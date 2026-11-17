Δεν έγινε δεκτό το αίτημα εξαίρεσης της έδρας στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών
Δεν έγινε δεκτό το αίτημα εξαίρεσης της έδρας στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών
Η συζήτηση για το αίτημα εξαίρεσης προκάλεσε την αντίδραση του Χρήστου Τιλκερίδη πατέρα του Άγγελου, ο οποίος αναφερόμενος στους δικαστικούς πραγματογνώμονες φώναξε προς το δικαστήριο «αυτοί θα έπρεπε να έχουν συλληφθεί»
Απερρίφθη το αίτημα για την εξαίρεση της έδρας που κατέθεσε η πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού στην εκδίκαση του Β' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας η οποία αφορά στα «χαμένα βίντεο» από την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στον σταθμό της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που εξέταζε το σχετικό αίτημα, πρότεινε την απόρριψη του.
Η δικηγόρος Μαρία Γρατσία που εκπροσωπεί την Μαρία Καρυστιανού υπέβαλε το συγκεκριμένο αίτημα, καθώς η έδρα επέμεινε στην απόφαση της πως όποιο υλικό παραδοθεί στους συγγενείς θα πρέπει πρώτα να περάσει από διαδικασία πραγματογνωμοσύνη από την ΔΕΕ, ώστε να πιστοποιηθεί αν αφορά την υπόθεση. Η απόφαση επί του αιτήματος πάρθηκε μετά από συνεδρίαση αλλού δικαστηρίου, που ήταν Τριμελές Πλημμελειοδικείο.
Η πλευρά της κυρίας Καρυστιανού ζήτησε αρχικά να απαντηθεί προηγούμενο αίτημα για παράδοση του βιντεοληπτικού υλικού από το αρχείο των δικαστικών πραγματογνωμόνων χωρίς την διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης, αλλά το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να απαντήσει, με τον εισαγγελέα να τονίζει πως αποφασίστηκε πως για όποιο υλικό παραδοθεί θα πρέπει να προηγηθεί η πραγματογνωμοσύνη από την ΔΕΕ. Επίσης άλλοι συνήγοροι συγγενών δήλωσαν την δυσπιστία τους στην έρευνα του υλικού από την ΔΕΕ, υποστηρίζοντας πως σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν ολοκληρωμένες με βάση την εκάστοτε διαδικασία.
Η συζήτηση για το αίτημα εξαίρεσης προκάλεσε την αντίδραση του Χρήστου Τιλκερίδη πατέρα του Άγγελου, ο οποίος αναφερόμενος στους δικαστικούς πραγματογνώμονες φώναξε προς το δικαστήριο «αυτοί θα έπρεπε να έχουν συλληφθεί».
Στην διαδικασία παρενέβη και η Μαρία Καρυστιανού και απευθυνόμενη στο δικαστήριο αναρωτήθηκε «το πρώτο υλικό πως το πήραμε εμείς χωρίς την διαδικασία ένα πραγματογνωμοσύνης;». Επικράτησε μικρή ένταση με αφορμή τέσσερις ψηφιακούς δίσκους που δεν έχουν αποδοθεί και υπάρχουν στην δικογραφία. « Νομίζετε ότι όλοι είμαστε χαζοι και τα έχουμε πάρει. Θα μας πείτε πως οι τέσσερις δίσκοι έγιναν δύο;» είπε απευθυνόμενη στην έδρα η κυρία Καρυστιανού.
Ο Δημήτρης Σκαρίπας, συνήγορος άλλων οικογενειών της τραγωδίας, ξεκαθάρισε προς το δικαστήριο πως δεν συμφωνεί με το αίτημα εξαίρεσης. Από άλλες πλευρές ακούστηκε πως θα πρέπει εφόσον γίνει αυτή να γίνει παρουσία εισαγγελέα.
