihanna να τρίβει το στομάχι της στην αρχή της ερμηνείας της.Η Ριάνα, η οποία έφερε στον κόσμο έναν γιο με τον σύντροφό της, A$AP Rocky, τον Μάιο του 2022, εμφανίστηκε ζωντανά για πρώτη φορά από το 2018 και τα Grammy. Επίσης δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε νέο άλμπουμ εδώ και 7 χρόνια, παρά μόνο ένα κομμάτι το "Lift Me Up" για τη νέα ταινία «Black Panther: Wakanda Forever».