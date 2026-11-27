«Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιστρέφει στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από τον Οκτώβριο. Ο κλάδος φαίνεται να έχει αλλάξει οριστικά και μια σειρά ανασταλτικών παραγόντων είναι πιθανό να περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια ανόδου των μετοχών των εταιρειών που παρέχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις υποδομές για την ανάπτυξη της AI», προειδοποίησε ο Άνταμ Κρισαφούλι.της Vital Knowledge, εξηγώντας ότι οι επενδυτές αγωνιούν για το ποσοστό των εσόδων της Nvidia που συνδέεται με ημιαγωγούς που υπόκεινται στους νέους αυστηρότερους εξαγωγικούς περιορισμούςΠρόσθετες ενδείξεις θα προσφέρουν την ερχόμενη εβδομάδα και οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων. Η Marvell ανακοινώνει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης, ενώ οι Salesforce και Snowflake θα ακολουθήσουν μετά το κλείσιμο της Τετάρτης.Έτερος κερδισμένος κλάδος της σημερινής συνεδρίασης ήταν και αυτός του λιανεμπορίου, με ονόματα όπως η Walmart και η Costco, δεδομένου ότι οι καταναλωτικές δαπάνες παραμένουν σε καλά επίπεδα παρά το κύμα ακρίβειας και ο τζίρος θα αυξηθεί περαιτέρω το τρέχον εμπορικό τετραήμερο της Black Friday/Cyber Monday.Στον αντίποδα, ισχυρές απώλειες άνω του 5% κατέγραψε η Vertex Pharmaceuticals, μετά την απόφαση των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών να καθυστερήσουν έως και κατά τρεις μήνες τη λήψη απόφασης για την έγκριση φαρμάκου της για χρόνια νεφρική πάθηση.