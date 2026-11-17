Το πλωτό στρατηγείο του 6ου Στόλου

Στο υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αναφέρθηκε και ο Τζος Χακ, επιτετραμμένος της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα βασικό παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.«Η επίσκεψη του USS Mount Whitney στον Πειραιά αναδεικνύει την ισχύ της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρίσκεται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ», δήλωσε.Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στη συνεργασία με την Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της κοινής ασφάλειας και ευημερίας.Η επιλογή του Πειραιά για την επίσκεψη της ναυαρχίδας του 6ου Στόλου αναδεικνύει τη θέση του ελληνικού λιμανιού στον χάρτη των ναυτικών επαφών των δύο χωρών, σε μια περιοχή με ιδιαίτερη γεωπολιτική και επιχειρησιακή σημασία.Το USS Mount Whitney ανήκει στην κλάση Blue Ridge και διαθέτει προηγμένα συστήματα επικοινωνιών, διοίκησης και ελέγχου, τα οποία επιτρέπουν τον συντονισμό ναυτικών δυνάμεων σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές.Παράλληλα με τον ρόλο του ως ναυαρχίδας του 6ου Στόλου, λειτουργεί ως πλωτό κέντρο διοίκησης των Ναυτικών Δυνάμεων Κρούσης και Υποστήριξης του ΝΑΤΟ, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση πολυεθνικών επιχειρήσεων.Το πλοίο έχει ως βάση τη Γκαέτα της Ιταλίας και διαθέτει μικτό πλήρωμα, αποτελούμενο από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και πολιτικούς ναυτικούς της Διοίκησης Στρατιωτικών Θαλάσσιων Μεταφορών (Military Sealift Command).Κατά την παραμονή του στον Πειραιά, τα μέλη του πληρώματος είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και να έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινωνία.Ο κυβερνήτης του πλοίου, Πλοίαρχος Χάρι Κ. Έβανς Γ΄, στάθηκε ιδιαίτερα στη φιλοξενία που δέχθηκε το πλήρωμα, επισημαίνοντας ότι οι προσωπικές επαφές μεταξύ των ναυτικών των δύο χωρών αποτελούν σημαντικό στοιχείο της διμερούς συνεργασίας.«Τέτοιες επαφές καλλιεργούν την αμοιβαία κατανόηση και μας υπενθυμίζουν ότι στο επίκεντρο κάθε επιτυχημένης συνεργασίας βρίσκονται οι άνθρωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο 6ος Στόλος των ΗΠΑ, με έδρα τη Νάπολη, έχει την ευθύνη ενός ευρέος φάσματος ναυτικών και διακλαδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και την Αφρική. Η δράση του περιλαμβάνει συνεργασία με συμμαχικές δυνάμεις, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της θαλάσσιας ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας.