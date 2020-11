The Crown: Είναι η Gillian Anderson καλύτερη στον ρόλο της Θάτσερ από τη Meryl Streep;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από την κυκλοφορία της τέταρτης σεζόν του The Crown στοκαι η σειρά λαμβάνει και πάλι διθυραμβικά σχόλια.Στον νέο κύκλο μπαίνουν οι χαρακτήρες της πριγκίπισσας Νταϊάνα, της Μάργκαρετ Θάτσερ αλλά και του πρίγκιπα πρίγκιπα Ανδρέα που τους υποδύονται οι ηθοποιοί Emma Corrin , Gillian Anderson και Tom Byrne αντίστοιχα. Ωστόσο, ηστον ρόλο της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, συγκεντρώνει μέχρι στιγμής τα περισσότερα σχόλια.Πολλοί θυμίζουν το εξής: To 2012, η ηθοποιόςείχε κερδίσει Όσκαρ για την ερμηνεία της στη βιογραφική ταινία της Μάργκαρετ Θάτσερ , The Iron Lady (Η Σιδηρά Κυρία).Διαβάστε τη συνέχεια και τις κριτικές του ξένου Τύπου για τις ερμηνείες στο Watch & Chill