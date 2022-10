Νίκος Κοκλώνης: το γούρι του για την πρεμιέρα και το παράπονο στην Ναταλία Γερμανού

Κλείσιμο

Ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δεν γίνεται», έκανε ο Νίκος Κοκλώνης από το καμαρίνι του, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του Just the 2 of us στον Alpha.«Χτυπά η καρδιά μου δυνατά, τα τα, τα», της τραγούδησε με χιούμορ, ζητώντας της να του στείλει τη θετική της αύρα για την πρεμιέρα και να είναι καλεσμένη του σε ένα απο τα επόμενα λαιβ.Ως προς τις αλλαγές που θα γίνουν φέτος, εξήγησε πως θα δούμε πολλά virtual reality effects. “Έχω πολλή τεχνολογία να συνηθίσω, ένα drone θα τριγυρνάει πάνω απο το κεφάλι μου».Αν και η Ναταλία του ζήτησε να της αποκαλύψει το όνομα της νέα κριτή, εκείνος αντιστάθηκε. «Ξέρετε, με δυσκολία κρατάω το στόμα μου κλειστό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω πολλά. Θα μάθετε σε λίγες ώρες το νέο μέλος της παρέας μας. Τραγουδά, μας έχει εκπροσωπήσει, την αγαπά πολύ η Ναταλία».Στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα τόνισε: «Έχει γίνει μια υπερπροσπάθεια να συνδυαστούν νέες τεχνολογίες, έχουμε ένα ακόμα πιο μεγάλο πλατό… Και θα είναι άλλη μια χρόνια με φανταστικά ζευγάρια! Είμαι στενοχωρημένος γιατί φέτος έχουμε καλές φωνές και η φωνή μου θα φαίνεται άσχημη!!!», είπε με χιούμορ.Μάλιστα, έκανε ανοιχτή πρόταση στην παρουσιάστρια και αγαπημένη στιχουργό να του γράψει εκείνη το επόμενο τραγούδι του. «Δεν μου έχεις γράψει ένα τραγούδι να πω», της είπε με παράπονο.Καλεσμένος του Νίκου Κοκλώνη στην πρεμιέρα του J2US θα είναι ο Βασίλης Καρράς που, όπως έχει ξαναπεί, είναι το γούρι μου. «Τον είχα πάρει τηλέφωνο και του λέω «Βασίλη έχω πρεμιέρα». Και μου λέει: «Είναι δυνατόν να λείπω;». Δεν φαντάζεστε πόσο ενθουσιάστηκα! Ξεκινάμε με τον Βασίλη κ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος».Μπορεί να είναι ο 4ος κύκλος του Just the 2 of us για τον Νίκο Κοκλώνη, αλλά εκείνος σε κάθε πρεμιέρα έχει το ίδιο δημιουργικό άγχος. «Να μου στέλνετε μηνύματα γιατί θα έχω άγχος», είπε στη Ναταλία.