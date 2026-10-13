Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Έσβησε η πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο
Έσβησε η πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο
Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής
Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο ανακύκλωσης (σκραπ) στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 και δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
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