Μαρκ Μπράιαν: Ο προπονητής με τις γόβες δηλώνει φαν της Μέγκαν και στρέιτ

Θα μπορούσε να τον φανταστεί κανείς στον πάγκο του Ολυμπιακού ή κάποιας άλλης ελληνικής ομάδας και να χαμογελάει σκεπτόμενος μόνο τις αντιδράσεις που θα προκαλούσε η είσοδός του στο γήπεδο. Στιλέτο, pencil φούστα και από πάνω ανδρικό πουκάμισο και σακάκι ή πόλο μπλουζάκι. Ομεγάλωσε στο Τέξας όπου έζησε μέχρι πρόσφατα που πήρε την απόφαση να μετακομίσει με την οικογένειά του σε ένα μικρό χωριό κοντά στο Σβέμπις Χαλ της Γερμανίας.Ο Μαρκ έχει κάνει τρεις γάμους, έχει αποκτήσει τρία παιδιά και τέσσερα εγγόνια και εργάζεται ως μηχανικός ρομποτικής ενώ παράλληλα είναι και προπονητής της τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου. Ο προπονητής με τα 12ποντα αποφάσισε τα τελευταία τέσσερα χρόνια να αποκαλύψει την αγάπη του για το ανδρόγυνο look και τις γόβες και πλέον κυκλοφορεί δημόσια υιοθετώντας αυτό το υβριδικό στυλ το οποίο προωθεί μέσω του λογαριασμού του στο, ενώ κάθε ημέρα συγκεντρώνει και περισσότερο το ενδιαφέρον των ανθρώπων της βιομηχανίας μόδας αλλά και των εντύπων που διεκδικούν μια συνέντευξη και ζητούν να τον φωτογραφίσουν. Η αρχή έγινε όταν τον ανακάλυψε το «Bored Panda» και έκτοτε από τη «» και το «Interview» μέχρι το «W Magazine», το «The Cut» και την «Daily Mail» τον μετέτρεψαν σε style icon της εποχής πολύ πιο τολμηρό από τους διάσημους που έχουν υιοθετήσει το ανδρόγυνο στυλ και παίζουν εκ του ασφαλούς από το γήπεδο της τεράστιας δημοφιλίας τους.Ο Τεξανός, από την άλλη, τόλμησε ερχόμενος σε κόντρα με στερεοτυπικές αντιλήψεις. Οπως δηλώνει στο περιοδικό Interview: «Οσο ήμουν στοτο να κυκλοφορώ με γόβες λειτουργούσε ως κόκκινο πανί για κάποιους rednecks που αφθονούν εκεί. Οταν όμως μετακομίσαμε οικογενειακώς στη Γερμανία, είδα ότι ο κόσμος είναι ανοιχτός σε καθετί διαφορετικό, οπότε πλέον άρχισα να υιοθετώ αυτό το ντύσιμο στην καθημερινότητά μου, από τη δουλειά μέχρι μέσα στο σπίτι και από το γήπεδο μέχρι την αγορά. Ξέρετε, είμαι πολύ μεγάλος πλέον για να με νοιάζει τι λέει ο καθένας. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι αυτό που θέλω εγώ και ότι καθετί που κάνω το αγκαλιάζει η οικογένειά μου».. «Τα παντελόνια στην πορεία των χρόνων σταμάτησαν να είναι προνόμιο μόνο των ανδρών και να ορίζονται ως ένα ρούχο που καθορίζει το φύλο. Νομίζω, λοιπόν, ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να συμβεί το ίδιο και με τις φούστες και τα ψηλοτάκουνα».Η πρώτη φορά που φόρεσε ψηλοτάκουνες γόβες χάνεται στα βάθη του χρόνου, όταν ήταν να πάει στον χορό του κολεγίου με την κοπέλα του. Η ίδια η φίλη του μάλιστα του είχε ζητήσει ως χάρη να βάλει γόβες για να χορέψουν. Η πρώτη φορά που τόλμησε να φορέσει φούστα, να τη συνδυάσει με ψηλοτάκουνες γόβες και να κυκλοφορήσει δημόσια έγινε χρόνια αργότερα, όταν πλέον ήταν ήδη παντρεμένος με την τρίτη του σύζυγο η οποία στηρίζει απόλυτα τις επιλογές του, πολλές φορές έχει άποψη για τα ρούχα του, αλλά κυρίως για τις φωτογραφίες που ποστάρει στο Instagram. «Θέλει να είναι προσεγμένες και να έχουν τον καλύτερο δυνατό φωτισμό. Είναι εξαιρετικά υποστηρικτική και δεν ένιωσε λεπτό ανασφαλής ως προς τη σεξουαλικότητά μου. Είμαστε 11 χρόνια μαζί και με ξέρει όσο ελάχιστοι άνθρωποι. Οσο για τα παιδιά μου, κι αυτά στηρίζουν ό,τι κάνω. Οταν μίλησα στον γιο μου και τις δύο κόρες μου τους εξήγησα ότι ο μπαμπάς τους είναι αυτός που ξέρουν, απλώς του αρέσει να φορά φούστες και τακούνια, και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είμαι γκέι ή γενικά με τη σεξουαλικότητα. Η μία μου κόρη μάλιστα θα ήθελε να μπορεί να δανειστεί κάποιες φορές τις γόβες μου, αλλά δεν είναι στο νούμερό της».. «Ανεβοκατεβαίνω τις σκάλες στο σπίτι, κάθομαι για μισή ώρα τουλάχιστον στον καναπέ ή στην κουζίνα προκειμένου να δω αν ταιριάζουν στο πόδι μου. Σε περίπτωση που με χτυπάνε ή γενικά νιώθω ότι το δέρμα δεν είναι μαλακό, τις ξαναβάζω στο κουτί και τις επιστρέφω. Για το στυλ μου και όλα όσα έχω στο μυαλό μου, ένα άνετο ζευγάρι γόβες είναι βασικό».