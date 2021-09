Γουίλι Γκάρσον: Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο «Στάνφορντ Μπλατς» του Sex and the City

Ο ηθοποιός πέθανε το απόγευμα της Τρίτης μετά από μια σύντομη ασθένεια (είχε καρκίνο), σύμφωνα με το PEOPLE.

σε ηλικία 57 ετών ο ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειράκαι τις spinoff ταινίες του.Στην αγαπημένη σειρά Sex and the City είχε τον ρόλο του, του ομοφυλόφιλου φίλου της Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ).Ο Αμερικανός ηθοποιός, που γεννήθηκε στο Highland Park,New Jersey, στις 20 Φεβρουαρίου του 1964 και είχε τελειώσει τη Δραματική Σχολή του Yale. Είχε εμφανιστεί σε 75 ταινίες και περισσότερα από 300 επεισόδια στην τηλεόραση. Εκτός από το Sex and the City του HBO, είχε εμφανιστεί μεταξύ άλλων και στη σειρά White Collar από το 2009 μέχρι το 2014, στην ρομαντικό κομεντί «Little Manhattan» και το 2020 στο «Magic Camp».Δεν ήταν παντρεμένος και το 2009. Ο γιος του, πλέον 19 ετών, επιβεβαίωσε το θάνατο του Γκάρσον με μια ανάρτηση στο Instagram.«Σ 'αγαπώ πολύ μπαμπά. Αναπαύσου εν ειρήνη και χαίρομαι που μοιράστηκες όλες μου τις περιπέτειες μαζί μου και μπόρεσες να καταφέρεις τόσα πολλά. Είμαι τόσο περήφανος για εσένα. Θα σε αγαπώ για πάντα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνεις μια δική σου περιπέτεια. Σε αγαπάω περισσότερεο απ ότι θα μάθεις ποτέ και χαίρομαι που πλέον βρήκες τη γαλήνη. Θα είσαι πάντα μαζί μου. Ήσουν πάντα το πιο σκληρό και αστείο και έξυπνο άτομο που έχω γνωρίσει», αναφέρει ο Νέιθαν.