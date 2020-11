Κάρολ Θάτσερ: Η παραμελημένη κόρη της «Σιδηράς Κυρίας» ένιωθε πάντα βαρετή

H Ρεβέκα Χάμφρις που υποδύεται την Κάρολ Θάτσερ στη σειρά «The Crown» του Netflix

Η κόρη μιας από τις εμβληματικότερες μορφές της νεότερης ιστορίας θα μπορούσε να είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος με λυμένα όλα της τα οικονομικά προβλήματα και ένα βαρυσήμαντο επώνυμο να τη συνοδεύει για πάντα.Και μπορεί να είναι, αν έχει ξεπεράσει πια όλα όσα η ίδια έχει αποκαλύψει ότι τη σημάδεψαν ως κόρη της Μάργκαρετ Θάτσερ, η οποία μεταξύ άλλων είχε απροκάλυπτη αδυναμία στον γιo της.Τα όσα διαδραματίζονται στον τέταρτο κύκλο του «The Crown» δεν απέχουν απ’ την πραγματικότητα., περιγράφει η 67χρονη σήμερα Κάρολ Θάτσερ στην αυτοβιογραφία της για την πολύπλοκη σχέση ανάμεσα σε εκείνη και τη θρυλική μητέρα της.Η πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας την έφερε στον κόσμο μαζί με τον δίδυμο αδερφό της με πρόωρη γέννα στις. Αν και τα δυο αδέλφια αποχωρίστηκαν από μικρά το σπίτι τους, ώστε να λάβουν την αυστηρή εκπαίδευση που αρμόζει στους γόνους μιας θεαματικά φιλόδοξης, πολυάσχολης και αυτοδημιούργητης γυναίκας, η Κάρολ έχει ανεξίτηλες παιδικές αναμνήσεις από τη Μάργκαρετ Θάτσερ ως μητέρα.Έκανε πάντα κάτι, δεν χαλάρωνε ποτέ, τελείωνε τις δουλειές του σπιτιού στο λεπτό προκειμένου να επιστρέψει στις ζητήσεις με τους υπουργούς της ή να ετοιμάσει έναν λόγο», περιγράφει σε ντοκιμαντέρ του BBC.Έφηβη όταν πλέον η μητέρα της ανέλαβε την πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας, η Κάρολ έχει περιγράψει πώς η Μάργκαρετ Θάτσερ μεταξύ κοινοβουλευτικών εργασιών, ταξιδιών σε όλο τον κόσμο και ακροάσεων στο Παλάτι,Υπάρχουν και οι άλλες αναμνήσεις όμως. Όπως το ότι η Κάρολ μεγάλωσε με νταντάδες, αφού η μητέρα της συνήθως έλειπε- κυριολεκτικά και μεταφορικά. Επίσης, εκείνα τα 12 ολόκληρα χρόνια που επικοινωνούσε μαζί της μέσω των γραμματέων της. Ή η μέρα που η Μάργκαρετ την ανάγκασε, προκειμένου να κρύψει από τους αξιότιμους καλεσμένους ότιΑλλά κυρίως η κατάρρευση της ακλόνητης γυναίκας στο άκουσμα ότι ο γιος της συμμετέχοντας στοκατέληξε να αγνοείται κάπου στη Σαχάρα και η «ανάστασή» της όταν εντοπίστηκε έξι μέρες μετά τοΕφημερίδες όπως ο «Guardian» δεν δίστασαν τότε να κάνουν αναφορές στονως το «ξεκάθαρα αγαπημένο της παιδί». Κάτι που είδαμε να παραδέχεται με όλο της το είναι η ίδια η «Θάτσερ» ευθέως στην «Κάρολ» στην καθηλωτική σκηνή του «Στέμματος» και όπως φαίνεται δεν πρόκειται για προϊόν φαντασίας.«Είναι απολύτως, αναμφισβήτητα αλήθεια», επιβεβαιώνει ο ιστορικόςσε εκπομπή του. Ενώ στο πρόσφατο ντοκιμαντέρο λόρδος, ένας από τους γραμματείς της ιστορικής πολιτικού, το έθεσε σαφώς:Και η Κάρολ δεν ξέχασε. Όταν μάλιστα κάποια στιγμή στις αρχές των ‘00s, η Μάργκαρετ Θάτσερ παραπονέθηκε ότι δεν βλέπει τα παιδιά της γιατί πλέον ζούσαν σε άλλες χώρες, εκείνη απάντησε από την Ελβετία: «Δεν είναι λογικό μια μητέρα να περιμένει ότι τα παιδιά της, που έχουν μεγαλώσει, θα επιστρέψουν πίσω τρέχοντας, γεμάτα ζεστασιά, για».