Στυλιστικό του πρότυπο ήταν η Μέγκαν Μαρκλ στο «», το αγαπημένο του σίριαλ. Εξ ου και το αγαπημένο του στυλ είναι οι pencil φούστες με γόβα και πουκάμισο. «Θαύμαζα πάντα τις γυναίκες με αντίστοιχο στυλ γιατί για μένα αυτό το look αποπνέει δυναμισμό. Μου αρέσει ο κόσμος της γυναικείας ένδυσης γιατί έχει απίστευτη φαντασία. Εμείς οι άνδρες, βλέπετε, έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε γκρι παντελόνι, μαύρο, καφέ ή μπλε, άντε κι ένα τζιν. Δεν είναι αφόρητα πληκτικό;».. Δοκιμάζει διάφορους συνδυασμούς μέχρι να νιώσει αυτοπεποίθηση με το look του. Αρχικά ξεκίνησε πηγαίνοντας στη δουλειά κανονικά φορώντας το κοστούμι του, μετά συνδύαζε το κοστούμι με 12ποντες γόβες και, τέλος, πέρασε στις φούστες. Δεν τον ενδιαφέρουν τα φορέματα, αλλά ο συνδυασμός της φούστας με το ανδρικό look που πάντα επιλέγει από τη μέση και πάνω.. «Οταν με ρωτούν “γιατί ντύνεσαι έτσι;”, τους απαντώ: “Γιατί μπορώ”. Και αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια μερικές φορές καταντά κουραστικό να πρέπει να εξηγείς: “Οχι, δεν είμαι γκέι, είμαι στρέιτ, απλά μου αρέσει να ντύνομαι έτσι”. Μερικές φορές, ειδικά στους άνδρες που επιμένουν ρωτάω κι εγώ: “Γιατί το γεγονός ότι φοράω φούστα σε έκανε να αναρωτιέσαι για τις σεξουαλικές μου προτιμήσεις” ή “Θα με ρώταγες το ίδιο αν φορούσα παντελόνι;”. Γενικά, πάντως, μικρή μερίδα ανθρώπων έχει πρόβλημα. Οσο κι αν φαίνεται περίεργο, τους περισσότερους δεν τους ενοχλεί η φούστα, αλλά τα… ψηλοτάκουνα! Κάποιοι, κυρίως άνδρες, εκπλήσσονται που είμαι ένας κανονικός τύπος ο οποίος μπορεί να κάνει μια κανονική ανδρική συζήτηση ακόμη κι ας φοράω ψηλοτάκουνα και φούστα. Νιώθω ότι κάποιες φορές λειτουργώ απελευθερωτικά απέναντί τους. Τους βοηθώ να έχουν πιο ανοιχτούς ορίζοντες ενώ πολλές φορές μέσω των social media έρχονται σε επικοινωνία μαζί μου και πολλά παιδιά ή γονείς παιδιών που με συμβουλεύονται. Μακάρι όλο αυτό που κάνω να οδηγήσει κάποιους ανθρώπους να βρουν τον δρόμο τους και κάποιους άλλους να μάθουν να φέρονται με ευγένεια, χωρίς να διαχωρίζουν τους άλλους από το πώς ντύνονται, το φύλο τους ή τη φυλή τους».. Πλέον πολλές φορές τον σταματούν στον δρόμο για μια φωτογραφία και ο ίδιος όλο αυτό αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει τους ανθρώπους να μη φοβούνται τη γνώμη των άλλων όταν θέλουν κάτι. «Είμαι ήδη ψηλός, οπότε μπορείτε να φανταστείτε πόσο πιο ψηλός είμαι με τα τακούνια. Ολο αυτό το στυλ, λοιπόν ,με βοήθησε να αναπτύξω μια πιο αγέρωχη συμπεριφορά, χωρίς φόβο, γεμάτη αυτοπεποίθηση. Δεν με ενοχλεί να με πειράζουν, δεν διστάζω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου αν χρειαστεί και αυτό που θέλω να πω είναι: Μη φοβάστε. Μερικοί άνθρωποι είναι σαν τα ζώα. Μυρίζονται τον φόβο και την αδυναμία. Να αποπνέετε αυτοπεποίθηση και να μη δείχνετε φόβο στους άλλους. Το μόνο που έχετε να φοβάστε είναι τον ίδιο σας τον εαυτό. Θέλετε να βάλετε φούστα; Να το κάνετε! Θέλετε να φορέσετε ψηλοτάκουνα και να βγείτε βόλτα; Να το κάνετε! Δεν υπάρχουν σύνορα στα όνειρα και, επιτέλους, ας πετάξουμε τις ταμπέλες που μας κάνουν δύσκολη τη ζωή. Μια φούστα δεν σε κάνει γυναίκα, όπως και ένα παντελόνι δεν σε κάνει άνδρα. Ανθρωποι είμαστε και πρέπει να περπατάμε με το κεφάλι ψηλά, με καλοσύνη στην ψυχή και με χαμόγελο στο πρόσωπο».