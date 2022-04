Το πιο denim ζευγάρι της showbiz

View this post on Instagram A post shared by Rafaela Psarrou-Mavraki (@rafaela_psarrou)

Εκείνος έχει περπατήσει σε μερικές από τις μεγαλύτερες πασαρέλες του κόσμου και ως coach νέων μοντέλων στο τηλεοπτικό GNTM τον έχουμε απολαύσει σε εντυπωσιακές εμφανίσεις. Εκείνη αγαπά πολύ τη μόδα και το στιλ κι αυτό φαίνεται με τον πιο δημιουργικό τρόπο στις επιλογές της αφού τη βλέπουμε πάντα προσεγμένη με κομψές δημιουργίες που αναδεικνύουν τη θηλυκότητα.Γι αυτούς ακριβώς τους λόγους σε κάθε κοινή τους εμφάνιση τραβούν την προσοχή και κλέβουν τις εντυπώσεις. Πρόκειται για τον Γιώργο Καράβα και την Ραφαέλα Ψαρρού ένα ζευγάρι που συμπορεύεται στη ζωή αλλά και στις στιλιστικές επιλογές. Ο καθένας φυσικά έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα στο ντύσιμο αλλά σε κάθε περίπτωση οι επιλογές τους κάνουν τη διαφορά σε όλα τα επίπεδα.Τώρα, οι δυο τους βάζουν για άλλη μια φορά ιδιαίτερη αισθητική σφραγίδα στο ντύσιμο φορώντας εμβληματικά jean κομμάτια και όχι μόνο. Πρόκειται για τις νέες συλλογές τηςπου φέτος εκσυγχρονίζουν το denim βάζοντας, όπως πάντα, τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο. Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη σεζόν η γυναικεία κολεξιόν είναι γεμάτη προτάσεις που χαρακτηρίζονται από genderless γραμμές, πρωτοπόρες υφές και all season breathable denim.Άνεση και αυτοπεποίθηση συνδυάζονται με τον πιο μοδάτο τρόπο, με τα oversized fits να ξεχωρίζουν. Το vintage military στυλ είναι η απόλυτη τάση για τους άνδρες φέτος. Απαλά χρώματα και γήινες αποχρώσεις συνθέτουν μια industrial αισθητική που εστιάζει στην ιδιαίτερη εμφάνιση αλλά και στη αντοχή των ρούχων που είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο (οργανικά υφάσματα) ώστε να είναι κατάλληλα για κάθε περίπτωση και εποχή.H δημιουργικότητα της G-star RAW γίνεται πράξη σε κλασσικά denim κομμάτια όπως το Deck Ultra High, το Arc 3D και το Kate. Κάθε ένα από αυτά αποκτά δικό του χαρακτήρα μέσα από boyfriend γραμμές και reversible επιλογές. Τα body hugging denims, σχεδιάστηκαν με επιρροές από το παρελθόν, κατασκευάστηκαν από φυσικές πηγές με σεβασμό στο περιβάλλον ώστε να γίνουν διαχρονικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας.Η G-Star παρουσιάζει επίσης μια ποικιλία από jumpsuit, καπαρντίνες και light weight σύνολα. Τη σεζόν ss22 τα χρώματα που κυριαρχούν είναι το λαδί, το dusty pink και το πράσινο της μέντας και εμφανίζονται είτε σε κυρίαρχη μορφή είτε σε λεπτομέρειες.Η G-Star Raw δημιουργεί από ελαφρύ, οργανικό και breathable ύφασμα το Worker Chino Relaxed καθιστώντας το ένα seasonless key item για κάθε περίσταση. Παρουσιάζει και το διαχρονικό Grip 3D relaxed tapered και το ασορτί Utility Flap Pocket Jacket, ένα mix and match set με λαδί λεπτομέρειες. Και τα δύο είναι κατασκευασμένα με την τεχνολογία Airy Denim, που επιτρέπει στα τζιν υφάσματα να αναπνέουν και να μπορούν να φορεθούν όλες τις εποχές. Το εργονομικό Grip 3D relaxed tapered έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την κορυφαία τεχνογνωσία της G-Star.Όλα τα t-shirt της σεζόν SS22 είναι φτιαγμένα από οργανικό βαμβάκι που τους επιτρέπει να έχουν clean cut τελείωμα ενώ χαρακτηρίζονται από boxy γραμμές και νέα χρωματική παλέτα.Ραφαέλα Ψαρρού: Lintell Shorts (G-Star Mock Neck Top () και το Deck Ultra High wide leg (Γιώργος Καράβας: 3301 Straight Tapered Jeans (), Worker Chino relaxed pants (Κεντρική διάθεση: Sport and Fashion Freedom,