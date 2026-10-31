Από εμπρηστική επίθεση η πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα, εκτεταμένες ζημιές, δείτε εικόνες
Από εμπρηστική επίθεση η πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα, εκτεταμένες ζημιές, δείτε εικόνες
Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο γκαζάκια
Στόχος εμπρηστών έγινε τα ξημερώματα στις 3 μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα.
Από την επίθεση κάηκε ολοσχερώς η οροφή του κτηρίου της αντιπροσωπείας και δύο αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα μπροστά από την έκθεση. Ωστόσο, η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο εσωτερικό της έκθεσης όπου υπάρχουν εκθέματα εκατομμυρίων ευρώ.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες και 12 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο γκαζάκια, ενώ την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.
Δείτε φωτογραφίες από το εσωτερικό της έκθεσης, η οποία δεν επηρεάστηκε από την πυρκαγιά:
Από την επίθεση κάηκε ολοσχερώς η οροφή του κτηρίου της αντιπροσωπείας και δύο αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα μπροστά από την έκθεση. Ωστόσο, η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο εσωτερικό της έκθεσης όπου υπάρχουν εκθέματα εκατομμυρίων ευρώ.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες και 12 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο γκαζάκια, ενώ την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.
Δείτε φωτογραφίες από το εσωτερικό της έκθεσης, η οποία δεν επηρεάστηκε από την πυρκαγιά:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα