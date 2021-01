Το «Nammos» πάει στη μέση της ερήμου!

Στα πρότυπα της Μυκόνου θα στηθεί το «Νammos Riyahd»

Το «Νammos Riyahd» συμμετέχει στο project Oasis Riyahd που υλοποιείται μέσα στην έρημο και θα λειτουργήσει για τρεις μήνες

O Πέτρος Στάθης με τη σύζυγό του O Ζαννής Φραντζέσκος Ο Σάμι Ιμπραήμ

Στη φράση του Γάλλου νοβελίστα και πολιτικού«τι ξέρει από την έρημο αυτός που δεν κοιτάζει τίποτε άλλο από μια κόκκο άμμου;», η απάντηση είναι μάλλον εύκολη και συνοψίζεται στη λέξη «τίποτε». Για πολύ κόσμο άλλωστε η έρημος, ειδικά στη, δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από ακαθόριστους όγκους αμμόλοφων και αφόρητων θερμοκρασιών. Κι όμως, ενίοτε μπορεί να είναι μια glam όαση, έστω και τεχνητή, με φοίνικες, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις, συναυλιακούς χώρους και κάποια από τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου, ανάμεσα στα οποία θα φιγουράρει και το «», που μετά το Ντουμπάι θα βρεθεί από τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας μέσα στην έρημο του Ριάντ, αποδεικνύοντας ότι to sucsses story του συνεχίζεται στην αραβική χερσόνησο.. Το fund του Ελληνα επιχειρηματία που συμμετέχει στο «Nammos» ετοιμάζει πυρετωδώς το νέο εγχείρημα, το οποίο θα ξεκινήσει από τις 21 Ιανουαρίου.. Εξι πασίγνωστα εστιατόρια, ένα ελληνικό και πέντε από άλλες χώρες και ηπείρους, θα ανοίξουν τις πόρτες τους σε ένα διαφορετικό concept με άρωμα ερήμου! Το όλο εγχείρημα είναι υπό την αιγίδα του, απόλυτου ηγέτη στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος θέλει να φέρει πιο κοντά τον δυτικό τρόπο ζωής στους πολίτες της χώρας του, έχοντας ήδη ανοίξει τα σινεμά και παραχωρώντας κάποια δικαιώματα στις γυναίκες, όπως το να μπορούν να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης. Στη διοργάνωση που τελεί υπό τη σκέπη του, συμμετέχουν οργανωτικά δύο πολύ μεγάλες εταιρείες, η Seven Experience και η Rotana, η μεγαλύτερη αραβική δισκογραφική εταιρεία στον κόσμο, η οποία διαθέτει πάνω από εκατό καλλιτέχνες στο portfolio της.Η φιλοσοφία του «» εναρμονίστηκε με την αραβική mentalite εδώ και δέκα χρόνια, όταν το διάσημο μυκονιάτικο beach bar-restaurant γέμιζε καθημερινά σχεδόν με συντροφιές πλούσιων Αράβων που ξόδευαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε Cristal και Armand de Brignac των 12 λίτρων.Η έρημος βόρεια του Ριάντ θα φιλοξενήσει το νέο εγχείρημα της τριάδας για τους επόμενους τρεις μήνες, όσο θα διαρκέσει το φιλόδοξο αυτό project, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το «» θα λειτουργήσει μέσα στην πρωτεύουσα και θα στεγαστεί σε οίκημα που βρίσκεται στη λεωφόρο Prince Turki Ibn Abdulaziz Al Awwal. Στον ίδιο δρόμο λειτουργεί το famous «», ενώ κοντά είναι και το εστιατόριο του Τούρκου, ο οποίος σπάει συχνά το ημερήσιο ρεκόρ εισπράξεων με τις πανάκριβες μπριζόλες του. Εκτός από την ελληνική κουζίνα του «Nammos», οι επισκέπτες στην όαση του Ριάντ θα μπορούν να επιλέξουν και από έτερα ηχηρά brands, όπως το «», που ειδικεύεται κυρίως στην κουζίνα του Περού, το γνωστό «» του, που μετά τη Μύκονο πάει και στη Σαουδική Αραβία, το «», το «» και το «».. Το νέο τους δημιούργημα θα μείνει τρεις μήνες στην όαση και θα στελεχωθεί με προσωπικό και από την Ελλάδα, με άτομα που ξέρουν πολύ καλά τι εστί να δουλεύεις στο «Nammos». Θα προσφέρει φυσικά φρέσκα ψάρια, κρέατα, όπως το πανάκριβο kobe, και τη γνωστή fun ατμόσφαιρα του μυκονιάτικου εστιατορίου, την οποία λατρεύουν εδώ και χρόνια οι Αραβες.