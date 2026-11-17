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Σε απόγνωση οι αγρότες στον κάμπο της Κωπαΐδας από ποντίκια που καταστρέφουν τις καλλιέργειες, ζημιές έως 500 ευρώ το στρέμμα, δείτε εικόνες
Σε απόγνωση οι αγρότες στον κάμπο της Κωπαΐδας από ποντίκια που καταστρέφουν τις καλλιέργειες, ζημιές έως 500 ευρώ το στρέμμα, δείτε εικόνες
Χωράφια γεμάτα τρύπες, μεγάλες καταστροφές στα τριφύλλια και φόβοι για επέκταση του προβλήματος στα σιτηρά – Οι αγρότες ζητούν αποζημιώσεις και άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών
Εικόνες που προκαλούν έντονο προβληματισμό καταγράφονται στον κάμπο της Κωπαΐδας, όπου οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα: Tην υπερβολική αύξηση του πληθυσμού των ποντικιών και των αρουραίων, που, όπως καταγγέλλουν, καταστρέφουν τις καλλιέργειές τους.
Χωράφια γεμάτα μικρές και μεγαλύτερες τρύπες, σαν «κουμπότρυπες» στο έδαφος, αποτυπώνουν την κατάσταση που περιγράφουν οι παραγωγοί. Στα στιγμιότυπα από βίντεο διακρίνονται πολυάριθμες οπές στην επιφάνεια του εδάφους, τις οποίες οι αγρότες αποδίδουν στη δραστηριότητα των τρωκτικών.
Το μεγαλύτερο πλήγμα εντοπίζεται στις καλλιέργειες μηδικής, του γνωστού στους παραγωγούς τριφυλλιού, με τις καταστροφές να απειλούν όχι μόνο τη φετινή παραγωγή αλλά και την απόδοση των χωραφιών τα επόμενα χρόνια.
«Πέρα από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε φέτος, έχουμε και τα ποντίκια, τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο και έχουν δημιουργήσει τεράστιες καταστροφές στα χωράφια μας, ειδικά στα τριφύλλια», τονίζει χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το τριφύλλι είναι μια πολυετής καλλιέργεια, που μπορεί να διατηρηθεί παραγωγική για περίπου πέντε χρόνια.
«Έχουμε απελπιστεί. Κάτι πρέπει να γίνει», υπογραμμίζει, μεταφέροντας την αγανάκτηση των αγροτών που βλέπουν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται, την ώρα που το κόστος παραγωγής παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.
Χωράφια γεμάτα μικρές και μεγαλύτερες τρύπες, σαν «κουμπότρυπες» στο έδαφος, αποτυπώνουν την κατάσταση που περιγράφουν οι παραγωγοί. Στα στιγμιότυπα από βίντεο διακρίνονται πολυάριθμες οπές στην επιφάνεια του εδάφους, τις οποίες οι αγρότες αποδίδουν στη δραστηριότητα των τρωκτικών.
Το μεγαλύτερο πλήγμα εντοπίζεται στις καλλιέργειες μηδικής, του γνωστού στους παραγωγούς τριφυλλιού, με τις καταστροφές να απειλούν όχι μόνο τη φετινή παραγωγή αλλά και την απόδοση των χωραφιών τα επόμενα χρόνια.
Λουκάς Βούλγαρης: «Έχουμε απελπιστεί»Μιλώντας στο LamiaNow.gr, ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκάς Βούλγαρης, περιγράφει με αγωνία την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.
«Πέρα από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε φέτος, έχουμε και τα ποντίκια, τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο και έχουν δημιουργήσει τεράστιες καταστροφές στα χωράφια μας, ειδικά στα τριφύλλια», τονίζει χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το τριφύλλι είναι μια πολυετής καλλιέργεια, που μπορεί να διατηρηθεί παραγωγική για περίπου πέντε χρόνια.
«Έχουμε απελπιστεί. Κάτι πρέπει να γίνει», υπογραμμίζει, μεταφέροντας την αγανάκτηση των αγροτών που βλέπουν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται, την ώρα που το κόστος παραγωγής παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.
Γιατί η καταστροφή στο τριφύλλι είναι τόσο σοβαρήΗ μηδική δεν είναι μια καλλιέργεια που σπέρνεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο. Πρόκειται για πολυετές κτηνοτροφικό φυτό, το οποίο, υπό κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να παραμείνει παραγωγικό στο ίδιο χωράφι για τρία έως πέντε χρόνια, ενδεχομένως και περισσότερο.
Στη διάρκεια κάθε καλλιεργητικής περιόδου ο παραγωγός μπορεί να πραγματοποιεί διαδοχικές κοπές, εξασφαλίζοντας ζωοτροφή για την κτηνοτροφία.
Αυτό σημαίνει ότι η ζημιά που προκαλείται από τα τρωκτικά μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες από την απώλεια μιας και μόνο σοδειάς.
