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Συνελήφθη 52χρονη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ναρκωτικά Σύλληψη

Συνελήφθη 52χρονη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου

Συνελήφθη 52χρονη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Κρήτη
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Στη σύλληψη μιας 52χρονης σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη προχώρησαν χθες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγίου Νικολάου.

Η 52χρονη κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, καθώς στη διάρκεια ερευνών στην οικία, σε επιχείρηση και αποθηκευτικούς χώρους που συνδέονται με την ίδια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.082 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),1.934 τσιγαριλίκια (1.330 συσκευασμένα και 604 αυτοσχέδια), 14 φιάλες υποξειδίου του αζώτου (αέριο γέλικρου) και 250 μπαλόνια χρήσης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.
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