Αυτοί άλλωστε από το 2010 και μετά είναι εν πολλοίς υπεύθυνοι για τη μετάλλαξη του νησιού, αφού κανείς δεν λέει όχι στα πετροδόλαρα που δεν τελειώνουν ποτέ. Γι' αυτό και, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έπαιζαν ουσιαστικά μόνοι τους μπάλα, αποφάσισαν να βγάλουν το «Nammos» εκτός συνόρων.Κάποιοι θυμούνται ακόμη ότι μετά τηείχαν επιλέξει τηγια να ανοίξουν το πρώτο αδερφάκι του μυκονιάτικου εσταιτορίου, σε ένα location που προεξοφλούσε την επιτυχία. Τελικά το εστιατόριο δεν άνοιξε, αφού προέκυψαν διάφορα προβλήματα, όμως η ιδέα του εξωτερικού έπαιζε πάντα κι έτσι η Κουρσεβέλ προέκυψε το 2015. Ηταν μια επιλογή που συζητήθηκε πολύ, αφού ένα καθαρά seaside εστιατόριο που ήταν απόλυτα συνυφασμένο με το καλοκαίρι και τη θάλασσα ανέβηκε σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, σε ένα από τα πιο διάσημα χειμερινά θέρετρα του κόσμου. Το εντυπωσιακό σαλέ που στέγασε το «Nammos at the top of the world», αλλά και το γεγονός ότι ήταν ένα νέο εστιατόριο σε ένα μέρος που περνούν δεκαετίες για να ανοίξει κάτι κανούριο, το έχρισαν αμέσως place to be.! Η Κουρσεβέλ ήταν άλλο ένα πετυχημένο άνοιγμα και αν δεν προέκυπταν διαφωνίες με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, το πιθανότερο είναι να συνέχιζε η λειτουργία του εκεί «Nammos». Η σύμπραξη με το fund αραβικών συμφερόντων που εκπροσωπεί ο Πέτρος Στάθης μετέφερε το διάσημο εστιατόριο στο Ντουμπάι και, σύμφωνα με πληροφορίες, τα σχέδια προβλέπουν άλλα δύο εστιατόρια.Αμφότερα θα είναι στηνκαι πηγές προσκείμενες στο εγχείρημα τονίζουν ότι αν δεν προέκυπτε η, το πρώτο θα άνοιγε αυτήν τη χρονιά στο Λονδίνο, μια πόλη που περιλαμβάνει το target group των πελατών που έχουν βιώσει πολλές φορές την πολυτέλεια του μυκονιάτικου εστιατορίου. Είναι γνωστή άλλωστε η ισχυρή παρουσία του ελληνικού στοιχείου στη βρετανική πρωτεύουσα, όπου κατοικούν μόνιμα πολύ δυνατές εφοπλιστικές οικογένειες.Οι πληροφορίες λένε ότι έχει βρεθεί το ιδανικό μέρος που θα στεγαστεί, όμως η επέλαση τουέβαλε προσωρινά φρένο στο εγχείρημα, το οποίο θα πάρει πάλι μπρος όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.Ο διακαής πόθος του Ζαννή Φραντζέσκου εδώ και χρόνια ήταν να ανοίξει ένα «Nammos» στο Μόντε Κάρλο, το μέρος που έχει επιλέξει να κατοικεί μόνιμα τα τελευταία χρόνια μαζί με την οικογένειά του. Παρότι λάτρης του, δεν κατάφερε τελικά να βρει την ιδανική τοποθεσία στο πριγκιπάτο, αλλά στις Κάννες, ένα από τα πλέον διάσημα καλοκαιρινά θέρετρα της Ευρώπης, όπου θα στηθεί το επόμενο «Nammos».Αυτό θα γίνει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, σε μια τοποθεσία που πληροί όλες τις προϋποθέσεις γι' αυτό που έχουν στο μυαλό τους ο Ζαννής και ο Σάμι μαζί με τον Πέτρο Στάθη και τους Αραβες επενδυτές στη Γαλλική Ριβιέρα.