Ποια είναι η Sydney Sweeney που τιμήθηκε με το βραβείο «Madame Figaro Rising Star» στο Φεστιβάλ Canneseries στη Γαλλία

H σταρ της σειράς, τιμήθηκε με το βραβείο Madame Figaro Rising Star Award στο Φεστιβάλ Canneseries, στη Γαλλία.Η διάσημη ηθοποιός υποδύεται την Κάσι Χάουαρντ στη σειρά του HBO, Euphoria και είναι μία από τις ανερχόμενες ηθοποιούς του Χόλιγουντ.Η Sydney Bernice Sweeney γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1997, στο Spokane της Ουάσιγκτον, και έχει έναν αδερφό, τον Τρεντ. Η ηθοποιός παρακολούθησε το Saint George's School στο Spokane ασχολήθηκε με τον αθλητισμό. Από νεαρή ηλικία ξεκίνησε να κάνει οντισιόν στο Σιάτλ και στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, όπου διέμενε προσωρινά η οικογένεια της ωστόσο επέλεξε να μετακομίσει στο Λος Άντζελες όταν ήταν μόλις 14 ετών.Μία από τις πρώτες ταινίες μεγάλου μήκους της Sweeney ήταν μια ταινία τρόμου που ονομαζόταν Along Came the Devil. Ωστόσο η ίδια έχει κάνει guest εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές όπως το 90210, το Criminal Minds, το Grey's Anatomy, το In the Vault και το Pretty Little Liars.