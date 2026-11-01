Έρευνα για την ένοπλη επίθεση σε γνωστή επιχείρηση στη Λάρισα, κάμερες έχουν καταγράψει τις κινήσεις των 4 δραστών
Έρευνα για την ένοπλη επίθεση σε γνωστή επιχείρηση στη Λάρισα, κάμερες έχουν καταγράψει τις κινήσεις των 4 δραστών
Επιχείρησαν να ανοίξουν το μηχάνημα καταθέσεων της επιχείρησης, αλλά χτύπησε ο συναγερμός - Διέφυγαν με αυτοκίνητο, το οποίο βρέθηκε καμένο στο δρόμο από τον Τύρναβο προς το Δαμάσι
Το κουβάρι των πληροφοριών που έχουν συλλέξει από την προανάκριση, προσπαθούν να ξετυλίξουν οι άντρες της ασφάλειας στη Λάρισα μετά την απόπειρα ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) σε επιχείρηση επεξεργασίας κρεάτων στον Αμπελώνα Λάρισας.
Οι τέσσερις δράστες μπήκαν από διπλανή πόρτα ακινητοποίησαν με την χρήση όπλων τον υπάλληλο σεκιούριτι και ένα ακόμη άτομο και τους κλείδωσαν σε ένα κοντέινερ ώστε ανενόχλητοι να κάνουν την... δουλειά τους.
Οι δράστες όπως φαίνεται έχοντας πληροφόρηση κινήθηκαν προς το σημείο όπου ήταν το μηχάνημα καταθέσεων που διατηρεί η επιχείρηση και προσπάθησαν να το ανοίξουν. Όμως, την προσπάθεια τους σταμάτησε ο συναγερμός που χτύπησε, καθώς τα δύο κλειδωμένα άτομα είχαν προλάβει να ειδοποιήσουν την εταιρεία που εργάζονται. Αμέσως στο σημείο έφτασε το αυτοκίνητο σεκιούριτι και οι δράστες πυροβόλησαν εναντίον τους και καταλαβαίνοντας πως έχουν πλέον γίνει αντιληπτοί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο SUV με το οποίο είχαν φτάσει εκεί και τράπηκαν σε φυγή.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις που έλαβαν οι αστυνομικοί γνωρίζουν ήδη πως οι «σωματώδεις» 4 δράστες μιλούσαν σπαστά ελληνικά και είχαν σημαντική πληροφόρηση για τον χώρο που θα επιχειρούσαν.
Επίσης, υπάρχει κάμερα πάνω από τον μηχάνημα κατάθεσης που σύμφωνα με πληροφορίες δείχνει ότι οι ληστές έκαναν προσπάθειες να το ανοίξουν και να πάρουν τα λεφτά, αλλά ο συναγερμός τους υποχρέωσε να σταματήσουν την προσπάθεια τους.
Οι Αρχές εξετάζουν την διαδρομή που ακολούθησαν με άλλο αυτοκίνητο μετά το Δαμάσι, ενώ δεν αποκλείουν να είχαν συνεργούς, οι οποίοι ενδεχομένως να λειτουργούσαν υποστηρικτικά. Επίσης, ερευνούν όλα τα πιθανά δρομολόγια που μπορεί να ακολούθησαν από εκείνο το σημείο ώστε να καταφέρουν διαφύγουν της σύλληψης.
Ο πρώτος κύκλος των καταθέσεων ολοκληρώθηκε αλλά οι αστυνομικοί καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως πως οι δράστες γνώριζαν τόσο καλά τον χώρο που επιχείρησαν.
Οι τέσσερις δράστες μπήκαν από διπλανή πόρτα ακινητοποίησαν με την χρήση όπλων τον υπάλληλο σεκιούριτι και ένα ακόμη άτομο και τους κλείδωσαν σε ένα κοντέινερ ώστε ανενόχλητοι να κάνουν την... δουλειά τους.
Οι δράστες όπως φαίνεται έχοντας πληροφόρηση κινήθηκαν προς το σημείο όπου ήταν το μηχάνημα καταθέσεων που διατηρεί η επιχείρηση και προσπάθησαν να το ανοίξουν. Όμως, την προσπάθεια τους σταμάτησε ο συναγερμός που χτύπησε, καθώς τα δύο κλειδωμένα άτομα είχαν προλάβει να ειδοποιήσουν την εταιρεία που εργάζονται. Αμέσως στο σημείο έφτασε το αυτοκίνητο σεκιούριτι και οι δράστες πυροβόλησαν εναντίον τους και καταλαβαίνοντας πως έχουν πλέον γίνει αντιληπτοί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο SUV με το οποίο είχαν φτάσει εκεί και τράπηκαν σε φυγή.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις που έλαβαν οι αστυνομικοί γνωρίζουν ήδη πως οι «σωματώδεις» 4 δράστες μιλούσαν σπαστά ελληνικά και είχαν σημαντική πληροφόρηση για τον χώρο που θα επιχειρούσαν.
Οι κάμερες κατέγραψαν τις κινήσεις τουςΟι τέσσερις δράστες φαίνεται πως γνώριζαν ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται και για τον λόγο αυτόν φορούσαν κουκούλες. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει καρέ - καρέ τις κινήσεις τους από την ώρα της εισόδου τους στην επιχείρηση έως και την ώρα που έφυγαν από αυτή.
Επίσης, υπάρχει κάμερα πάνω από τον μηχάνημα κατάθεσης που σύμφωνα με πληροφορίες δείχνει ότι οι ληστές έκαναν προσπάθειες να το ανοίξουν και να πάρουν τα λεφτά, αλλά ο συναγερμός τους υποχρέωσε να σταματήσουν την προσπάθεια τους.
Πώς διέφυγαν μετά το Δαμάσι;Διέφυγαν με ένα αυτοκίνητο, Paugeot 3008, το οποίο αργότερα βρέθηκε καμένο στο δρόμο από τον Τύρναβο προς το Δαμάσι.
Οι Αρχές εξετάζουν την διαδρομή που ακολούθησαν με άλλο αυτοκίνητο μετά το Δαμάσι, ενώ δεν αποκλείουν να είχαν συνεργούς, οι οποίοι ενδεχομένως να λειτουργούσαν υποστηρικτικά. Επίσης, ερευνούν όλα τα πιθανά δρομολόγια που μπορεί να ακολούθησαν από εκείνο το σημείο ώστε να καταφέρουν διαφύγουν της σύλληψης.
Ο πρώτος κύκλος των καταθέσεων ολοκληρώθηκε αλλά οι αστυνομικοί καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως πως οι δράστες γνώριζαν τόσο καλά τον χώρο που επιχείρησαν.
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