Όσκαρ 2022: Η «Εξουσία του σκύλου» προηγείται με 12 υποψηφιότητες - Ακολουθεί το «Dune» με 10

Χαβιέρ Μπαρδέμ, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Αντριου Γκάρφιλντ, Γουιλ Σμιθ και Ντένζελ Γουάσινγκτον θα «κονταροχτυοηθούν» για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου -

Το γουέστερν για την πατριαρχία, η «Εξουσία του Σκύλου», που διεκδικεί 12 Όσκαρ και το «Dune», η εξαιρετική διασκευή ενός επικού best-seller επιστημονικής φαντασίας, με 10 υποψηφιότητες, πρωταγωνιστούν στην κούρσα των φετινών βραβείων που ξεκίνησε επισήμως, πριν από λίγη ώρα, με την ανακοίνωση των υποψηφίων σε 23 διαφορετικές κατηγορίες, και θα ολοκληρωθεί με την λαμπερή τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου.



Οι παρουσιαστές της ειδικής εκπομπής, που διήρκεσε σχεδόν μισή ώρα,

Tracee Ellis Ross και Leslie Jordan,





Η φετινή απονομή των ABC.



Τα τρία προηγούμενα χρόνια, τα βραβεία Όσκαρ απονεμήθηκαν από διάσημους τηλεπαρουσιαστές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένας βασικός παρουσιαστής της εκδήλωσης. Τα νούμερα τηλεθέασης κατέγραψαν πτώση τα τελευταία χρόνια, φθάνοντας στο «ναδίρ» των 10,4 εκατομμυρίων τηλεθεατών στις ΗΠΑ το 2021. Για φέτος όμως οι διοργανωτές έχουν βάλει στόχο να κάνουν ότι μπορούν προκειμένου να επανέλθει η χαμένη λάμψη των Όσκαρ και βεβαίως να ανέβει και η τηλεθέαση. αποκάλυψαν, με ενθουσιασμό και χιούμορ τους υποψήφιους όλων των κατηγορών, με αυτή της Καλύτερης ταινίας να είναι φέτος διευρυμένη περιλαμβάνοντας δέκα διαφορετικές υποψηφιότητεςΗ φετινή απονομή των βραβείων Όσκαρ θα έχει παρουσιαστή, για πρώτη φορά από το 2018 (με τον Τζίμι Κίμελ, τότε), ενώ θα επιστρέψει στο επί σειρά ετών «σπίτι» της, το περίφημο Dolby Theatre, όπως έχει ανακοινώσει το τηλεοπτικό δίκτυοΤα τρία προηγούμενα χρόνια, τααπονεμήθηκαν από διάσημους τηλεπαρουσιαστές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένας βασικός παρουσιαστής της εκδήλωσης. Τα νούμερα τηλεθέασης κατέγραψαν πτώση τα τελευταία χρόνια, φθάνοντας στο «ναδίρ» των 10,4 εκατομμυρίων τηλεθεατών στις ΗΠΑ το 2021. Για φέτος όμως οι διοργανωτές έχουν βάλει στόχο να κάνουν ότι μπορούν προκειμένου να επανέλθει η χαμένη λάμψη των Όσκαρ και βεβαίως να ανέβει και η τηλεθέαση.

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα των υποψηφιοτήτων

Τζέσι Μπάκλει για το «The Lost Daughter»

Τζούντι Ντεντς για το «Belfast»

Κρίστεν Ντανστ για την «Εξουσία του Σκύλου»

Αριάνα Ντε Μπόζι για το «West Side Story»

Αουνζάνιου Ελις για το «King Richard»





Κιάραν Χάιντς για το «Belfast

Τρόι Κάτσερ για το «Coda»

Τζέσε Πλέμονς για την «Εξουσία του Σκύλου»

Τζ, Κ. Σίμονς για το «Being the Ricardos»

Κόντι Σμιτ ΜακΦι για την «Εξουσία του Σκύλου»





