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Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 450 αυτοκίνητα δε θα μπορούν να οδηγούν οι συγκεκριμένοι Ελληνες οδηγοί - Ολη η λίστα
Η πρόταση για περιορισμό στην οδήγηση ισχυρών αυτοκινήτων συναντά μια ελληνική αγορά γεμάτη ηλεκτρικές εκδόσεις υψηλής απόδοσης. Εφόσον ψηφιστεί, το όριο μπορεί να επηρεάσει ακόμη και το οικογενειακό αυτοκίνητο που παραχωρείται σε έναν νέο οδηγό. Δείτε αναλυτικά τα αυτοκίνητα...
Ένα μικρό SUV με 428 ίππους, ένα hatchback με 435 και ένα οικογενειακό επταθέσιο με 384 δείχνουν πόσο έχει αλλάξει η συζήτηση για τα ισχυρά αυτοκίνητα. Στην ελληνική αγορά τέτοιες αποδόσεις προσφέρονται ήδη από ηλεκτρικά καθημερινής χρήσης. Αυτή ακριβώς η διεύρυνση δίνει ιδιαίτερο βάρος στο σχέδιο περιορισμού της ισχύος για νέους οδηγούς.
Το άρθρο 32 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου θέτει δύο προϋποθέσεις για επιβατικά με μέγιστη ωφέλιμη ισχύ μεγαλύτερη από 250 kW, που το κείμενο αποδίδει ως 340 ίππους: συμπληρωμένα 22 έτη ηλικίας και τουλάχιστον τριετία κατοχής διπλώματος...
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