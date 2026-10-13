Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Το σκεπτικό της απαγόρευσης της μετακίνησης των «ερυθρόλευκων» οπαδών στη Μασσαλία

Η έλλειψη επαρκών αστυνομικών δυνάμεων, οι μαθητικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη γαλλική πόλη και ο χαρακτηρισμός της αναμέτρησης ως αγώνα μέγιστου κινδύνου αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες





Περίπου 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένονταν στη Μασσαλία την Πέμπτη (15/10, 22:00), ενώ αρκετές εκατοντάδες οργανωμένοι οπαδοί επρόκειτο να ταξιδέψουν από την Ελλάδα. Οι αρχές, ωστόσο, έκριναν ότι δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφαλή διεξαγωγή της μετακίνησης, με αποτέλεσμα να επιβληθεί απαγόρευση που δεν περιορίζεται μόνο στο γήπεδο, αλλά επεκτείνεται και σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης.



Η έλλειψη αστυνομικών δυνάμεων και οι μαθητικές κινητοποιήσεις







Η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με μαθητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν απαιτήσει την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων σε σχολεία και άλλα σημεία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων περιστατικών έχει περιορίσει τα διαθέσιμα μέσα για την αστυνόμευση μιας αναμέτρησης που απαιτεί ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.



Όπως αναφέρεται στο







Αγώνας μέγιστου κινδύνου και ο φόβος επεισοδίων



Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η αξιολόγηση της αναμέτρησης από την Εθνική Διεύθυνση Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού, η οποία την είχε κατατάξει στην υψηλότερη βαθμίδα επικινδυνότητας.



Σύμφωνα με το άρθρο στο ταξίδι προς τη Μασσαλία αναμένονταν, εκτός από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, και περίπου 150 φίλοι του Ερυθρού Αστέρα, οι οποίοι διατηρούν φιλικές σχέσεις με μερίδα των οργανωμένων οπαδών των Πειραιωτών.



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Οι γαλλικές Αρχές εκτίμησαν ότι οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την αποτελεσματική διαχείριση όλων αυτών των παραμέτρων και επέλεξαν την απαγόρευση της μετακίνησης ως προληπτικό μέτρο για την αποφυγή επεισοδίων.



Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Οι γαλλικές Αρχές μόλις την Τρίτη (13/10) ανακοίνωσαν την απαγόρευση της παρουσίας φιλάθλων του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Marseille. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη διοικητική απόφαση, αναφέρεται μεταξύ άλλων:



«Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού της Γαλλίας (DNHL) έχει κατατάξει τον συγκεκριμένο αγώνα στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας. Παράλληλα, ο αγώνας πραγματοποιείται σε περίοδο σημαντικών μαθητικών κινητοποιήσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.



Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην Κρετέιγ στις 17 Σεπτεμβρίου και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία από τις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Στο Bouches-du-Rhône και ιδιαίτερα στη Μασσαλία έχουν σημειωθεί αποκλεισμοί σχολείων και πολυάριθμες συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά κατά τις κινητοποιήσεις. Η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, παραμονή των σχολικών διακοπών.



