Ένας τραυματίας στην Πάτρα μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, το ένα όχημα κατέληξε αναποδογυρισμένο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Πάτρα

Ένας τραυματίας στην Πάτρα μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, το ένα όχημα κατέληξε αναποδογυρισμένο

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους οδηγούς παραβίασε πινακίδα STOP

Ένας τραυματίας στην Πάτρα μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, το ένα όχημα κατέληξε αναποδογυρισμένο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Βορείου Ηπείρου και Θεμιστοκλέους, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί και να τραυματιστεί ο οδηγός του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο φέρεται να προκλήθηκε όταν ένας από τους δύο οδηγούς παραβίασε πινακίδα STOP, με αποτέλεσμα τα οχήματα να συγκρουστούν με σφοδρότητα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, ώστε το ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε και κατέληξε με την οροφή στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, από το ατύχημα τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος που ανετράπη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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