Battle of the Couples: Ο Παναγιώτης Βασιλάκος αποκαλύπτει την πρώτη φωτογραφία από την αρένα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasilakos Panagiotis Official (@vasilakospanagiotis12)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με μία ανάρτησή του στο Instagram, οανακοινώνει ότι το «Battle of the Couples» είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Ο παρουσιαστής του νέου παιχνιδιού τουποζάρει με φόντο την αρένα, εκεί όπου τα ζευγάρια καλούνται να αναμετρηθούν σε κάθε είδους δοκιμασία για να παραμείνουν στο παιχνίδι και να διεκδικήσουν το έπαθλο που μπορεί να είναι έως καιΣτο «Battle of the Couples», πρωταγωνιστεί η δράση, ο ανταγωνισμός, η αγάπη, ο θυμός, η ζήλεια, ενώ τα ζευγάρια που θα συμμετέχουν, έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον δεσμό τους και ν’ αποδείξουν ότι η αγάπη τους είναι ανίκητη. Ο καθένας θα πρέπει να αποδείξει μέχρι πού θα έφτανε για να είναι με το άλλο του μισό. Σάσα Σταμάτη , ως Couples Coach, θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους, στις εύκολες αλλά και τις δύσκολες φάσεις τους και θα τους βοηθάει να ξεπερνούν τα εμπόδια.