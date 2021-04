Βίκυ Σταυροπούλου και Σμαράγδα Καρύδη στα πρόθυρα νευρικής κρίσης...

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι δύο ηθοποιοί έχουν υπάρξει μαζί… «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης», μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Ο λόγος για την παράσταση που συμπρωταγωνίστησαν 10 χρόνια πριν, θεατρική διασκευή της διάσημης ταινίας του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Και σήμερα συναντιούνται ξανά. Αυτή τη φορά τηλεοπτικά και στα πρόθυρα νευρικής κρίσης… από τα γέλια αφού αυτό που ζουν στην πρεμιέρα του Celebrity Game Night είναι απολαυστικό!Τι θα τις κάνει να δακρύσουν από τα γέλια; Οι ατάκες του Νίκου Κοκλώνη (που είναι και ο παραγωγός του ριζικά ανενεωμένου Celebrity Game Night), τα πειράγματα της Κατερίνας Καινούργιου, οι απαντήσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου, τα σχόλια του Δημήτρη Σκουλού και οι ανατροπές που θα φέρει η παρέμβαση της Μελίνας Ασλάνίδου.Απόψε το βράδυ έρχεται ξανά μέσα από το Mega η τηλεοπτική εκπομπή που αγαπήθηκε όσα λίγες και ένωσε μέσα από απολαυστικές στιγμές αγαπημένους σταρ από διαφορετικούς χώρους, στις πιο χαλαρές τους στιγμές, με έναν κοινό σκοπό: Τη χαρά του παιχνιδιού στην πιο κουλ εκδοχή του.Η παρέα της πρεμιέρας είναι ένα all star cast. Ο Νίκος Κοκλώνης, η Κατερίνα Καινούργιου, η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Δημήτρης Σκουλός, η Μελίνα Ασλανίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σήμερα το βράδυ θα βρεθούν για πρώτη φορά όλοι μαζί τηλεοπτικά για να μετρήσουν τις δυνάμεις τους σε μια σειρά από σπαρταριστές δοκιμασίες, αλλά και ερωτήσεις γνώσεων, με... μαέστρο τη Σμαράγδα Καρύδη.Το Celebrity Game Νight κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21.00 μετά από χρόνια απουσίας με μια dream team από διακαναλικούς σταρ που συναντιούνται απρόσμενα για να παίξουν όλοι μαζί, με άφθονο γέλιο και μπόλικες... ζήλιες, αφού ανάμεσα στο θρυλικό πλέον «ανδρόγυνο» του Just The 2 Of Us Νίκο Κοκλώνη και Βίκυ Σταυροπούλου αυτή τη φορά μπαίνει μια καυτή ξανθιά, η «βασίλισσα της πρωινής ζώνης» Κατερίνα Καινούργιου.Μπορεί η «φωνή» της παρέας του Celebrity Game Night να είναι αναμφισβήτητα η Μελίνα Ασλανίδου, αλλά στις δοκιμασίες με τα τραγούδια τελικά, όπως θα διαπιστώσετε το βράδυ, άλλος από την παρέα ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση και έκανε την ανατροπή- παίρνοντας ανοιχτή πρόταση από τον Mr Producer Νίκο Κοκλώνη να είναι στο επόμενο Just The 2 Of Us που έρχεται το Σεπτέμβριο.