Για την υπόθεση κατηγορούνται για πλημμελήματα, ο τότε πρόεδρος του ΟΣΕ και τότε διευθύνων σύμβουλος καθώς και ο εκπρόσωπος της εταιρείας σεκιούριτι που είχε αναλάβει την επιτηρητή του δικτύου.
«Κατέθεσα σήμερα αίτημα εξαίρεσης της προέδρου λόγω μεροληψίας δίνοντάς της, όμως, μία ευκαιρία να μας εξηγήσει ακριβώς αν εμμένει στην άρνησή της να μας δώσει πρόσβαση στο βιντεοληπτικό υλικό το οποίο κατασχέθηκε και αφορούσε την ημέρα του συμβάντος και την επόμενη και αν παραμένει δηλαδή στην άρνηση και αν επιμένει στο να οριστεί πρώτα πραγματογνώμονας. Δηλαδή μια αντίστροφη διαδικασία, αντί πρώτα η έδρα να εντοπίσει τα γεγονότα τα οποία στη συνέχεια μπορεί να χρήζουν πραγματογνώμονα ή όχι, πρώτα ζήτησε πραγματογνώμονα και στη συνέχεια να ορίσει τα γεγονότα που χρειάζονται πραγματογνωμοσύνη. Επομένως υπέβαλα αίτημα εξαιρέσεως. Είναι πρωτοφανές να αρνείται η έδρα την πρόσβαση των συγγενών σε ένα υλικό», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.
«Κατασχέθηκαν τέσσερις δίσκοι από τους οποίους ενσωματώθηκαν τελικά δύο. Και ενώ το αναφέραμε αυτό στην έδρα και το άκουγε ο εισαγγελέας, η πρόεδρος, ουδείς, έμειναν αδιάφοροι. Ο εισαγγελέας αρνήθηκε να ξεκινήσει την αυτεπάγγελτη διαδικασία σχετικά με το ποιος αποφάσισε να κατασχέσει τέσσερις δίσκους και να εμφανίσει δύο. Αυτά που συμβαίνουν στην υπόθεση των Τεμπών είναι αδιανόητα. Προφανώς, εγώ θα πω ότι παραμένω στο ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη μέσα σε αυτό το κτήριο σε ότι αφορά την υπόθεση των Τεμπών. Η στάση του εισαγγελέα πρέπει να είναι μοναδική περίπτωση στα ελληνικά χρονικά», συμπλήρωσε.
Η δικηγόρος Μαρία Γρατσία που εκπροσωπεί την Μαρία Καρυστιανού υπέβαλε το συγκεκριμένο αίτημα, καθώς η έδρα επέμεινε στην απόφαση της πως όποιο υλικό παραδοθεί στους συγγενείς θα πρέπει πρώτα να περάσει από διαδικασία πραγματογνωμοσύνη από την ΔΕΕ, ώστε να πιστοποιηθεί αν αφορά την υπόθεση. Η απόφαση επί του αιτήματος πάρθηκε μετά από συνεδρίαση αλλού δικαστηρίου, που ήταν Τριμελές Πλημμελειοδικείο.
Η πλευρά της κυρίας Καρυστιανού ζήτησε αρχικά να απαντηθεί προηγούμενο αίτημα για παράδοση του βιντεοληπτικού υλικού από το αρχείο των δικαστικών πραγματογνωμόνων χωρίς την διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης, αλλά το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να απαντήσει, με τον εισαγγελέα να τονίζει πως αποφασίστηκε πως για όποιο υλικό παραδοθεί θα πρέπει να προηγηθεί η πραγματογνωμοσύνη από την ΔΕΕ. Επίσης άλλοι συνήγοροι συγγενών δήλωσαν την δυσπιστία τους στην έρευνα του υλικού από την ΔΕΕ, υποστηρίζοντας πως σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν ολοκληρωμένες με βάση την εκάστοτε διαδικασία.
