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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο Ηράκλειο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο λιμάνι
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο Ηράκλειο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο λιμάνι
Μέλη της Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό αντιδρούν στην άφιξη του «Crown Iris» - Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με παρουσία ΜΑΤ και Λιμενικού
Σε εξέλιξη βρίσκεται κινητοποίηση στο λιμάνι του Ηρακλείου, με αφορμή την προγραμματισμένη άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», το οποίο μεταφέρει τουρίστες από το Ισραήλ. Από το πρωί της Τρίτης (17/11), ισχυρές αστυνομικές και λιμενικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στην παραλιακή οδό, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον κατάπλου του πλοίου.
Δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονται περιμετρικά του λιμανιού, ενώ αυξημένη είναι και η παρουσία στελεχών του Λιμενικού Σώματος. Σύμφωνα με το neakriti τα μέτρα ασφαλείας καλύπτουν τόσο τις εγκαταστάσεις του λιμένα όσο και τους γύρω χώρους.
Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται έπειτα από κάλεσμα της Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, η οποία είχε εκφράσει τις προηγούμενες ημέρες την αντίθεσή της στην επίσκεψη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου.
Η κινητοποίηση συμπίπτει με την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με τους διοργανωτές να συνδέουν τον συμβολισμό της ημέρας με τα αιτήματα για ελευθερία και δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού.
Η Συνέλευση είχε χαρακτηρίσει «τραγική ειρωνεία» την προγραμματισμένη άφιξη του «Crown Iris» ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου.
Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η παρουσία του πλοίου στο Ηράκλειο δεν αποτελεί απλώς μια τουριστική επίσκεψη, συνδέοντάς την με την κατάσταση στη Γάζα και τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ.
Παράλληλα, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην ανάπτυξη του ισραηλινού τουρισμού στην Κρήτη, καλώντας τους κατοίκους να συμμετάσχουν στη διαμαρτυρία με κεντρικό σύνθημα «Crown Iris, NOT WELCOME».
Δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονται περιμετρικά του λιμανιού, ενώ αυξημένη είναι και η παρουσία στελεχών του Λιμενικού Σώματος. Σύμφωνα με το neakriti τα μέτρα ασφαλείας καλύπτουν τόσο τις εγκαταστάσεις του λιμένα όσο και τους γύρω χώρους.
Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται έπειτα από κάλεσμα της Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, η οποία είχε εκφράσει τις προηγούμενες ημέρες την αντίθεσή της στην επίσκεψη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου.
Η κινητοποίηση συμπίπτει με την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με τους διοργανωτές να συνδέουν τον συμβολισμό της ημέρας με τα αιτήματα για ελευθερία και δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού.
Η Συνέλευση είχε χαρακτηρίσει «τραγική ειρωνεία» την προγραμματισμένη άφιξη του «Crown Iris» ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου.
Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η παρουσία του πλοίου στο Ηράκλειο δεν αποτελεί απλώς μια τουριστική επίσκεψη, συνδέοντάς την με την κατάσταση στη Γάζα και τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ.
Παράλληλα, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην ανάπτυξη του ισραηλινού τουρισμού στην Κρήτη, καλώντας τους κατοίκους να συμμετάσχουν στη διαμαρτυρία με κεντρικό σύνθημα «Crown Iris, NOT WELCOME».
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