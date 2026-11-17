Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
«Έρχομαι κάθε χρόνο εδώ, είναι πολύ σημαντικό να έρχονται οι νέοι»: Εδώ Πολυτεχνείο μετά από 53 χρόνια, η συγκίνηση εκείνων που συμμετείχαν στην εξέγερση
«Έρχομαι κάθε χρόνο εδώ, είναι πολύ σημαντικό να έρχονται οι νέοι»: Εδώ Πολυτεχνείο μετά από 53 χρόνια, η συγκίνηση εκείνων που συμμετείχαν στην εξέγερση
«Οι στιγμές αυτές είναι μεγάλες, που έχει περάσει η πατρίδα μας, ο ξεσηκωμός κατά της Χούντας», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κυρία Θένα, τριτοετής φοιτήτρια τότε στη Φιλολογία του πανεπιστημίου Αθηνών
Κάτω από τον γαλάζιο αθηναϊκό ουρανό και με σύμμαχο τον καλό καιρό, οικογένειες με παιδιά, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων προσέρχονται από το πρωί στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, για να αποτίσουν φόρο τιμής στους φοιτητές που εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 1973.
Το σκηνικό στο γεμάτο από κόσμο προαύλιο του Πολυτεχνείου συνθέτουν η συγκίνηση όσων έζησαν τα γεγονότα, ο ενθουσιασμός των νέων και των μικρών παιδιών, ο ήχος τραγουδιών που «σφράγισαν» την εξέγερση των φοιτητών, την πτώση της Χούντας και τη Μεταπολίτευση, αλλά και η φωνή του Γιάννη Ρίτσου που απαγγέλει ποιήματά του.
«Έρχομαι κάθε χρόνο εδώ. Πρώτα έφερνα την κόρη μου, τώρα έρχομαι μαζί και με τον εγγονό μου», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κυρία Δήμητρα, τελειόφοιτη τότε της Ιατρικής Αθηνών. «Συμμετείχα κι εγώ μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητές στον αγώνα. Θεωρώ πολύ σημαντικό να έρχονται τα νέα παιδιά να βλέπουν και να μαθαίνουν τους αγώνες των φοιτητών».
Δίπλα της ο Νικόλας, 10 ετών: «Είναι πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό, να έρχομαι εδώ στο Πολυτεχνείο».
Με την κόρη και τις εγγονές της ήρθε και η κυρία Θένα, τριτοετής φοιτήτρια τότε στη Φιλολογία του πανεπιστημίου Αθηνών. «Οι στιγμές αυτές είναι μεγάλες, που έχει περάσει η πατρίδα μας, ο ξεσηκωμός κατά της Χούντας», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, όπως ανέφερε ο Θουκιδίδης για το τέλος της τυραννίας, ότι το τέλος της Χούντας ήταν σκοτεινό, καθώς έφερε την κατάληψη των εδαφών της Κύπρου».
Δεν είναι, όμως, όλοι σε θέση να μιλήσουν. Ένας οικοδόμος που είχε βρεθεί, 24 χρονών τότε, στο πλευρό των φοιτητών και ήρθε μετά από χρόνια να αποτίσει φόρο τιμής. Ένας εκ των φοιτητών της εξέγερσης, ευθυτενής, με γαλάζια μάτια δακρυσμένα και βλέμμα που περιπλανιέται στο χώρο.
Λίγο πιο πέρα, η Γωγώ και ο Δημήτρης, γονείς δύο κοριτσιών, 5 και 7 χρονών. «Ήρθαμε πρώτη φορά φέτος με τα κορίτσια, περιμέναμε να είναι κάπως μεγάλες να καταλάβουν. Προσπαθούμε να τους εξηγούμε γιατί είναι σημαντική αυτή η ημέρα», ανέφερε η Γωγώ.
«Είναι σημαντικό να ερχόμαστε εδώ, για να γνωρίσουν την ιστορία, τους αγώνες των παιδιών και των φοιτητών. Μια μέρα μακάρι να γίνουν κι εκείνες φοιτήτριες και να μην ξεχνούν και να τιμούν τους αγώνες αυτούς», πρόσθεσε ο Δημήτρης.
Το «παρών» έδωσαν και πολλά σχολεία της Αθήνας, αλλά και της Αττικής. Ένα εξ αυτών, το 37ο νηπιαγωγείο Αθηνών. «Είμαστε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου μένουν επίκαιρα και έτσι προσπαθήσαμε να τα εξηγήσουμε στα παιδιά με απλό τρόπο. Μιλήσαμε αυτές τις ημέρες στα παιδιά για την Ειρήνη και αποφασίσαμε να έρθουμε μετά τη γιορτή μας στο σχολείο και να καταθέσουμε γαρύφαλλα με μια ομάδα μαθητών με τους γονείς τους.
