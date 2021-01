Armie Hammer: Οι αρρωστημένες πράξεις του ηθοποιού

H εν διαστάσει σύζυγος του πρωταγωνιστή του «Call me by your name» φέρεται να είναι «αηδιασμένη και σοκαρισμένη» από τα μηνύματα που διέρρευσαν, και των οποίων η αυθεντικότητα δεν έχει επαληθευτεί