Πιστεύοντας ότι ένας πολιτικός είναι αρκετός σε μια οικογένεια, η 67χρονη σήμερα Κάρολ Θάτσερ προτίμησε να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία.Απέκτησε πτυχίο Νομικής στη Μ. Βρετανία αλλά μετά εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία όπου εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες και τηλεοπτικά κανάλια.Αργότερα επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζοντας την καριέρα της ως δημοσιογράφος, μεταξύ άλλων και στην «Daily Telegraph», αλλά και ως συγγραφέας αφού έχει κυκλοφορήσει αρκετά βιβλία με θέμα τους γονείς της αλλά και την αυτοβιογραφία της. Είναι επίσης η παραγωγός διάφορων ντοκιμαντέρ γύρω από τη ζωή της Μάργκαρετ και του πατέρα της Ντένις Θάτσερ.Το 2005 η Κάρολ έκανε την απόλυτη ανατροπή ως κόρη μιας από τις πιο επιδραστικές πολιτικούς όλων των εποχών, συμμετέχοντας στον πέμπτο κύκλο του βρετανικού τηλεοπτικού ριάλιτι, και χωρίς καν να ενημερώσει τη συντηρητική σε όλα μητέρα της. «Ούτε που θα το πάρει είδηση», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Και το πήγε ακόμα πιο μακριά, καταφέρνοντας να ανακηρυχτεί νικήτρια του σόου.Τέσσερα χρόνια μετά, και έχοντας στρώσει μια πολλά υποσχόμενα τηλεοπτική καριέρα, απολύθηκε με συνοπτικές διαδικασίες από παρουσιάστρια τουστο BBC μετά από το ρατσιστικό σχόλιό της πίσω απ’ τις κάμερες για έναν τενίστα. Παράλληλα, είχαν στερέψει και οι συνεργασίες της με τις εφημερίδες, καθώς οι περισσότεροι εκδότες αρνούνταν να δημοσιεύσουν οτιδήποτε έφερε την υπογραφή της.Όλα αυτά τα χρόνια ο αδερφός της,(κληρονόμησε τον τίτλο μετά τον θάνατο του πατέρα του), τα έχει καταφέρει ως επιχειρηματίας, αν και όχι πάντα με καθόλα νόμιμους τρόπους.Πέρα απ’ ταστα οποία έχει αναμιχθεί, ο δίδυμος και μεγαλύτερος αδελφός της Κάρολ βρέθηκε στο απόγειο της αρνητικής δημοσιότητάς του το, όταν συνελήφθη ωςστηνκαι καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης με αναστολή και 265.000 λίρες πρόστιμο. Κατά τ’ άλλα, ζει μια χαμηλών τόνων ζωή, έχει αποκτήσει δύο παιδιά με την πρώτη του σύζυγοκαι το 2008 παντρεύτηκε τηΊσως και εξαιτίας της φανερής προτίμησης της Μάργκαρετ προς τον γιο της,Το ξεπούλημα σε δημοπρασία μεγάλου μέρους της κληρονομιάς που άφησε πίσω της η Σιδηρά Κυρία από την Κάρολ, ήταν απλά η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.Όσο για την ασυγκράτητη Κάρολ, αυτή την εποχή αντιμετωπίζει μια επικαιρότητα που σκαλίζει ηδονικά τις πληγές της.Πολλοί ίσως να ξαναθυμούνται και το περίφημο ξέσπασμά της σε ένα επεισόδιο του «I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!» που σόκαρε και συγκίνησε το κοινό: «, είχε διαμαρτυρηθεί με δάκρυα στα μάτια αποκαλύπτοντας την ευαίσθητη πλευρά μιας γυναίκας που αν και από πολύ νωρίς τη γνώριζαν οι πάντες, δεν ένιωσε ποτέ ξεχωριστή.