Μέχρι το μεσημέρι, στεφάνι είχαν καταθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων, μεταξύ των οποίων η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, και η ΔΟΕ.
Υπενθυμίζεται ότι οι πόρτες του Πολυτεχνείου θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τη μία το μεσημέρι (13:00), όταν θα ξεκινήσει η εκδήλωση τιμής και μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού, κεκλεισμένων των θυρών.
Ο εορτασμός της 51ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα κορυφωθεί, όπως κάθε χρόνο, με την πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.
Το σκηνικό στο γεμάτο από κόσμο προαύλιο του Πολυτεχνείου συνθέτουν η συγκίνηση όσων έζησαν τα γεγονότα, ο ενθουσιασμός των νέων και των μικρών παιδιών, ο ήχος τραγουδιών που «σφράγισαν» την εξέγερση των φοιτητών, την πτώση της Χούντας και τη Μεταπολίτευση, αλλά και η φωνή του Γιάννη Ρίτσου που απαγγέλει ποιήματά του.
«Έρχομαι κάθε χρόνο εδώ. Πρώτα έφερνα την κόρη μου, τώρα έρχομαι μαζί και με τον εγγονό μου», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κυρία Δήμητρα, τελειόφοιτη τότε της Ιατρικής Αθηνών. «Συμμετείχα κι εγώ μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητές στον αγώνα. Θεωρώ πολύ σημαντικό να έρχονται τα νέα παιδιά να βλέπουν και να μαθαίνουν τους αγώνες των φοιτητών».
Δίπλα της ο Νικόλας, 10 ετών: «Είναι πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό, να έρχομαι εδώ στο Πολυτεχνείο».
Με την κόρη και τις εγγονές της ήρθε και η κυρία Θένα, τριτοετής φοιτήτρια τότε στη Φιλολογία του πανεπιστημίου Αθηνών. «Οι στιγμές αυτές είναι μεγάλες, που έχει περάσει η πατρίδα μας, ο ξεσηκωμός κατά της Χούντας», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, όπως ανέφερε ο Θουκιδίδης για το τέλος της τυραννίας, ότι το τέλος της Χούντας ήταν σκοτεινό, καθώς έφερε την κατάληψη των εδαφών της Κύπρου».
Δεν είναι, όμως, όλοι σε θέση να μιλήσουν. Ένας οικοδόμος που είχε βρεθεί, 24 χρονών τότε, στο πλευρό των φοιτητών και ήρθε μετά από χρόνια να αποτίσει φόρο τιμής. Ένας εκ των φοιτητών της εξέγερσης, ευθυτενής, με γαλάζια μάτια δακρυσμένα και βλέμμα που περιπλανιέται στο χώρο.
Λίγο πιο πέρα, η Γωγώ και ο Δημήτρης, γονείς δύο κοριτσιών, 5 και 7 χρονών. «Ήρθαμε πρώτη φορά φέτος με τα κορίτσια, περιμέναμε να είναι κάπως μεγάλες να καταλάβουν. Προσπαθούμε να τους εξηγούμε γιατί είναι σημαντική αυτή η ημέρα», ανέφερε η Γωγώ.
«Είναι σημαντικό να ερχόμαστε εδώ, για να γνωρίσουν την ιστορία, τους αγώνες των παιδιών και των φοιτητών. Μια μέρα μακάρι να γίνουν κι εκείνες φοιτήτριες και να μην ξεχνούν και να τιμούν τους αγώνες αυτούς», πρόσθεσε ο Δημήτρης.
Το «παρών» έδωσαν και πολλά σχολεία της Αθήνας, αλλά και της Αττικής. Ένα εξ αυτών, το 37ο νηπιαγωγείο Αθηνών. «Είμαστε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου μένουν επίκαιρα και έτσι προσπαθήσαμε να τα εξηγήσουμε στα παιδιά με απλό τρόπο. Μιλήσαμε αυτές τις ημέρες στα παιδιά για την Ειρήνη και αποφασίσαμε να έρθουμε μετά τη γιορτή μας στο σχολείο και να καταθέσουμε γαρύφαλλα με μια ομάδα μαθητών με τους γονείς τους.
Μέχρι το μεσημέρι, στεφάνι είχαν καταθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων, μεταξύ των οποίων η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, και η ΔΟΕ.
Υπενθυμίζεται ότι οι πόρτες του Πολυτεχνείου θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τη μία το μεσημέρι (13:00), όταν θα ξεκινήσει η εκδήλωση τιμής και μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού, κεκλεισμένων των θυρών.
Ο εορτασμός της 51ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα κορυφωθεί, όπως κάθε χρόνο, με την πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα