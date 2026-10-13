Έσβησε η πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο

Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο ανακύκλωσης (σκραπ) στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους.Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.