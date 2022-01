Κορωνοϊός: Στα ύψη και σήμερα τα κρούσματα της Omicron

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε ύψος ρεκόρ αναμένεται να κινηθεί σήμερα ο αριθμός των κρουσμάτων κορωνοϊού , καθώς θα ενσωματωθούν και όσα από τα πρώτα 15.000 θετικά σχολικά self test επιβεβαιωθούν με rapid.Όπως εξήγησε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης , εάν γίνουν 600.000 τεστ και ο δείκτης θετικότητας προσεγγίσει το 9, τότε τα κρούσματα θα είναι κοντά στις 54.000, ενώ εάν ο δείκτης είναι πιο κοντά στο 8, οι νέες μολύνσεις μπορεί να είναι κάτω από 50.000.Σχετικά με την κορύφωση του πανδημικού κύματος της Omicron, ο κ. Τζανάκης τόνισε ότι το μοντέλο τη ομάδας του εξακολουθεί να εκτιμά ότι θα κορυφωθεί μεταξύ 20 με 25 Ιανουαρίου, ωστόσο εάν αποδειχθεί ότι οι γιορτές δεν έχουν εκδηλώσει το πλήρες αποτύπωμά τους και τα σχολεία συμβάλουν στη διασπορά, τότε ενδεχομένως να καθυστερήσει.«Τα πράγματα δεν είναι εύκολα» επισήμανε ο καθηγητής μιλώντας στον ΣΚΑΙ, συμπληρώνοντας ότι ο εβδομαδιαίος μέσος όρος κρουσμάτων τώρα βρίσκεται στις 35.000 και εάν αυτός ο ρυθμός συνεχιστεί θα μιλάμε για συνολικά 700.000 με 800.000 μολύνσεις έως το τέλος Ιανουαρίου.Τη χθεσινή ημέρα, το πρώτο self test εντόπισε 15.547 κρούσματα στα σχολεία, εκ των οποίων 2.300 εκπαιδευτικών θετικών στον ιό.Από το δεύτερο self test εντοπίστηκαν άλλα 9.688 εν δυνάμει κρούσματα. Έτσι, συνολικά τις τελευταίες 48 ώρες, μαζί με τα χθεσινά 15.547, έχουν ανιχνευτείΥπενθυμίζεται ότι θα ακολουθήσει καιγια την προσέλευση την Παρασκευή των μαθητών στο σχολείο.«Είχαμε 15.000 θετικά σελφ τεστ και κοντά στα 10.000 σήμερα, που σημαίνει ότι αυτός ο κόσμος θα κυκλοφορούσε στην κοινότητα και δεν θα γνώριζε ότι νοσεί», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας, σημειώνοντας ότι χάρη στη λειτουργία των σχολείων γίνεται ο μεγαλύτερος δυνατός έλεγχος του πληθυσμού, καθώς από την ΚυριακήΤα πρόσφαταεξετάζουν τα μέλη τηςτου Υπουργείου Υγείας, τα οποία συνεδριάζουν εκ νέου αύριο, Τετάρτη, προκειμένου να αποφανθούν, τα οποία εκπνέουν την ερχόμενη. Μολονότι οι εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας της παραλλαγής «Όμικρον», οι ήπιες νοσηλείες που προκαλεί η νέα, αυτή,δημιουργώντας προϋποθέσεις για το «καλό σενάριο», δηλαδή την αποκλιμάκωση του πανδημικού κύματος, μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.Ήδη, κάποιοι επιστήμονες παρατηρούν πως το τοπίο της πανδημίας στη χώρα έχει μεταβληθεί αρκετά με την έλευση κιόλας του 2022, καθώς η πίεση προς τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ιδίως για, αλλά και η κατακόρυφη άνοδος στον αριθμό των νέων κρουσμάτων που ήχησαν «κόκκινο» συναγερμό στην ιατρική κοινότητα την εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, όταν «η πανδημία κάλπαζε»,, απέχουν παρασάγγας από τηΣτον αντίποδα, οι προσλαμβάνουσες που έχουν τις τελευταίες ώρες οι ειδικοί από τα κατά τόπους εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα φαίνεται να δείχνουν πως ηαρχίζει να εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, επιτρέποντας πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Σε αυτό το κλίμα, στο εσωτερικό της κυβέρνησης έχουν ανακινηθεί κάποιες συζητήσεις αναφορικά με το περιοριστικό πλαίσιο που ισχύει μέχρι τις, το οποίο ενδέχεται να παραταθεί (μία με δύο εβδομάδες), μέχρι δηλαδή την κορύφωση του πανδημικού κύματος, στα τέλη Γενάρη.