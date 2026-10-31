Από εμπρηστική επίθεση η πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα, εκτεταμένες ζημιές, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
Εμπρηστική επίθεση Γλυφάδα Φωτιά Πυρκαγιά

Από εμπρηστική επίθεση η πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα, εκτεταμένες ζημιές, δείτε εικόνες

Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο γκαζάκια

Από εμπρηστική επίθεση η πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα, εκτεταμένες ζημιές, δείτε εικόνες
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Στόχος εμπρηστών έγινε τα ξημερώματα στις 3 μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα.

Από την επίθεση κάηκε ολοσχερώς η οροφή του κτηρίου της αντιπροσωπείας και δύο αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα μπροστά από την έκθεση. Ωστόσο, η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο εσωτερικό της έκθεσης όπου υπάρχουν εκθέματα εκατομμυρίων ευρώ. 



Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες και 12 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.


Κλείσιμο

Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο γκαζάκια, ενώ την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.

Από εμπρηστική επίθεση η πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα, εκτεταμένες ζημιές, δείτε εικόνες
Από εμπρηστική επίθεση η πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα, εκτεταμένες ζημιές, δείτε εικόνες


Δείτε φωτογραφίες από το εσωτερικό της έκθεσης, η οποία δεν επηρεάστηκε από την πυρκαγιά:

Από εμπρηστική επίθεση η πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα, εκτεταμένες ζημιές, δείτε εικόνες
Από εμπρηστική επίθεση η πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα, εκτεταμένες ζημιές, δείτε εικόνες




12 ΣΧΟΛΙΑ

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