Χωρίς την παρουσία των οπαδών του θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μαρσέιγ , καθώς οι γαλλικές Αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν τη μετακίνηση των φίλων των Πειραιωτών για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση στο «Βελοντρόμ». Μια απόφαση που επηρεάζει χιλιάδες Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στη Γαλλία για να στηρίξουν την ομάδα τους.Περίπου 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένονταν στη Μασσαλία την Πέμπτη (15/10, 22:00), ενώ αρκετές εκατοντάδες οργανωμένοι οπαδοί επρόκειτο να ταξιδέψουν από την Ελλάδα. Οι αρχές, ωστόσο, έκριναν ότι δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφαλή διεξαγωγή της μετακίνησης, με αποτέλεσμα να επιβληθεί απαγόρευση που δεν περιορίζεται μόνο στο γήπεδο, αλλά επεκτείνεται και σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης.Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση είναι η αυξημένη πίεση που δέχονται οι αστυνομικές δυνάμεις στη Μασσαλία τις τελευταίες ημέρες.Η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με μαθητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν απαιτήσει την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων σε σχολεία και άλλα σημεία. Η διαχείριση των συγκεκριμένων περιστατικών έχει περιορίσει τα διαθέσιμα μέσα για την αστυνόμευση μιας αναμέτρησης που απαιτεί ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα της L' Equipe , η αρμόδια αξιωματούχος εκτίμησε ότι, χωρίς πρόσθετες ενισχύσεις, δεν ήταν δυνατό να οργανωθεί ένα επαρκές σχέδιο για την υποδοχή και τη συνοδεία των Ελλήνων φιλάθλων.Με άλλα λόγια, το πρόβλημα δεν αφορούσε αποκλειστικά την ασφάλεια εντός του «Βελοντρόμ», αλλά και τη δυνατότητα των Αρχών να ελέγξουν τις μετακινήσεις, τις συγκεντρώσεις και τις πιθανές συναντήσεις οπαδών σε διαφορετικά σημεία της πόλης.Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η αξιολόγηση της αναμέτρησης από την Εθνική Διεύθυνση Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού, η οποία την είχε κατατάξει στην υψηλότερη βαθμίδα επικινδυνότητας.Σύμφωνα με το άρθρο στο ταξίδι προς τη Μασσαλία αναμένονταν, εκτός από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, και περίπου 150 φίλοι του Ερυθρού Αστέρα, οι οποίοι διατηρούν φιλικές σχέσεις με μερίδα των οργανωμένων οπαδών των Πειραιωτών.Παράλληλα, στην πόλη θα μπορούσαν να βρίσκονται και φίλοι της ΑΕΚ, η οποία διατηρεί δεσμούς με οπαδούς της Μαρσέιγ και έχει έντονη αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό. Η πιθανή συνύπαρξη διαφορετικών οπαδικών ομάδων σε μια περίοδο αυξημένης αστυνομικής επιφυλακής αποτέλεσε έναν ακόμη παράγοντα που περιπλέκει τον σχεδιασμό ασφαλείας.Οι γαλλικές Αρχές εκτίμησαν ότι οι συνθήκες δεν επέτρεπαν την αποτελεσματική διαχείριση όλων αυτών των παραμέτρων και επέλεξαν την απαγόρευση της μετακίνησης ως προληπτικό μέτρο για την αποφυγή επεισοδίων.«Οι γαλλικές Αρχές μόλις την Τρίτη (13/10) ανακοίνωσαν την απαγόρευση της παρουσίας φιλάθλων του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Marseille. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη διοικητική απόφαση, αναφέρεται μεταξύ άλλων:«Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού της Γαλλίας (DNHL) έχει κατατάξει τον συγκεκριμένο αγώνα στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας. Παράλληλα, ο αγώνας πραγματοποιείται σε περίοδο σημαντικών μαθητικών κινητοποιήσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην Κρετέιγ στις 17 Σεπτεμβρίου και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία από τις 28 Σεπτεμβρίου 2026. Στο Bouches-du-Rhône και ιδιαίτερα στη Μασσαλία έχουν σημειωθεί αποκλεισμοί σχολείων και πολυάριθμες συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά κατά τις κινητοποιήσεις. Η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, παραμονή των σχολικών διακοπών.

Συμπέρασμα των αστυνομικών Αρχών



Οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας επαρκών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη μετακίνηση των Ελλήνων φιλάθλων του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την απόφαση, η ανεπαρκής επιτήρηση της μετακίνησής τους θα οδηγούσε με βεβαιότητα σε σοβαρές διαταραχές της δημόσιας τάξης. Το μέτρο χαρακτηρίζεται απολύτως αναλογικό προς την αναγκαία προστασία της δημόσιας τάξης υπό τις συγκεκριμένες εξαιρετικές περιστάσεις.



Διατακτικό της απόφασης – Απαγόρευση εισόδου και κυκλοφορίας



Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στις 08:00 έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 στις 02:00, απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο που δηλώνει ή εμφανίζεται ως φίλαθλος του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου ή συμπεριφέρεται ως τέτοιος:



– Να εισέλθει στο στάδιο CEPAC Velodrome.

– Να κυκλοφορεί στους δημόσιους δρόμους.

– Να σταθμεύει στους δημόσιους δρόμους.



Η απαγόρευση ισχύει στο 1ο, 2ο, 6ο, 7ο, 8ο και 9ο διαμέρισμα της Μασσαλίας».



Σημειώνεται εκ μέρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία ακύρωσης των εισιτηρίων και τις προσεχείς μέρες θα επιστραφούν τα χρήματα στον λογαριασμό του κάθε φιλάθλου που προμηθεύτηκε εισιτήριο. Η ακύρωση των εισιτηρίων αφορά τόσο στα 1st cat. (49€) όσο και αυτά στα away sector (15€)».