Παράλληλα, ωστόσο, ως πιθανό φαντάζει το ενδεχόμενο, όπως επισήμανε την περασμένη Κυριακή το «ΘΕΜΑ», να υπάρξει μια πρώτη κίνηση προς την, αρχής γενομένης από την εστίαση και τη διασκέδαση, τομείς που δέχτηκαν το πιο ισχυρό πλήγμα τους τελευταίους μήνες, λόγω της παραλλαγής «Όμικρον». Σύμφωνα με πληροφορίες, κοντά στην επιστροφή της μουσικής στους χώρους αυτούς βρίσκεται το κυβερνητικό επιτελείο, ιδίως όταν μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να λειτουργήσει όχι μόνο συμβολικά, αλλά και επί της ουσίας τονωτικά απέναντι σε έναν κλάδο που πλήττεται αδιάκοπα την περίοδο της πανδημίας. Ακόμη, όμως, και αν η κυβέρνησηγια την επαναφορά της μουσικής στους χώρους εστίασης και διασκέδασης κατόπιν σχετικής εισήγησης των επιστημόνων, η άρση των περιορισμών δεν αναμένεται πλήρης, αλλά μάλλον σταδιακή, καθώς θα εξακολουθούν να ισχύουν οι υπόλοιπες προδιαγραφές που έχουν θέσει οι ειδικοί, δηλαδή απαγόρευση ορθίων πελατών, ωράριο λειτουργίας τουςκαι υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους.Τη σχετική, ενδοκυβερνητική συζήτηση αναφορικά με το ενδεχόμενο χαλάρωσης κάποιων υγειονομικών περιορισμών επιβεβαίωσε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος,απαντώντας σε σχετική ερώτηση χθες πως «την Τετάρτη υπάρχει η νέα συνεδρίαση της Επιτροπής των Ειδικών. Σταθμίζονται τα δεδομένα, αξιολογούνται, θα γίνουν οι εισηγήσεις της και, τις οποίες θα ανακοινώσει έγκαιρα».Πάνω στο τραπέζι βρίσκεται, κατά πληροφορίες, και η αύξηση του ποσοστού των θεατών στα γήπεδα, καθώς η επιτρεπόμενη πληρότητα ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 10%, με πιθανή την. Ακόμη και αν η σχετική απόφαση δεν ληφθεί μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, οι ίδιες πληροφορίες θέλουν την αναπροσαρμογή του αριθμού των θεατών να ακολουθεί στα επόμενα βήμα της πορείας προς την μετάβαση στην κανονικότητα, μόλις δοθεί η σχετικήΠλην της, η κυβέρνηση δεν βρίσκεται προσώρας διατεθειμένη για την εφαρμογή νέων περιορισμών, όπως για παράδειγμα η επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού, καθώς μετά την αλλαγή στον τρόπο ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού (ώστε αυτό να ακυρώνεται μετά την παρέλευση επταμήνου μεταξύ δεύτερης και τρίτης δόσης), ο εμβολιασμός για τους πολίτες άνω των 60 ετών έφτασε σε ποσοστό 90%, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Υγείας,Με δεδομένο, μάλιστα, ότι από τις 16 Ιανουαρίου και εξής ενεργοποιείται ος για τα άτομα της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, «για τους άνω των 60, από την ημέρα της ανακοίνωσης της υποχρεωτικότητας έχουν κλειστεί περισσότερα από 1. Περισσότερες από 150.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη εμβολιαστεί» ανέφερε σχετικά χθες ο κ. Θεμιστοκλέους, ενώ γνωστοποίησε ακόμη πως «σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν υπάρχει σύσταση από τηνχορήγησης τρίτης αναμνηστικής δόσης». «Τρίτη δόση χορηγείται σε άτομα κάτω των 18 ετών, εφόσον υπάρχει πρόβλημα, ανοσοκαταστολή στο άτομο λόγω χρόνιου νοσήματος ή φαρμάκων», συμπλήρωσε. Συνεπώς, ορόσημο αποτελεί «η 16η Ιανουαρίου 2022 και μετά την ημερομηνία αυτή θα ξεκινήσει η βεβαίωση των προστίμων» προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, παραπέμποντας ταυτόχρονα στον ιστότοπο «», για τις αιτήσεις απαλλαγής από τον κορωνοϊό.Συγκρατημένα αισιόδοξη εμφανίστηκε χθες και η Πρόεδρος της, Μαρία Θεοδωρίδου, σχολιάζοντας πως «η αισιοδοξία είναι καλή και πρέπει να την έχουμε, αλλά βέβαια δεν πρέπει να μας παρασύρει με αποτέλεσμα να μη μελετάμε και ετοιμαζόμαστε και για άλλες προοπτικές», σχετικά με το ενδεχόμενο σταδιακής χαλάρωσης των περιορισμών. «Η λέξη “προσαρμογή” είναι αυτή που κατευθύνει τις εργασίες μας, οπότε δεν πρέπει να καλλιεργούμε προσδοκίες αυτή τη στιγμή, παρά μόνο να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο τις επόμενες ημέρες» εξήγησε σχετικά και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. «Καλύτερα να πηγαίνουμε βήμα προς βήμα και πιστεύω ότι σύντομα θα φτάσουμε σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων», υπογράμμισε ο κ. Πέτσας, ενώ ανακοίνωσε ότι μελετάται η χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού σε υπαλλήλους του Δημοσίου, που τα παιδιά τους πρέπει να μείνουν στο σπίτι.