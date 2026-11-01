Συναγερμός στη Λάρισα: Ένοπλοι εισέβαλαν σε γνωστή επιχείρηση, κράτησαν ομήρους δύο σεκιούριτι και πυροβόλησαν εναντίον τρίτου
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Ενοπλη ληστεία

Συναγερμός στη Λάρισα: Ένοπλοι εισέβαλαν σε γνωστή επιχείρηση, κράτησαν ομήρους δύο σεκιούριτι και πυροβόλησαν εναντίον τρίτου

Οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στο Δαμάσι - Στο παρελθόν είχε πέσει θύμα ένοπλης ληστείας και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης - Τι λέει στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης της εταιρείας σεκιούριτι 

Συναγερμός στη Λάρισα: Ένοπλοι εισέβαλαν σε γνωστή επιχείρηση, κράτησαν ομήρους δύο σεκιούριτι και πυροβόλησαν εναντίον τρίτου
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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λάρισα, όταν ένοπλοι επιχείρησαν να ληστέψουν μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται στον δρόμο Λάρισας - Αμπελώνα, κρατώντας ομήρους δύο υπαλλήλους ιδιωτικής ασφάλειας και πυροβολώντας, σύμφωνα με καταγγελία, εναντίον τρίτου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν η Αστυνομία δέχθηκε κλήση από υπάλληλο της εταιρείας φύλαξης, ο οποίος ενημέρωσε ότι τρία έως τέσσερα άτομα, που έφεραν όπλα, είχαν εισβάλει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με σκοπό τη ληστεία.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο υπάλληλος, οι δράστες άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο όχημά του. Την ίδια ώρα, δύο συνάδελφοί του κρατούνταν όμηροι από τους ενόπλους στο εσωτερικό του κτηρίου.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ακολούθησε καταδίωξη, καθώς οι δράστες φέρεται να εγκατέλειψαν την επιχείρηση και να διέφυγαν με ΙΧ αυτοκίνητο, αφήνοντας πίσω τους δύο υπαλλήλους ασφαλείας που κρατούσαν ομήρους.

Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα διαφυγής εντοπίστηκε καμένο στην περιοχή του Δαμασίου, όπου εκτιμάται ότι οι δράστες το άφησαν προκειμένου να συνεχίσουν τη διαφυγή τους.

Συναγερμός στη Λάρισα: Ένοπλοι εισέβαλαν σε γνωστή επιχείρηση, κράτησαν ομήρους δύο σεκιούριτι και πυροβόλησαν εναντίον τρίτου
Το όχημα διαφυγής εντοπίστηκε καμένο
Συναγερμός στη Λάρισα: Ένοπλοι εισέβαλαν σε γνωστή επιχείρηση, κράτησαν ομήρους δύο σεκιούριτι και πυροβόλησαν εναντίον τρίτου

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε πέσει και στο παρελθόν θύμα ένοπλης ληστείας μέσα στο σπίτι του. Τότε, οι δράστες, απειλώντας τον με πιστόλια, είχαν καταφέρει να του αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ ορισμένοι από αυτούς είχαν στη συνέχεια συλληφθεί.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες της νέας απόπειρας ληστείας και αναζητούν τους δράστες.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας σεκιούριτι δήλωσε στο protothema.gr:

«Ένα τζιπ πήγε προς τα γραφεία και οι δράστες ακινητοποίησαν έναν υπάλληλο με πιστόλι. Ενημερώθηκε η εταιρεία μας και πήγε στο σημείο ένα δικό μας αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, οι δράστες πυροβόλησαν προς το όχημα της εταιρείας και ο οδηγός μας έκανε όπισθεν και περίμενε να έρθει όχημα της Αστυνομίας.

Ήρθαν για να πάρουν το χρηματοκιβώτιο, έσπασαν τζαμαρίες και έφυγαν επειδή ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.

Ήταν 4-5 άτομα, όλοι κουκουλοφόροι και οπλισμένοι».
17 ΣΧΟΛΙΑ

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