Ένα μικρό SUV με 428 ίππους, ένα hatchback με 435 και ένα οικογενειακό επταθέσιο με 384 δείχνουν πόσο έχει αλλάξει η συζήτηση για τα ισχυρά αυτοκίνητα. Στην ελληνική αγορά τέτοιες αποδόσεις προσφέρονται ήδη από ηλεκτρικά καθημερινής χρήσης. Αυτή ακριβώς η διεύρυνση δίνει ιδιαίτερο βάρος στο σχέδιο περιορισμού της ισχύος για νέους οδηγούς.

Το άρθρο 32 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου θέτει δύο προϋποθέσεις για επιβατικά με μέγιστη ωφέλιμη ισχύ μεγαλύτερη από 250 kW, που το κείμενο αποδίδει ως 340 ίππους: συμπληρωμένα 22 έτη ηλικίας και τουλάχιστον τριετία κατοχής διπλώματος...





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