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ΕΟΠΥΥ: Στα 15 ευρώ από το 2027 η αμοιβή των συμβεβλημένων γιατρών για κάθε επίσκεψη ασφαλισμένου
ΕΟΠΥΥ: Στα 15 ευρώ από το 2027 η αμοιβή των συμβεβλημένων γιατρών για κάθε επίσκεψη ασφαλισμένου
Θετικό βήμα, αλλά δεν αρκεί, τονίζει η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ – Η αποζημίωση παρέμενε στα 10 ευρώ από το 2012 έως το 2025, ενώ σήμερα ανέρχεται στα 13 ευρώ
Ένα πρώτο θετικό βήμα αποτελεί η δέσμευση για αύξηση της ιατρικής επίσκεψης από τα 13 στα 15 ευρώ το 2027, σύμφωνα με την Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, που συνεχίζει να διεκδικεί την ουσιαστική αναπροσαρμογή της αμοιβής των συμβεβλημένων ιατρών.
Η Ένωση υπενθυμίζει ότι η αποζημίωση της ιατρικής επίσκεψης παρέμεινε καθηλωμένη στα 10 ευρώ από το 2012 έως το 2025, «χωρίς καμία αναπροσαρμογή επί σειρά ετών. Η προηγούμενη αύξηση στα 13 ευρώ αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τη συσσωρευμένη απώλεια της πραγματικής αξίας της ιατρικής αμοιβής. Η νέα δέσμευση για τα 15 ευρώ το 2027 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά εξακολουθεί να απέχει από μια ουσιαστική και δίκαιη αποζημίωση της ιατρικής πράξης», αναφέρεται.
Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ έχει επανειλημμένα θέσει το ζήτημα στις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, διεκδικώντας:
-Την ουσιαστική αναπροσαρμογή της αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης, με βάση τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.
-Τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στο πλαίσιο της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.
-Την αναγνώριση της πραγματικής αξίας της ιατρικής εργασίας και της επιστημονικής ευθύνης των συμβεβλημένων ιατρών.
-Ένα σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο αποζημίωσης, με τακτική αναπροσαρμογή και όχι με πολυετείς περιόδους στασιμότητας.
Η Ένωση υπενθυμίζει ότι η αποζημίωση της ιατρικής επίσκεψης παρέμεινε καθηλωμένη στα 10 ευρώ από το 2012 έως το 2025, «χωρίς καμία αναπροσαρμογή επί σειρά ετών. Η προηγούμενη αύξηση στα 13 ευρώ αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τη συσσωρευμένη απώλεια της πραγματικής αξίας της ιατρικής αμοιβής. Η νέα δέσμευση για τα 15 ευρώ το 2027 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά εξακολουθεί να απέχει από μια ουσιαστική και δίκαιη αποζημίωση της ιατρικής πράξης», αναφέρεται.
Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ έχει επανειλημμένα θέσει το ζήτημα στις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, διεκδικώντας:
-Την ουσιαστική αναπροσαρμογή της αμοιβής της ιατρικής επίσκεψης, με βάση τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.
-Τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στο πλαίσιο της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.
-Την αναγνώριση της πραγματικής αξίας της ιατρικής εργασίας και της επιστημονικής ευθύνης των συμβεβλημένων ιατρών.
-Ένα σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο αποζημίωσης, με τακτική αναπροσαρμογή και όχι με πολυετείς περιόδους στασιμότητας.
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