Η συζήτηση για το αίτημα εξαίρεσης προκάλεσε την αντίδραση του Χρήστου Τιλκερίδη πατέρα του Άγγελου, ο οποίος αναφερόμενος στους δικαστικούς πραγματογνώμονες φώναξε προς το δικαστήριο «αυτοί θα έπρεπε να έχουν συλληφθεί».
Οι αντιδράσεις των συγγενών
Στην διαδικασία παρενέβη και η Μαρία Καρυστιανού και απευθυνόμενη στο δικαστήριο αναρωτήθηκε «το πρώτο υλικό πως το πήραμε εμείς χωρίς την διαδικασία ένα πραγματογνωμοσύνης;». Επικράτησε μικρή ένταση με αφορμή τέσσερις ψηφιακούς δίσκους που δεν έχουν αποδοθεί και υπάρχουν στην δικογραφία. « Νομίζετε ότι όλοι είμαστε χαζοι και τα έχουμε πάρει. Θα μας πείτε πως οι τέσσερις δίσκοι έγιναν δύο;» είπε απευθυνόμενη στην έδρα η κυρία Καρυστιανού.
Ο Δημήτρης Σκαρίπας, συνήγορος άλλων οικογενειών της τραγωδίας, ξεκαθάρισε προς το δικαστήριο πως δεν συμφωνεί με το αίτημα εξαίρεσης. Από άλλες πλευρές ακούστηκε πως θα πρέπει εφόσον γίνει αυτή να γίνει παρουσία εισαγγελέα.
Για την υπόθεση κατηγορούνται για πλημμελήματα, ο τότε πρόεδρος του ΟΣΕ και τότε διευθύνων σύμβουλος καθώς και ο εκπρόσωπος της εταιρείας σεκιούριτι που είχε αναλάβει την επιτηρητή του δικτύου.
«Κατέθεσα σήμερα αίτημα εξαίρεσης της προέδρου λόγω μεροληψίας δίνοντάς της, όμως, μία ευκαιρία να μας εξηγήσει ακριβώς αν εμμένει στην άρνησή της να μας δώσει πρόσβαση στο βιντεοληπτικό υλικό το οποίο κατασχέθηκε και αφορούσε την ημέρα του συμβάντος και την επόμενη και αν παραμένει δηλαδή στην άρνηση και αν επιμένει στο να οριστεί πρώτα πραγματογνώμονας. Δηλαδή μια αντίστροφη διαδικασία, αντί πρώτα η έδρα να εντοπίσει τα γεγονότα τα οποία στη συνέχεια μπορεί να χρήζουν πραγματογνώμονα ή όχι, πρώτα ζήτησε πραγματογνώμονα και στη συνέχεια να ορίσει τα γεγονότα που χρειάζονται πραγματογνωμοσύνη. Επομένως υπέβαλα αίτημα εξαιρέσεως. Είναι πρωτοφανές να αρνείται η έδρα την πρόσβαση των συγγενών σε ένα υλικό», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.
«Κατασχέθηκαν τέσσερις δίσκοι από τους οποίους ενσωματώθηκαν τελικά δύο. Και ενώ το αναφέραμε αυτό στην έδρα και το άκουγε ο εισαγγελέας, η πρόεδρος, ουδείς, έμειναν αδιάφοροι. Ο εισαγγελέας αρνήθηκε να ξεκινήσει την αυτεπάγγελτη διαδικασία σχετικά με το ποιος αποφάσισε να κατασχέσει τέσσερις δίσκους και να εμφανίσει δύο. Αυτά που συμβαίνουν στην υπόθεση των Τεμπών είναι αδιανόητα. Προφανώς, εγώ θα πω ότι παραμένω στο ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη μέσα σε αυτό το κτήριο σε ότι αφορά την υπόθεση των Τεμπών. Η στάση του εισαγγελέα πρέπει να είναι μοναδική περίπτωση στα ελληνικά χρονικά», συμπλήρωσε.
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