Όταν καταστρέφεται το ριζικό σύστημα της μηδικής, το φυτό μπορεί να μην καταφέρει να αναβλαστήσει. Εάν η καταστροφή είναι εκτεταμένη, ο αγρότης ενδέχεται να αναγκαστεί να εγκαταστήσει από την αρχή την καλλιέργειά του, επιβαρυνόμενος με νέο κόστος προετοιμασίας του χωραφιού, σποράς και καλλιεργητικών εργασιών.
Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν χάνει μόνο την παραγωγή του σήμερα, αλλά ενδεχομένως και ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματος που υπολόγιζε να εξασφαλίσει τα επόμενα χρόνια.
Τον Αύγουστο δημοσιεύτηκε ότι η περιοχή είχε χαρακτηριστεί «αρουραιόπληκτη» από τη ΔΑΟΚ Βοιωτίας, μετά από σχετικούς ελέγχους.
Ωστόσο, οι καταγγελίες για εκτεταμένες καταστροφές συνεχίστηκαν.
Σε νέα ανακοίνωσή του στις 4 Νοεμβρίου, ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς έκανε λόγο για πρωτοφανείς ζημιές στις καλλιέργειες μηδικής, επισημαίνοντας ότι έχουν πληγεί ακόμη και χωράφια που σπάρθηκαν μέσα στο 2026.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσιοποίησε ο Σύλλογος, το οικονομικό κόστος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνει ακόμη και τα 500 ευρώ ανά στρέμμα.
Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία για επέκταση των ζημιών στα σιτηρά και σε άλλες καλλιέργειες του κάμπου.
Η άφθονη τροφή, η πυκνή βλάστηση που προσφέρει καταφύγιο και η δυνατότητα δημιουργίας υπόγειων φωλιών μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών.
Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ζημιές από τρωκτικά δεν καλύπτονται από τον ισχύοντα κανονισμό ασφάλισης φυτικής παραγωγής του ΕΛΓΑ.
Για τον λόγο αυτό έχει τεθεί το αίτημα χορήγησης έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού de minimis, προκειμένου οι πληγέντες αγρότες να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.
Πηγή: lamianow
Αυτό σημαίνει ότι η ζημιά που προκαλείται από τα τρωκτικά μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες από την απώλεια μιας και μόνο σοδειάς.
Όταν καταστρέφεται το ριζικό σύστημα της μηδικής, το φυτό μπορεί να μην καταφέρει να αναβλαστήσει. Εάν η καταστροφή είναι εκτεταμένη, ο αγρότης ενδέχεται να αναγκαστεί να εγκαταστήσει από την αρχή την καλλιέργειά του, επιβαρυνόμενος με νέο κόστος προετοιμασίας του χωραφιού, σποράς και καλλιεργητικών εργασιών.
Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν χάνει μόνο την παραγωγή του σήμερα, αλλά ενδεχομένως και ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματος που υπολόγιζε να εξασφαλίσει τα επόμενα χρόνια.
Ζημιές έως 500 ευρώ το στρέμμαΤο πρόβλημα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Ήδη από τα τέλη Ιουνίου, ο Αγροτικός Σύλλογος «Ησίοδος» είχε απευθυνθεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Βοιωτίας, ζητώντας άμεσες αυτοψίες και οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των τρωκτικών.
Τον Αύγουστο δημοσιεύτηκε ότι η περιοχή είχε χαρακτηριστεί «αρουραιόπληκτη» από τη ΔΑΟΚ Βοιωτίας, μετά από σχετικούς ελέγχους.
Ωστόσο, οι καταγγελίες για εκτεταμένες καταστροφές συνεχίστηκαν.
Σε νέα ανακοίνωσή του στις 4 Νοεμβρίου, ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς έκανε λόγο για πρωτοφανείς ζημιές στις καλλιέργειες μηδικής, επισημαίνοντας ότι έχουν πληγεί ακόμη και χωράφια που σπάρθηκαν μέσα στο 2026.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που δημοσιοποίησε ο Σύλλογος, το οικονομικό κόστος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνει ακόμη και τα 500 ευρώ ανά στρέμμα.
Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία για επέκταση των ζημιών στα σιτηρά και σε άλλες καλλιέργειες του κάμπου.
Γιατί πολλαπλασιάζονται τόσο γρήγορα τα τρωκτικά;Η μεγάλη αύξηση των πληθυσμών των τρωκτικών αποτελεί γνωστό πρόβλημα σε γεωργικές περιοχές, ιδιαίτερα όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την αναπαραγωγή και την επιβίωσή τους.
Η άφθονη τροφή, η πυκνή βλάστηση που προσφέρει καταφύγιο και η δυνατότητα δημιουργίας υπόγειων φωλιών μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών.
Το μεγάλο ερώτημα των αποζημιώσεωνΠέρα από την καταστροφή των καλλιεργειών, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι και με ένα σημαντικό ασφαλιστικό κενό.
Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ζημιές από τρωκτικά δεν καλύπτονται από τον ισχύοντα κανονισμό ασφάλισης φυτικής παραγωγής του ΕΛΓΑ.
Για τον λόγο αυτό έχει τεθεί το αίτημα χορήγησης έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού de minimis, προκειμένου οι πληγέντες αγρότες να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.
Πηγή: lamianow
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