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76χρονος στο Ηράκλειο ψέκαζε με χλωρίνη την τροφή αδέσποτων ζώων
76χρονος στο Ηράκλειο ψέκαζε με χλωρίνη την τροφή αδέσποτων ζώων
Τον 76χρονο αντιλήφθηκαν κάτοικοι της περιοχής - Κατασχέθηκε φιάλη με χλωρίνη
Στη σύλληψη ενός 76χρονου ο οποίος έγινε αντιληπτός να ψεκάζει με χλωρίνη την ξηρά τροφή που προοριζόταν για αδέσποτα ζώα προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο Κρήτης το απόγευμα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με το creta24.gr, ο 76χρονος έγινε αντιληπτός από κατοίκους της περιοχής την ώρα που φέρεται να ψέκαζε την ξηρά τροφή με τη χλωρίνη.
Τον ηλικιωμένο αναζήτησαν και τελικά συνέλαβανε αστυνομικοί του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.
Κατά τη σύλληψη του 76χρονου κατασχέθηκε μία φιάλη που περιείχε το καυστικό υγρό.
Σε βάρος του 76χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.
*Φωτογραφία αρχείου
Σύμφωνα με το creta24.gr, ο 76χρονος έγινε αντιληπτός από κατοίκους της περιοχής την ώρα που φέρεται να ψέκαζε την ξηρά τροφή με τη χλωρίνη.
Τον ηλικιωμένο αναζήτησαν και τελικά συνέλαβανε αστυνομικοί του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.
Κατά τη σύλληψη του 76χρονου κατασχέθηκε μία φιάλη που περιείχε το καυστικό υγρό.
Σε βάρος του 76χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.
*Φωτογραφία αρχείου
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